Мария Аронова стала Печкой Матушкой, а Пелагея — Кисельной рекой: в новой киносказке юный Иван смешал русский фольклор и Marvel

В новой киносказке юный Иван смешал русский фольклор и Marvel Фото: кадр из фильма.

Кажется, устойчивый тренд на воспроизведение сказок в кино («Чебурашка», «По щучьему велению», «Буратино») и театре («Сказка про последнего ангела», «Утренний предшественник») плавно перерос в волну, а затем и цунами.

Только-только KP.RU сообщал, что на большие экраны решили перенести историю Кота Леопольда, как опять новость — очередная киносказка в работе!

Фото: кадр из фильма

Постановщик Алексей Нужный, выпустивший уже «Бременских музыкантов», теперь взялся за проект под абстрактным названием «Как Иван в сказку попал». По сути это, как говорят в Голливуде, кроссовер — то есть вселенная, где пересекаются герои самых разных сказок и произведений.

Например — Матушка Печка (Мария Аронова), Яблонька (Ирина Горбачева) и Кисельная Река (Пелагея). Всех этих персонажей встретит на своем пути маленький Иван Добрынин (участник шоу «Голос» Мирон Проворов). Он вовсе не дурак, а просто типичный школьник нашей современности: шарит за мемы и six seven, активно пользуется гаджетами и оффлайн-миру не очень-то доверяет.

Фото: кадр из фильма

— Это семейный фильм — он понравится и детям, и взрослым, и даже бабушкам с дедушками, — считает Мирон. — Главное, что в центре сюжета — история о том, как подросток из мира гаджетов и компьютеров спасает сказки. Мне кажется, это необычно и увлекательно, такого раньше не снимали.

Фото: кадр из фильма

Разумеется, именно попадание в мир волшебства меняет парня, ненавидящего сказки (почему-то!) с детства — ведь там он встречает не только диво дивное, но и новых друзей. А еще выполняет важную миссию и учится преодолевать сложности без смартфона.

— Зрителей ждет не просто очередная сказочная экранизация, а большое захватывающее, яркое зрелищное кино, в котором много юмора и неожиданных сюжетных поворотов, — уверена Ирина Горбачева, сыгравшая Яблоньку.

Фото: кадр из фильма

В расширенном трейлере фильма показали, как главный герой увлекается комиксами, ведет стримы про супергероев и разрисовывает учебник литературы назло застенчивой училке (Мария Смольникова). С тремя годовыми двойками горе-ученик пытается выйти на путь исправления — и заседает за книги, которые не выносит на дух. После чего чудесным образом попадает туда, где есть заколдованная в лягушку принцесса, и некий морок, который накроет царство, если люди утратят любовь и тягу с сказкам.

Фото: кадр из фильма

Чтобы избежать беды, хорошо знакомый с супергероикой Иван начинает назначать сверхспособности тем, кого мы хорошо помним с детства: Маша из сказки «Маша и медведь» становится Россомашей, один богатырь — Человеком-Пауком, другой — Тором, Царь — Джокером.

— Ваша вселенная устарела! — сообщает паренек древним. — Сейчас уже появилась куча всего: комиксы, аниме, нейронки. А ты до сих пор в лаптях ходишь!

Теперь Печка Матушка печет биг-маки, а Яблонька похожа на Грута.

— Если не вернешь нам память о себе, сгинем навсегда! — пугает мальчика мудрая старушка (Раиса Рязанова).

Конечно, будет и злой огнедышащий Змей Горыныч, и Призрачный гонщик, и многие-многие другие.

Фото: кадр из фильма

Съемки картины прошли в классических русских пейзажах — в Тульской, Архангельской и Нижегородской областей, а также в Минеральных Водах, Сергиевом Посаде и Москве.

На большие экраны фильм «Как Иван в сказку попал» (Россия 1) готовится к выходу 17 сентября 2026 года.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стас Михайлов — про испытания, воспитание детей и отношение к Владимиру Путину