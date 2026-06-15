Вопрос дня: Какие из недавно введенных запретов вы одобряете? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Кирилл Кабанов, глава Национального антикоррупционного комитета:

- Мы всегда выступали за запрет на въезд в Россию мигрантов-нелегалов. Именно тех, кто совершил преступления у себя на родине и прибился к нам. И наконец такой запрет был введен.

Павел Медведев, финансовый омбудсмен:

- Считаю важным закон о запрете на незаконный майнинг. В ряде областей России, например в Иркутской, такие майнеры подрывают электроснабжение целого региона. Они тратят этот энергоресурс - и ничего не дают взамен.

Максим Черниговский, гендиректор «Клуба профессионалов алкогольного рынка»:

- Я с одобрением воспринял запрет на продажу энергетиков. А также ограничения по вейпам. Теперь бы еще в интернете порядок навести, а то там можно свободно приобрести все эти запрещенные вейпы и энергетики.

Андрей Князев, адвокат, глава московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры»:

- Поддержал бы запрет на микрокредиты и закон о наказании тех, кто выдает такие кредиты с гигантскими процентами. Эти микрокредиторы часто используют трудные моменты в судьбе человека - смерть близких, болезнь, любую боль человеческую. И конечно, мигрантов с судимостью в Россию нельзя пускать. И еще я поддерживаю запрет на курение в подъездах и шашлыки на балконах. Вот только видеть бы, что эти запреты соблюдаются.

Екатерина Семенова, музыкант, поэт, певица:

- Молодцы законодатели. Не сидят сложа руки. Вообще нормальный человек никогда не будет делать то, что не положено делать в общественных местах. Ну вот я, например, курящая. Но я никогда не сидела и не дымила за столом, где были люди некурящие. Мне проще было выйти. А вот этих категорических запретов на курение буквально всюду я не понимаю. Ну привык человек курить - это, блин, его личное дело. Тогда уж сделайте места для курения не только в аэропортах и на вокзалах! Нормальный человек, адекватный, не будет стоять среди детей с сигаретой. И не будет шашлык на балконе жарить. Хотя...

Виктор Заболотский, заслуженный летчик-испытатель СССР:

- Запреты серьезны, когда реально можно проконтролировать их выполнение. Например, я никогда не курил, но всегда считал, что это личное дело каждого. Если, конечно, этот каждый уважает личное пространство других.

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