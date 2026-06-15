В Волынской области сотрудников ТЦК избили лопатами, на прощание расколотив стекла в микроавтобусе. Кадр из видео / Соцсети

Есть, есть свой пророк в украинском Отечестве, и имя его - Дмитро Кулеба.

- Даже если у нас закончится оружие, мы будем сражаться лопатами, потому что для Украины на карту поставлено существование нации, - заявил он еще в бытность свою главой МИД Украины в январе 2024 года. И это его пророчество начинает сбываться в наши дни.

На Волыни местные жители избили лопатами работников ТЦК

Правда, скажем честно, пока не на фронте. Там у ВСУшников еще достаточно оружия, и даже в том случае, когда они спешно оставляют свои позиции хорошо организованным (или совсем не организованным) бегством, теряя свое личное оружие, им на новых позициях выдают новое. Такого добра у ВСУ полным-полно, было бы кому давать. А вот в украинском тылу творится такое, что знаменитую скульптуру советского автора Ивана Шадра «Булыжник – оружие пролетариата» сейчас впору переработать на другую: «Лопата - оружие ухилянта».

2024 год, Дмитрий Кулеба - в образе главы украинского МИД. Фото: Pavlo Bahmut / Keystone Press Agency / Global Look Press

Уже не первый случай зафиксирован, когда крепкая лопата в умелых руках сельского труженика на Украине становится оружием, которое позволяет ему сохранить себе и жизнь, и здоровье, и покой семьи.

Несколько дней назад в одном из сел Волынской области несколько мужиков, взяв в руки лопаты, черенками отлупили заехавших в деревню ТЦКшников, решивших наловить на местных огородах свежего «мясца». В итоге «матч» закончился с разгромным счетом не в пользу ТЦК, которые, мало того, что сами угодили в больницу, так им еще и свой «бусик» пришлось отдавать в авторемонтную мастерскую. Мужиков потом, как говорят, правда, повязали полицаи, но это все равно лучше, чем идти погибать на фронт.

А буквально вот только что вся Украина увидела видеоролик, как три здоровенных (один, уточним, не столько здоровый, сколько «жиртрест») ТЦКшника оказались бессильны против боевого деда с лопатой в руках. Ровенская область на севере Украины, машина ТЦК останавливается в деревне, где три мордоворота начинают паковать слабо сопротивляющегося мужчину. Но тут появляется сосед потенциальной» жертвы, явно пенсионер в годах, но – что важно! – с лопатой в руках. Он начинает охаживать лопатой ТЦКшника, который сошелся в клинче с вяло сопротивляющимся селянином, бьет его по голове, по корпусу, слева, справа, и почти уже смирившийся со своей участью мужчина вдруг словно приобретает второе дыхание, переходит в партере в положение сверху и сам начинает выписывать лежащему под ним ТЦКшнику такие …, в общем, тому сразу стало больно.

Пытающихся прийти на подмогу ТЦКшников дед останавливает лопатой, которой он владеет, если не как Паганини скрипкой, то как Чак Норрис нунчаками. Он лупит не черенком, а полотном. Один из этих двух ТЦКшников (как раз тот самый «жиртрест») берет в руки здоровенный дрын, пытаясь противостоять деду, но куда там! Пенсионер выбивает лопатой дрын из рук ТЦКшника, и сначала они вдвоем, а потом и с присоединившимся к ним третьим, сумевшим выползти из-под лупцующего его мужчины, позорно отступают к своему микроавтобусу.

И снова – чистая победа гражданского населения над «людоловами». Два случая, как говорил один чукча в хорошем старом анекдоте – это уже тенденция. Будет третье эпичное сражение лопатами – станет закономерностью.

Вот что хотите делайте, но если в Киеве случится революция или какой новый майдан, то обязательно будет с лопатами. Кстати, не смейтесь, хорошо заточенная штыковая лопата - это вам чуть ли не копье. А победители той революции изваяют в полный рост (он у него небольшой – 170 сантиметров) на обломках самовластья Зеленского статую Дмитро Кулебы с лопатой наперевес в натруженных руках. И в окружении детей, которыми он рассказывает о своем озарении.

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