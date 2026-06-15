Киев, как известно, славен своими бунтами. По подсчетам русских классиков-киевлян Булгакова и Паустовского, в начале 20 века, всего за год, власть в Киеве могла перемениться десяток раз. Правда, после Майдана 2014-го, возникла непонятная пауза. Счастливые киевляне решили, что они достигли всего, чего хотели – гiдности, незалежности, свободы от москалей, вышли на европейский шлях и вот-вот вступят в НАТО. В душе играли цимбалы и бандуры, а вареники под сладкий лепет мандолины готовились сами прыгать в рот украинца.
Дальше началась эпоха разочарований – шлях в ЕС оказался перекопан, а поворот на НАТО заминирован лукавыми отговорками и нормами международного права. В рот все чаще залетали не вареники а железные осколки и ошметки восхитительного украинского чернозема. Борцов за незалежность стали загонять на фронт пинками и слезоточивым газом сотрудники так называемых Территориальных центров комплектования (военкоматов), а их микроавтобусы - «бусики» в коллективном бессознательном украинцев превратились в «колесницы Смерти» или «лодки Харона».
Фото: Кадр видео.
Зная о протестном потенциале киевлян, столицу до поры до времени «хароны» из украинских ТЦК почти не трогали. И очень сокрушались по этому поводу. Как известно, выпрыгнуть из «лодки Харона» стоит от 5 тысяч долларов, сумма оглушительная для провинциальной Украины. Но, не для богатеньких киевлян. Буквально, живые деньги бродили по улицам Киева, бизнес ТЦК ощутимо страдал от недополученной прибыли.
Недоразумение решили исправить теплым летним вечером 14 июня и в ответ, получили массовые беспорядки в самом «заводном» и криминальном районе города - Троещине. Киевская молодежь бросилась отбивать задержанных «людоловами».
На видео – сотни человек окружили и пресловутый «бусик» без опознавательных знаков, и полицейские машины. Подростки на электросамокатах забрасывают полицию камнями. Полиция льет в ответ слезоточивый газ. И все это на фоне «удара возмездия по Киеву».
Фото: Кадр видео.
Бандеровские СМИ предпочли это событие не замечать, сосредоточились на визите Зеленского в оскверненную им же Киево-Печерскую Лавру, по которой толи прилетела американская противоракета «Патриот», толи кто-то специально поджег крышу одного из храмов. И это лишь подтверждает экспертное мнение: майдан против принудительной мобилизации в Киеве - звоночек нехороший.
Фото: Кадр видео.
Столкновения с ТЦК идут по всей Украине каждый день. Женщины в опустевших деревнях, отбивающие палками своих последних мужиков от похищения мордоворотами на «бусиках» - уже рядовое явление. А цыгане под Измаилом вообще объявили свой район «зоной свободной от людоловов». Сами по себе такие всплески народного недовольства не рассасываются и купировать их с помощью СБУ очень затруднительно. Нет организаторов, протест стихийный и каждый прошедший день лишь подогревает страсти.
Не удивлюсь, если Россия протянет руку помощи, и тогда провернется колесо Сансары. Бандеровцы пришли к власти благодаря бунту, и вынесет их прочь все та же улица.
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