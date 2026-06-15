Успенский собор Киево-Печерской лавры. Фото: REUTERS.

В ночь на понедельник в «Национальном заповеднике Киево-Печерская Лавра» пылала крыша Успенского собора. Да, именно так сейчас называется сердце русского Православия, его исток на Руси - «Заповедник». Не более. Настоятелей Украинской православной церкви заставили покинуть Лавру еще три года назад. Монахи ушли, в том числе, и в российские монастыри. Имущество и реликвии Лавры описывала специальная украинская «комиссия по инвентаризации и экспертизе» вооруженная ломами, «болгарками» и домкратами. Лазали по пещерам, где веками лежат мощи русских святых, вскрыли несколько рак. Мощи разбросали по земле, якобы «изучали». От верующих, собравшихся у поругаемой святыни, эту комиссию защищала киевская полиция, СБУ и бандеровские активисты. Итоги этой сатанинской* работы засекретили, возможно, чтобы можно было без помех торговать реликвиями. Западные коллекционеры и музеи любят скупать чужие святыни.

В ночь на понедельник в «Национальном заповеднике Киево-Печерская Лавра» пылала крыша Успенского собора. Фото: REUTERS.

В итоге в «Заповедник» въехала раскольничья православная церковь. Для «изгнания москальского духа» в трапезной Лавры устроили кулинарный фестиваль с известным набором блюд – сало-горилка-борщ. Некогда святое место было осквернено по полной сатанинской* программе и в последние годы о «Заповеднике» было не слышно. Там больше ничего не происходило, погас один из невидимых столпов Веры.

Небо над Россией поддерживают именно такие столпы. В Киеве небесную твердь ощутимо перекосило.

Но едва перестала дымиться от попадания американской ракеты украинского ПВО крыша Успенского собора, в «Заповедник» примчался Зеленский, человек, который, собственно, и осквернил Лавру. Зеленский назвал произошедшее «одним из крупнейших российских преступлений против христианской культуры» и призвал страны G7 к решительному ответу, включая усиление ПВО Киева. Хотя, казалось, куда еще усиливать? Чтоб остальные соборы посносило?

Дело в том, что ни у Европы, ни у США свободных ракет к системам «Патриот» не осталось. Все потрачено на Украину и Иран. Но Зеленский не знает слова «нет», он знает только «дай». Чтоб не огорчать своего маленького фюрера, Европа выдала ему со складов списанные, просроченные ракеты. Такие же, как он сам. Результат вы видели.

Этот акт лицемерия Зеленского с обвинением русских в ударе по русской святыни можно с чистым сердцем назвать «дьявольским».

И самое страшное, что этот этап борьбы Добра и Зла был предсказан очень давно и пророчество, которому больше 30 лет, неуклонно выполняется. Этап за этапом.

Акт лицемерия Зеленского с обвинением русских в ударе по русской святыни можно с чистым сердцем назвать «дьявольским». Фото: REUTERS.

В 1990 году старец Зосима сказал Слово, которое не могло тогда уложиться в головах простых людей: «Киево-Печерская Лавра падет. Вся благодать Киево-Печерской Лавры перейдет в Оптину пустынь». Оптина пустынь еще лежала в руинах, и Зосиме не поверили даже братья по вере. Схиархимандриту Зосима (Сокур) основал Свято-Успенскую Николо-Васильевскую обитель на Донбассе. И перед смертью, в 2002 году, предупредил верующих, что их ждут большие гонения на церковь.

Монастырь попал в зону боев в Донбассе, условно говоря, он был в полосе наступления на Угледар. Летом 2022 года, я ездил в этот монастырь с комбатом батальона «Восток» Александром Ходаковским. Пробирались по зеленке ранним утром в туман. Впереди прошли разведчики…Мы привезли монахам гуманитарку – бензин, генератор, продукты. Монастырь уже начала методично «разматывать» артиллерия ВСУ. Они любят бить по храмам. И пока не взяли Угледар и не отодвинули линию фронта, каждый прилет снаряда лишь подтверждал второе пророчество Зосимы. Каждый раненый послушник лишь приближал своей мукой исполнение сказанного.

Было и третье пророчество, и нет сомнений, что в Киеве про него хорошо знают. Любовь киевского политического бомонда к оккультизму, бытовой магии и сатанизму*, общеизвестна. Они так пытаются сражаться с православием, пытаются отменить последнее пророчество Зосимы – «после падения Лавры начнется воссоединение Руси».

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ МИНОБОРОНЫ РФ 15 ИЮНЯ 2026 Г.

- Вооруженные Силы России по объектам гражданской инфраструктуры удары не планируют и не наносят.

- По подтвержденным данным, комплекс зданий Киево-Печорской Лавры был поражен ракетой американского зенитного комплекса «Патриот».

- Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали Киевскому режиму ракеты с истекшим сроком годности.

* Верховный суд России признал «Международное движение сатанизма» экстремистским и запретил его деятельность.