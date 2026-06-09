Милош Бикович с женой Иваной Малич Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Две предыдущие части комедии Клима Шипенко имели такой успех, что режиссер решил снять «Холопа 3» (в прокате с 11 июня). Закрытая светская премьера фильма прошла в столичном кинотеатре «Каро Октябрь». Картину представили Милош Бикович, Павел Прилучный, Кристина Асмус, Иван Охлобыстин, Анна Чиповская, Александр Самойленко, Ирина Безрукова, Ольга Дибцева. Актерский состав фильма получился поистине звездным.

Действия комедии «Холоп 3» разворачиваются во времена Петра I. Специально для съемок, которые прошли в Турции прошлым летом, был отстроен настоящий корабль. Судном управлял герой Милоша Биковича Григорий, который вместе с командой занимался перевоспитанием новых мажоров.

Звезды на премьере фильма «Холоп 3»

38-летний Бикович впервые за долгое время вышел в свет с 28-летней женой Иваной Малич из Черногории. Милош не любит рассказывать о своей личной жизни, но известно, что они с Иваной познакомились в 2023 году, а поженились в 2024-м. В том же году у пары родился сын Василий. Актер появился в летнем пыльно-розовом костюме, который сочетал с белой рубашкой, а его супруга — в приталенном платье-футляре коричневого оттенка.

Милош Бикович с женой Иваной Малич Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Это было сложно, масштабно. Энергия там другая. Мы заходим в эпоху Петра Великого… У меня было мало выходных, но даже эти два-три дня были прекрасными», — рассказал KP.RU Милош Бикович.

В третьей части мажоров сыграли Кристина Асмус и Павел Прилучный, которому, впрочем, уже не привыкать к такому амплуа. По сюжету, герои Асмус и Прилучного, обнаглевшие от вседозволенности супруги Лена и Борис Вяземские, хотят поскорее развестись и забыть друг друга. Только вот у их детей совсем другие планы: Милана (Вита Корниенко) и Елисей обращаются к Грише (Милош Бикович) и его команде, чтобы спасти семью.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На премьеру всегда загорелый Прилучный пришел вместе со своей любимой супругой Зепюр Брутян. 38-летний актер сочетал белый костюм с черной рубашкой, а 30-летняя Зепюр отдала предпочтение вечернему корсетному платью с лифом, украшенным стразами.

Кристина Асмус с дочкой Анастасией Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

38-летняя Кристина Асмус вышла на дорожку с 12-летней дочерью Анастасией, которая родилась в браке с Гариком Харламовым. Кристина в белом корсетном платье в пол и с золотистыми локонами выглядела прекрасно.

В беседе с журналистами Асмус рассказала, что они с Прилучным выполняли все трюки самостоятельно. По словам актрисы, в фильме было много танцев. Кроме того, героям приходилось даже тонуть.

Кристина Асмус Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Травм на площадке у меня не было, к счастью, но они у меня были до этого (актриса ломала ноги и серьезно повреждала связки несколько лет подряд). Мне Клим (Шипенко) сказал: «Кристина, береги ноги!» А травмировалась я уже после съемок: на Бали упала с мопеда. Но микроинцидент был, но мы справились… Мое спортивное прошлое помогает мне во всем. Я терпелива, вынослива. Любые погодные условия, бессонные ночи. Отдавайте детей на спорт!» — поделилась Кристина.

Пока актриса рассказывала о съемках, за ее спиной проходил Иван Охлобыстин. Впрочем, 59-летний актер не смог пройти спокойно и расцеловал шею белокурой красавицы-актрисы.

«Я вас люблю», — в ответ произнесла Асмус.

Иван Охлобыстин Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Иван Иванович появился на дорожке в нарядном пиджаке и белой рубашке. Поддержать актера приехали его жена и дети.

«Супруга мне погладила сюртук. Я надеюсь, что пока я тут занимаюсь гордыней, они мне купят попкорн и колу… Работа была сидячая. Питание неплохое. В Турцию я не выезжал, так как меня везде ловят, как террориста», — поделился Охлобыстин.

Анна Чиповская и Милош Бикович Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Анна Чиповская Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Анна Чиповская вышла в элегантном корсетном платье от российского бренда Post Meridiem, которое, кстати, 38-летняя актриса купила, а не взяла на прокат.

«Я играю потрясающую женщину. Она очень земная, она историк. У нее есть ребенок. И она не очень верит в сказки, которые рассказывают мужчины, похожие на Милоша Биковича», — так описала свою героиню Анна Чиповская.

Александр Самойленко с женой Натальей Громовой и дочкой Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На премьере также были замечены Александр Самойленко с женой, исполнительным директором детского кинофестиваля «Алые паруса» Натальей Громовой, и дочкой. Поддержать Кристину Асмус приехала Люся Чеботина. Певица вручила актрисе шикарный букет цветов.

Люся Чеботина и Кристина Асмус Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ирина Безрукова, тоже сыгравшая в «Холопе 3», рассказала, что она сперва не узнала Прилучного на съемочной площадке.

«Я увидела какого-то мужчину с длинными волосами и в белом халате. Сначала даже не поняла, кто это», — вспомнила Ирина.

Ирина Безрукова Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В третьей части комедии жгучий брюнет предстанет в новом образе — с длинными светлыми волосами.

Аглая Тарасова Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Появилась на дорожке и Аглая Тарасова, которую убрали из актерского состава «Холопа 3» на фоне истории с задержанием с наркотиками в аэропорту.

Клим Шипенко с семьей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Кирилл Нагиев Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вита Корниенко Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Анна Цуканова-Котт с сыном Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Амиран Сардаров Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Кира Медведева с подругой Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ирина Безряднова Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

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