Анна Чиповская рассказала о личной жизни: «Я влюбчивая, и я обжигалась»

Анна Чиповская Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В столичном кинотеатре «Каро Октябрь» прошла громкая светская премьера комедии Клима Шипенко «Холоп 3» (в прокате с 11 июня). Помимо героев, которые снимались в предыдущих двух частях (Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Ольга Дибцева), появятся новые персонажи. В их числе и 38-летняя Анна Чиповская.

На дорожке красавица-актриса блистала в черном корсетном платье с пышной юбкой от известного российского бренда Post Meridiem. Кстати, эффектный наряд Анна купила, а не взяла на прокат, как делают многие звезды. Стоимость платья, подчеркнувшего женственную фигуру Чиповской, 46 200 рублей.

Анна Чиповская Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Буквально сегодня утром мне привезли это платье. Я померила и купила его», — рассказала KP.RU Анна.

В третьей части комедии героиня Чиповской взаимодействует с героем Милоша Биковича Григорием, который вместе с командой занимается перевоспитанием новых мажоров — их сыграли Кристина Асмус и Павел Прилучный.

«Я и играю потрясающую женщину. Она очень земная. Она историк, у нее есть ребёнок. И она, некогда обжегшись, не особенно верит в сказки про любовь. Особенно от мужчин, которые выглядят, как Милош Бикович», — поделилась с KP.RU Чиповская.

Актриса отметила, что у нее есть общие черты с героиней.

«Я думаю, что у всех женщин есть что-то общее. Я влюбчивая. И я обжигалась. Вот это наше общее», — добавила Анна.

Анна Чиповская Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Добавим, что действия комедии «Холоп 3» разворачиваются во времена Петра I. Специально для съемок, которые прошли в Турции прошлым летом, был отстроен настоящий корабль.

«Мы снимали на корабле. На палубе было безумно сколько. У многих артистов была морская болезнь. Людям нужно было прыгать в серьезные волны. В общем, это все довольно опасно было. Но я ничего этого не видела и не знаю, потому что я отдыхала вместе с Петей Рыковым на пляже в купальнике и с кремом… Наверно, это были одни из самых физически легких съемок, в удовольствие», — рассказала Чиповская.

Также звезда поделись планами на лето: «Мы работаем. Но отдыхать я поеду на неделю в июле».

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