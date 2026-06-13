Татьяна Пономарева из Санкт-Петербурга - координатор донорских акций, читает лекции и рассказывает о донорстве, чтобы российский регистр стал одним из самых больших в мире

Что такое «встать не с той ноги» - Татьяна Пономарева из Санкт-Петербурга не понимает. Потому что каждое утро она улыбается. И благодарит «близнеца», которого никогда лично не видела. Этот генетический близнец – человек c почти идентичными HLA-типами, именно такое совпадение необходимо для успешной трансплантации костного мозга. Своего донора Таня ждала несколько лет, он был единственным шансом выжить. Как из реципиента она стала амбассадором донорского движения, как ее землячка Валентина Сапрыкина организовала целое движение доноров в Санкт-Петербурге – расскажем об этих и других удивительных людях, благодаря которым российский регистр доноров становится больше.

Перед вами семь историй людей, каждый из которых стал победителем Премии «СоУчастие» в номинации «Лидер донорского движения. Наставник. Организатор. Волонтер».

Эта общественная награда призвана подчеркнуть вклад участников института донорства крови и ее компонентов и донорства костного мозга в сохранение жизни и здоровья соотечественников. Премию учредил в 2010 году Национальный фонд развития здравоохранения и Координационный центр по организации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови при Общественной палате Российской Федерации (сейчас - Координационный совет при ОП РФ по донорству крови и костного мозга). Премия позволяет выявить лучшие практики и тиражировать их по всей стране. Участники и лауреаты премии за все годы её существования объединили и вдохновили миллионы людей по всей стране.

- В 2026 году Премия «СоУчастие» фокусируется на идее «Донорство для всех. Помочь может каждый» - это одноименный проект Национального фонда развития здравоохранения, который реализуется уже полтора года при поддержке Фонда Президентских грантов. В нем делается особый акцент на том, что участвовать в донорском движении можно по-разному, главное – иметь желание помогать. Даже если человек не может сдавать кровь, он может помогать своими знаниями, опытом, временем – это отражено в работах наших участников

Издательский дом «Комсомольская правда» и медиаплатформа «Открытые НКО» - партнеры премии.

Татьяна Пономарева:

Не дождалась своего донора в России и делает все, чтобы другие все-таки встретили генетического близнеца

Татьяна Пономарева из Санкт-Петербурга - координатор донорских акций, читает лекции и рассказывает о донорстве, чтобы российский регистр стал одним из самых больших в мире – тогда у людей с диагнозом «рак» будет гораздо больше шансов победить болезнь.

Но до того, как помогать другим, Татьяна сама была в роли пациента, для которого трансплантация костного мозга – последний шанс.

В 27 лет девушке поставили диагноз «лимфома Ходжкина».

- В семье не было подобных случаев. Я вела здоровый образ жизни, активно занималась сноубордом.

Диагноз было непросто принять. Еще сложнее оказалось ожидание и поиск метода, который поможет.

- Я прошла больше 100 курсов стандартных и экспериментальных способов лечения, процедуру аутологичной трансплантации стволовых клеток, когда пересаживаются собственные клетки пациента. Химиотерапии и облучения не дали результата. Я переехала из Новокузнецка в Санкт-Петербург, чтобы продолжить лечение.

В итоге врачи предложили ей донорскую трансплантацию костного мозга как единственный выход. Вот только регистр доноров в России в 2018 году включал всего 60 тысяч человек. Для сравнения в Германии регистр 6 миллионов человек.

- В России я ждала донора четыре месяца — безрезультатно. Когда начали поиск за рубежом, уже через неделю пришёл ответ: только в одном немецком регистре Стефана Морша мне найден 331 стопроцентный генетический близнец.

28 февраля 2018 года Татьяна перенесла донорскую трансплантацию костного мозга. В этот день она загадала, что если все сложится хорошо, то станет популяризировать донорство костного мозга в России.

Донором для Татьяны стала женщина из города Кёльн. Спустя два года обе выразили желание познакомиться дистанционно, они до сих пор поддерживают связь. Татьяна узнала, что ее донор спустя год после процедуры для Тани стала мамой.

- Уже семь лет после трансплантации я выполняю обещание, которое дала себе в день пересадки: популяризирую донорство костного мозга, объясняя на личном примере, что это не страшно и может спасти жизнь. Как реципиент, эксперт и организатор я провела более 1000 акций и лекций, привлекла около 3000 потенциальных доноров в Федеральный регистр —это тысячи реальных шансов на спасение. Для меня каждый новый донор —продолжение моего собственного чуда выживания и шаг к той стране, где «свой» генетический близнец найдётся дома, а не за границей. - говорит Елена Стефанюк, основатель премии, директор Национального фонда развития здравоохранения.

Валентина Сапрыкина:

74 раза сдавала кровь и основала движение «Доноры России»

«Донорство - это еще один способ быть небезразличным к людям!» - говорит Валентина Сапрыкина. В 2016 году она впервые пришла в Центр крови, чтобы стать донором. С тех пор она возвращалась 74 раза. Валентина награждена знаком Красного Креста за регулярное донорство и стала почетным донором Санкт-Петербурга и России. С 2022 года состоит в Федеральном регистре доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

- В 2023 году совместно с Тучиной Александрой и Барским Виталиеммы организовали общественное движение «Доноры России», которое ведет большую работу по популяризации донорства крови и костного мозга. Мы проводим донорские пробежки, помогаем в организации донорских акций, организуем точки рекрутинга совместно с ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии ФМБА России.

«Донорство - это еще один способ быть небезразличным к людям!» - говорит Валентина Сапрыкина.

Желание помогать, быть самим здоровым и нести для других здоровье выросли в новый проект движения:

- В 2024 году я придумала формат бесплатного донорского забега. В 2025 году команда Доноров России под моим руководством провела первый донорский забег. Так же в 2025 самостоятельно провела донорский онлайн забег. К событию присоединились доноры со всей России.

Валентина стала вести канал «Слово донору», в котором доноры рассказывают о своем донорском пути, запустила рубрику «Доноры России в отпуске», в которой участники делятся фото со своих поездок.

- Совместно с командой участвую в беговых мероприятиях. Своим примером показываем, что значит фраза «Здоров как донор».

Асия Хусаинова:

Врач, который борется с мифами о донорстве

Асия Хусаинова почти 18 лет работает врачом-трансфузиологом в Казанском филиале ФГБУ РМНПЦ «Росплазма» ФМБА России.

- Для меня это не просто профессия — это возможность ежедневно помогать людям, быть частью чьего-то спасения и вдохновлять других на добро. Донорство — это особый мир, где человеческая жизнь зависит от ответственности, доверия и готовности помочь незнакомому человеку. Каждая донация — это шанс. Каждая донорская акция — это новая история спасения.

Асия стала директором АНО «Смелые сердца», организует донорские акции, лекции, экскурсии. В качестве наставника и волонтёра помогает развивать донорство костного мозга и вовлекать новых людей в культуру безвозмездной помощи.

Асия Хусаинова почти 18 лет работает врачом-трансфузиологом в Казанском филиале ФГБУ РМНПЦ «Росплазма» ФМБА России.

- Люди боятся вступать в регистр, потому что не понимают процедуру и верят мифам. Как врач, я объясняют им честно и понятно. Разница между «сдать 5-10 мл на типирование» и «реальной донацией ГСК» перестает быть страшной. Сотрудники Федерального регистра получают качественного и осознанного донора, который не откажется, если его позовут.

Асия поддерживает команду DonorSearch, при их участии сотни человек в Казани и других городах вступили в Федеральный регистр.

- Регистр - это шанс найти своего генетического близнеца и я рада, что помогаю этому шансу случиться.

Михаил Петров:

Пожарный стал донором и дарит чудо детям в больницах

Михаил Петров - донор, активист донорского движения, создатель и руководитель общественного движения Старт Донор.

Он не только личным примером вдохновляет других на сдачу крови. Михаил заложил традицию – для ребят, проходящих лечение в онкоцентре Санкт-Петербурга, пожарные 57-й пожарно-спасательной части устраивают маленькое чудо. В палатах находятся дети, которые проходят длительное лечение. Без долгих прогулок, встреч с друзьями – только больничные стены, процедуры, лекарства. И тут в окно вдруг кто-то стучится. Это пожарные в костюмах волшебников спустились к детям прямо на тросах, они приносят праздник, дарят подарки – книги, сладости, развивающие наборы. Акцию, придуманную Михаилом, проводят уже пять лет.

Михаил еще в школе решил, что станет спасателем. Поступил в центр подготовки, потом была армия, после все-таки устроился работать в МЧС. Он привык помогать. Но однажды к нему обратился знакомый с совсем неожиданной просьбой помочь. Родственнику требовалось срочное переливание крови, срочно нужен был донор.

Михаил Петров - донор, активист донорского движения, создатель и руководитель общественного движения Старт Донор.

- Ситуация была критической, каждая минута была на счету. Моя профессия, мой опыт и, казалось бы, случайное совпадение моей группы крови с группой нуждающегося – всё это сплелось в единый узел, возложив на меня огромную ответственность. Конечно же я не смог отказать и уже на следующий день я был в отделении переливания крови, сдал необходимые анализы, прошел осмотр врача. В итоге сдал необходимое количество донорской крови. После чего мне предложили стать кадровым донором крови на данном отделении, и я не смог отказать. Так начался мой донорский путь.

На счету Михаила более 100 донаций.

В 2024 году «Старт Донор» становится победителем X Всероссийской премии «СоУчастие» в номинации «Креативное донорство». Команда организации проводит уроки мужества в школах, рассказывает о донорстве крови, проводит различные конкурсы детских работ, выступает с инициативой установки памятника донорам блокадного Ленинграда.

- Благодаря работе Национального фонда развития здравоохранения я получил много нужной и полезной информации, обзавелся друзьями, от которых получил новый опыт. Так, я смог раскопать и найти информацию о свей бабушке, Петровой Нине Дмитриевне, которая была донором крови в блокадном Ленинграде.

Милана Бутунц:

Благодаря ей 8 тысяч человек вступили в регистр

Милана Бутунц - руководитель донорского движения Пироговского Университета, ведущий аналитик Регистра доноров костного мозга Пироговского Унвиерситета, координатор донорских акций. Она 17 раз сдавала кровь и вступила в Федеральный регистр доноров костного мозга, провела34 акции по сдаче цельной крови, в результате которых порядка 12 400 человек осуществили донацию цельной крови.

Благодаря ее усилиям по популяризации донорства костного мозга, в Федеральный регистр доноров костного мозга было внесено около 8000 новых записей.

Милана Бутунц - руководитель донорского движения Пироговского Университета, ведущий аналитик Регистра доноров костного мозга Пироговского Унвиерситета, координатор донорских акций

Милана Бутунц активно занимается рекрутингом потенциальных доноров костного мозга и проведением просветительских мероприятий в различных регионах Российской Федерации. Она посетила более 30 субъектов Российской Федерации, встречалась с молодёжью, студентами.

Милана разработала две образовательные программы: для организаторов донорского движения и для волонтеров Пироговского университета. Программа охватывает разбор системы Федерального регистра доноров костного мозга, изучение нормативно-правовой базы, а также методологию качественного информирования потенциальных доноров. Дополнительно разработана система контроля знаний участников программы.

Алексей Карпов:

Записал песни о донорстве и стал вести активный образ жизни

Донором Алексей Карпов стал «за компанию».

Донором Алексей Карпов стал «за компанию». Впервые пришел к команде Архангельской станции переливания крови 28 января 2021 года. Решил просто поддержать коллег из центра «Патриот». Сдал кровь, и это стало началом нового волонтерского пути. Он не просто сотрудничает с АСПК, но и является наставником в сфере продвижения идей донорства для студентов, бойцов СВО на передовой. Алексей вступил в регистр костного мозга, проводит волонтёрские мероприятия и акции по привлечению новых доноров.

- Я понял - как бы ни сложилась моя личная донорская судьба, дело пропаганды донорства, а как следствие, и здорового образа жизни, и любви к Родине, станет делом всего моего оставшегося отрезка жизни! В свои сорок два я постоянно изучаю вопросы развития донорства, его проблемы и способы их решения хотя бы в пределах домашнего региона. Только благодаря донорству начал вести самый активный образ жизни - ни разу не курил и не употреблял алкоголь и вообще что-либо запрещённое, чего всегда желаю ближним. Вступил в беговой клуб и клуб «моржей» (любителей зимнего плавания). История моей миссии донора и волонтёра вдохновила меня на создание уже двух песен о донорстве, и я понимаю, что это – не предел!

Анжелика Соловьева:

Придумала «Аллею доноров» и сделала бесплатными развлечения для тех, кто регулярно сдает кровь

Анжелика работает начальником отдела по связям с общественностью и развитию донорства СПК ФМБА в Екатеринбурге. В команду Службы переливания крови она попала весной 2022 года. По ее инициативе мобильные бригады станции стали выезжать в различные точки города для проведения акций – в общественных местах, в вузах, на предприятиях любой желающий может узнать о том, как стать донором, или сдать кровь прямо на месте.

Анжелика работает начальником отдела по связям с общественностью и развитию донорства СПК ФМБА в Екатеринбурге

Анжелика понимает, что поговорка «делай добро – и в воду» сегодня не актуальна. Потому что о хороших правильных инициативах можно и нужно говорить громко, тогда у добрых поступков будут последователи и добро будет множиться. Она стала сотрудничать со СМИ региона, в итоге в местных изданиях появились публикации не только о новых донорских акциях, но и статьи о генетических близнецах и тех, кого они спасли.

В Свердловской области есть своя донорская традиция – каждую весну все желающие высаживают сирень – эту красивую акцию, получившую название «Аллея доноров», тоже придумала Анжелика. Аллея отмечена даже на картах 2Гис. Кроме того, она организовала регулярный бесплатный доступ для доноров и их семей к культурным и спортивным событиям: кино, музеи, выставки, зоопарк, аттракционы, мастер-классы, каток и другим развлечениям.