Недосып ворует нашу молодость: как бессонница влияет на старение

Хронические проблемы со сном образуют замкнутый круг - люди не высыпаются, затем мучаются от усталости днём и от тревожности вечером. Фото: fizkes/Shutterstock/Fotodom

Если человеку 55 лет, но внутренне он ощущает себя старцем, ему рано списывать себя со счетов. С этой проблемой рискует столкнуться каждый. Специалисты Национального фонда сна США обнаружили связь между ощущением преждевременной старости и качеством сна. Главный «вор» молодости найден, и он приходит ночью.

Специалисты провели масштабное исследование, в рамках которого опросили 3177 людей (средний возраст 43 года; 49% женщин), признавшихся: они чувствуют себя значительно старше своего реального возраста. Среди распространённых жалоб на здоровье - бессонница, нарушение режима сна и плохое самочувствие в течение дня. Статья о результатах опроса опубликована в SLEEP 2026, вестнике Американской академии медицины сна и Общества исследований сна.

Анкетирование, оценивающее «субъективный» возраст, показало: те, кто жаловался на нарушение сна, описывали состояние разбитости днем, к которому вскоре присоединялись депрессия и тревожность. «Эти результаты демонстрируют, что то, как люди воспринимают собственное старение, может иметь пагубные последствия для сна, физического и ментального благополучия», — сказал главный исследователь Джозеф М. Дзежевский, доктор клинической психологии и старший вице-президент по исследованиям и научным вопросам в Национальном фонде сна.

В принципе, хронические проблемы со сном образуют замкнутый круг. Люди не высыпаются, наутро чувствуют себя подавленными, разбитыми. Смотрят в зеркало, оно не радует. Работа работается с трудом, совершается много ошибок из-за усталости. К вечеру уже тревога - удастся ли сегодня выспаться нормально? От этой тревоги снова не спится...

Чтобы снизить риск хронической бессонницы, специалисты рекомендуют обратить внимание на несколько правил:

- Соблюдать режим сна — ложиться спать примерно в одно и то же время, так как организму легче настроиться на отдых, когда есть стабильный распорядок.

- На ночь необходимо хорошо проветривать комнату, ведь свежий воздух помогает сну стать более глубоким.

Учёные пришли к выводу: улучшение качества сна может стать одним из простых способов почувствовать себя моложе.

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