МО России: в Киево-Печерскую лавру в Киеве попала ракета Patriot Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Киево-Печерскую лавру в Киеве попали ракеты Patriot. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. В военном ведомстве подчеркнули, что российские войска не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что на территории Киево-Печерской лавры начался пожар. По словам градоначальника, горит крыша Успенского собора. Пожар перешёл в стадию открытого горения, над лаврой поднимаются столбы дыма.

Тем временем Вооруженные силы Украины активно бьют по гражданской инфраструктуре России. Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник заявил, что удар украинской армии по магазину в Курской области был преднамеренным и имеет все признаки военного преступления.