Сын кронпринцессы Мариус Борг Хейби. Фото: IMAGO/Lise Aserud/www.imago-images.de/Global Look Press

В Норвегии продолжается дикий скандал с сыном кронпринцессы Метте-Марит, жены наследного принца Хокона Магнуса. 29-летний Мариус Борг Хейби получил в окружном суде Осло приговор – 4 года тюрьмы. Его признали виновным в изнасилованиях, избиении женщин, езде за рулем под наркотиками, уничтожении чужого имущества — всего речь идет о сорока преступных эпизодах.

У обвиняемого еще есть возможность подать апелляцию. Но более мягкое наказание по апелляции не обнулит огорчения, уже причиненные беспутным плейбоем маме, принцу-отчиму Хокону и приемному деду – королю Харальду Пятому, правящему Норвегией с 1991 года.

Молодой человек с порочной внешностью Дориана Грея – не родной наследному принцу Харальду. Мать – ныне 52-летняя принцесса Метте-Марит – родила его за три года года до знакомства с принцем Хоконом. Когда Мариус появился на свет, она работала официанткой состояла в связи с гражданином по фамилии Борг, впоследствии осужденным за торговлю наркотиками.

Брак Метте-Марит с принцем, заключенный в 2000 году, напоминает историю Золушки: наследник норвежского престола познакомился с симпатичной официанткой на музыкальном фестивале и вскоре предложил ей руку и сердце. Хокона не остановило ни «низкое» происхождение провинциалки с юга Норвегии, ни то, что она числилась матерью-одиночкой.

Став принцессой, Метте-Марит обрадовала принца рождением дочери (в 2004 году) и сына (в 2005). А вот приемный сын огорчил – в полном соответствии с поговоркой «яблоко от яблони недалеко падает», он пошел в своего беспутного отца. Сейчас Мариус Борг признан виновным в двух изнасилованиях, а также в нападении на свою «бывшую».

На суде молодой человек отказался признать себя виновным по самому тяжкому обвинению – в изнасилованиях: мол, пострадавшие женщины сами согласились на отношения с ним. Жертвы - в деле фигурируют шесть пострадавших - утверждают: у них сложилось полное ощущение, что Мариус опоил их наркотиками. Это подтвердилось на видео, которые изъяли с его мобильника.

Бывшая «официальная» девушка Борга, инфлюэнсер Нора Хейби, обвинили его в том, что он ее неоднократно избивал и душил.

Весть о приговоре сыну стала большим ударом для кронпринцессы Метте-Марит: прессе сообщили, что она тяжело переносит заболевание легких, ей необходима трансплантация. Принц Харальд вступаться за пасынка не стал, сказав, что тот должен отвечать за свои поступки, как все граждане Норвегии.

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