«Добрый ПМЭФ» от Фонда Росконгресс и Добро.рф привлек 150 млн инвестиций в социальные проекты

Фото: Ассоциация Добро.рф

На ПМЭФ-2026 Фонд Росконгресс и экосистема социального развития Добро.рф запустили новое деловое направление – «Добрый ПМЭФ», которое помогло компаниям найти возможности для реализации принципов корпоративной социальной ответственности, а социальным проектам – поддержку бизнеса. Об этом рассказывают Открытые НКО.

- Петербургский международный экономический форум – это пространство для диалога не только об экономике, но и о ценностях, на которых строится наше общество. Традиционные ценности и социальная ответственность бизнеса – неотъемлемая часть этого диалога. Новое направление форума, которое запустили по инициативе Добро.рф, дало компаниям возможность перейти от слов к делу и прямо на площадке форума поддержать проверенные инициативы НКО – 45 проектов из 26 регионов России. Фонды получат деньги на реабилитационные программы, ремонт помещений и закупку оборудования, юридическую и информационную поддержку. - говорит Антон Кобяков, советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ.

В цифровой каталог акции вошли инициативы некоммерческих компаний – лауреаты и победители поддерживаемой Президентом России Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Это признанные экспертами лучшие практики страны в сфере поддержки людей, развития территорий, экологии, образования и культуры.

- Цель запуска акции была простой, но амбициозной: представить лучшие социальные инициативы потенциальным инвесторам и обеспечить надежный механизм для взаимодействия. Результаты «Доброго ПМЭФ» оправдали и даже превзошли наши ожидания: компании – участники Форума мгновенно начали откликаться. Это говорит о высоком запросе бизнеса на добрые дела, участие в социальной жизни страны даже в трудные времена, – рассказал председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Участники ПМЭФ, желающие оказать поддержку социальным инициативам, могли выбрать проект из каталога и отправить заявку. Специалист Добро.рф связывался с представителями компаний и сопровождал дальнейшее взаимодействие организаций. За период проведения акции было принято 47 заявок. Важно, что с завершением Форума инициатива не закончилась: после окончания ПМЭФ к акции присоединились еще три компании. В результате общее число сложившихся партнерских пар увеличилось до 22, а совокупный объем привлеченных инвестиций в социальный сектор может достигнуть 150 млн рублей. 6 июня стартовал процесс подписания первых соглашений.

Под эгидой «Доброго ПМЭФ» прошли и сессии деловой программы форума. На международном бранче «Глобальная гуманитарная повестка: экономика партнёрств и добро – норма жизни» представители государства, ООН, Международной ассоциации DOBRO и крупнейших российских компаний обсудили, как Россия продвигает социальные практики и гуманитарную помощь в мире. А на сессии «Экономика участия. Когда помощь становится стратегией» представили проект платформы прозрачной благотворительности с расчётами в цифровых рублях, которую разрабатывают Добро.рф и Альфа-Банк при поддержке Банка России. Платформа будет интегрирована с «Госуслугами» и мессенджером MAX, а технология смарт-контрактов обеспечит адресность каждого перевода. Запуск планируется в сентябре 2026 года.

Кроме того, 6 июня на форуме прошла очная презентация проектов, где лидеры НКО – финалисты Премии МЫВМЕСТЕ лично рассказали о своих потребностях перед представителями «Росатома», «Авито», «Нетологии», Фонда «Росконгресс», Российского общества «Знание», Президентского фонда культурных инициатив и других экспертов. Каждый из них получил дополнительную поддержку.

- Лидеры социальных проектов, люди, которые выбрали своей миссией помогать детям, ветеранам, людям с особенностями здоровья, приехали на Петербургский экономический форум найти не просто спонсоров, но и единомышленников, партнёров. Поддержку нашли все, в том числе проекты “Тотальный диктант” и “Право на зрение”, которые не были представлены в основном каталоге сайта pmef.dobro.ru. За каждым проектом стоят сотни благополучателей и измеримый социальный результат, и в итоге направленные инвестиции улучшат жизнь тысячам наших сограждан. Фонд Росконгресс — постоянный партнер международной Премии МЫВМЕСТЕ, поэтому мы вместе планируем сделать этот формат поддержки постоянным для её финалистов, – отметил председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель экосистемы социального развития Добро.рф Артем Метелев.

Поддержка социальным проектам будет оказана не только финансовая, но и экспертная, консультационная, медийная. Вот несколько примеров достигнутых договоренностей и ожидаемых результатов:

– Строительная компания ООО «КСР» намерена поддержать фонд «Шередарь» из Владимирской области (проект «Возвращаем детство»). Благодаря этому около 600 детей-беженцев и вынужденных переселенцев из приграничных регионов смогут пройти программу психолого-социальной адаптации в детских лагерях этим летом.

– Группа компаний ООО «АВАГАС ГРУПП» поддержит АНО «Квартал Луи» в строительстве дома для реабилитации молодых людей, получивших инвалидность на СВО. Там они смогут освоить навыки предпринимательства или работы в творческих индустриях. Планируется, что за год через программу пройдет 120 человек и не менее 50 из них откроют свой бизнес или запустят творческий проект.

– Мебельная компания «УльтимаГруппПро» направит один миллион рублей инклюзивной столярной мастерской «ГНЕЗДО» в Братске, где работают и проходят реабилитацию 15 человек с инвалидностью, в том числе ветераны СВО.

Живой отклик участников Петербургского международного экономического форума и достижение в течение короткого срока значительного результата для важных социальных проектов позволяют говорить об успехе акции «Добрый ПМЭФ». Эта акция, реализованная в рамках решений по развитию человеческого капитала и поддержке социальных инициатив экосистемы «Потенциал страны», показала высокую востребованность среди бизнеса и НКО. Все успешные форматы, апробированные на ПМЭФ-2026, Фонд Росконгресс планирует масштабировать на другие свои площадки, чтобы благотворительность и социальное участие стали нормой крупнейших форумов страны.