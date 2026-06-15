Объявив о предстоящем в пятницу подписании мирного меморандума с Ираном, Дональд Трамп дал мастер-класс Европе, как заключать реальные сделки. Фото: REUTERS.

Объявив о предстоящем в пятницу подписании мирного меморандума с Ираном, Дональд Трамп дал мастер-класс Европе, как заключать реальные сделки. Главное условие для этого – услышать противника и найти с ним компромисс, который учитывает интересы обеих сторон.

Открывающийся сегодня во французском Эвиане саммит G7, на котором главным лицом уже стал президент США, будет рассматривать и возможность завершения конфликта на Украине. Но вряд ли у его участников получится что-то путное – слишком далеки от реальности шесть членов «Большой семерки», которые поддерживают Зеленского.

Предполагается, что завтра лидеры G7, включая Трампа, будут общаться с Зеленским на двухчасовой встрече. Еще вчера было неясно, состоится ли рандеву Трампа и «просроченного» тет-а-тет. Представитель Белого дома, по сообщению Politico, заявил: встреча не запланирована. А украинский чиновник сказал, что она может быть организована

. Ведь подводил же уже хозяин нынешнего саммита в Эвиане президент Макрон Зеленского за руку к Трампу на церемонии похорон папы римского Франциска в апреле прошлого года в Ватикане. Возможно, амбициозный Эммануэль и в этот раз проявит инициативу.

Предполагается, что завтра лидеры G7, включая Трампа, будут общаться с Зеленским на двухчасовой встрече. Фото: REUTERS.

НАДАВИТЬ НА МОСКВУ И ПОТОПИТЬ ТРАМПА

Интересно, что первоначально Зеленского приглашать в Эвиан организаторы не собирались, учитывая, что Трампа украинец крайне раздражает. Но потом план переиграли. Правда, до сих пор боятся, что американский президент может покинуть саммит досрочно, как в прошлом году на встрече G7 в Канаде.

Сверхзадача друзей Зеленского в Эвиане – убедить Трампа «не бросать» Украину и «отговорить его от любых ошибочных дипломатических шагов в отношении Москвы». Речь идет о том, чтобы заставить Россию пойти на «реальные переговоры», условия которых ей будут диктовать Киев и его покровители.

Режим Зеленского настаивает на включении Европы в переговорный формат, надеясь втянуть Трампа в некую западную «коалицию», выступающую с единых позиций на переговорах с Москвой. Какие же это позиции?

Первое: Трампа попытаются убедить, что Украина якобы владеет инициативой в конфликте с Россией, ведь хозяин Белого дома «любит победителей». Европейские политики наивно полагают: он не в курсе того, что линия фронта на Украине движется на запад, а не на восток. То есть Трампа попытаются убедить, будто сейчас самое время надавить на Москву, чтобы пособить Зеленскому.

И второе, в изложении Politico: «И Киев, и его союзники в Европе согласны с тем, что совместный подход к будущим мирным переговорам должен исключать территориальные уступки Москве и юридическое признание принадлежности Донбасса России». Объяснять, что для нас это неприемлемо, излишне.

Получается, Трампа хотят усадить в лодку, которая явно до берега не доберется. А он только что с трудом выплыл из бурных волн Ормузского пролива. И то пока речь идет о том, что он может выйти из войны с Ираном, не совсем потеряв лицо. Потому что озвученные в прессе детали соглашения Вашингтона с Тегераном при желании можно трактовать как поражение США. Но не будем этого делать, а посмотрим, что за мастер-класс, пусть и невольно, преподнес Трамп незадачливым европейцам, которые хотят всего и сразу.

Режим Зеленского настаивает на включении Европы в переговорный формат. Фото: VALDA KALNINA/ТАСС

ФАНАБЕРИЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ УСТУПКАМИ

Война в Иране началась 28 февраля как «кратковременная экспедиция», чтобы помочь иранскому народу сбросить режим аятолл. Чем все закончилось? Режим устоял, укрепился, усилил свое влияние в регионе и мире.

В меморандуме об окончании конфликта США, по сообщению иранских источников, обязуются не вмешиваться во внутренние дела Исламской республики.

Нефтяные санкции против нее приостановят. Страна получит от американцев и их союзников 300 миллиардов долларов на восстановление. В течение переговорного периода, который продлится 60 дней, США размораживают 24 миллиарда иранских активов, причем половину этих денег – еще до начала переговоров.

Очевидно, что Трамп пошел на уступки. Вынужден был это сделать, поскольку продление войны создавало угрозу власти республиканцев в Штатах. При этом никто не забыл, как Дональд в первые недели войны хорохорился, неустанно повторяя, что уже уничтожил иранские ВМФ и ВВС, все запасы вражеских ракет и так далее.

Все заявление Киева и группы его поддержки выглядят примерно так же, как хвастовство Трампа, который три месяца подряд неустанно объявлял о своей победе над Ираном. Очень похоже - про то, как ВСУ «перехватило инициативу» и выигрывает «войну дронов».

Поначалу Трамп требовал от иранцев и «смены режима», и заявлял, что сам решит, кого назначить в Тегеране главным. Но эта фанаберия закончилась меморандумом о мире, который принимают обе стороны. Главное - войне наступит конец.

Если бы Европа и опекаемый ею Зеленский хотели бы остановить конфликт на Украине, им следовало бы брать пример с Трампа. Принять сложившиеся на земле реалии. Перестать требовать от Москвы заведомо невозможного. Принять во внимание интересы РФ.

Вместо этого они надеются в Эвиане перетащить Трампа на свою сторону в противостоянии с Россией. Но Дональд, повторим, не любит проигрывать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пусть нефть течет»: Трамп и Иран объявили о мирной сделке, меморандум подпишут в Женеве