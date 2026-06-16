Вопрос дня: А как бы вы сейчас проголосовали на тех выборах?

Накануне голосования Ельцин съездил в Екатеринбург на митинг-концерт. Фото: Владимир РОДИОНОВ/РИА Новости

Сергей Станкевич, экс-советник Ельцина:

- Я не голосовал. До этого убеждал Бориса Ельцина передать полномочия Анатолию Собчаку, а самому стать этаким российским Дэн Сяопином (фактически руководил Китаем, хотя не занимал пост руководителя страны. - Ред.). Считал его решение идти на второй срок ошибкой. Но это дорого мне обошлось - пришлось на время уехать из страны. Из кандидатов мои симпатии колебались где-то между Александром Лебедем и Григорием Явлинским. Но и те годы, и те фигуры уже ушли в прошлое.

Виталий Третьяков, декан Высшей школы телевидения МГУ:

- Я голосовал за Зюганова. По понятной причине: все, что до этого происходило при Ельцине, было для России, на мой взгляд, сугубо негативно. Хотя для меня лично это было время преуспевания – и творческого, и материального. Уже тогда я высказал мнение – и это могут подтвердить мои публикации того периода, - что результаты первого тура выборов были сфальсифицированы.

Георгий Остапкович, научрук Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ:

- За Ельцина. С ним связывал обновление России, уход от СССР и считал, что именно этот человек способен изменить страну. А сейчас не стал бы голосовать ни за одного кандидата из того списка.

Андрей Богданов, политтехнолог:

- Я бюллетень домой забрал. Хобби у меня такое было - собирать бюллетени. Сейчас, наверное, за Амана Тулеева проголосовал бы (вскоре стал главой Кузбасса. - Ред.). Он имел опыт управления и рыночной экономики. Хоть и коммунист. А Лебедю мы тогда 1,7 млн подписей для регистрации собрали. И я точно не проголосовал бы за Горбачева, которому мы 300 тысяч подписей обеспечили.

Валерий Гартунг, депутат Госдумы:

- Я отдал голос за Ельцина. А еще я голосовал за сохранение СССР в 1991 году, но его не сохранили и вряд ли его смог бы вернуть Зюганов. Не знаю, как бы я проголосовал сейчас. Видимо, мне еще нужно время для полного понимания тех событий.

Владимир Чикильдик, глава Алтайской краевой организации ветеранов:

- Голосовал я за Зюганова - и сейчас проголосовал бы за него. Страна бы пошла по другому направлению: мы бы не приняли западные ценности, была бы опора на собственную культуру, развитие и силу, что-то сродни идеям современного Китая.

Андрей Житинкин, режиссер:

- История есть история. Нельзя ее изменить. В то время Борис Николаевич Ельцин был осознанным выбором народа. Яркий, харизматичный и... пьющий человек. Народу такой лидер был близок. Другое дело, что в результате этого выбора все пошло не в ту сторону, на которую избиратели надеялись.

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