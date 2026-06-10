Киев разлучает семьи с детьми при эвакуации мирного населения. Фото: Александр Река/ТАСС

Накануне читало известно: зону эвакуации на подконтрольной Киеву части территории ДНР расширяют. Людей вывозят из сел Приволье и Малотарановки, а также поквартально из отдельных районов Славянска, Краматорска и Беленького.

Как ранее заявил Владимир Путин, на начало июня под контролем Киева в Донецкой народной республике оставалось уже менее 15% территории. Основа этих территорий — как раз Славянско-Краматорская агломерация.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с советником главы ДНР, военно-политическим экспертом Яном Гагиным.

КОГО И КУДА ВЫВОЗЯТ?

- Что значит расширение зоны эвакуации — кого и куда увозят?

- Если говорить об эвакуации из Краматорска и Славянска, а это вывоз госучреждений, госслужащих, архивов, секретных документов, которые находились в разных органах власти — все это уже было произведено ранее. Всех более-менее значимых чиновников вывезли с семьями. Это было связано с устройством управления. А сейчас речь об эвакуации простых граждан. Для чего? Чтобы можно было занять их дома. В основном, многоквартирные железобетонные сооружения — чтобы сделать из них укрепрайоны. Очень часто, к сожалению, подобная эвакуация сопровождается грабежами и мародерством со стороны ВСУ. Если мы говорим о том, что противник активно эвакуирует граждан с этой территории, значит, он предполагает через какое-то время ее оставлять.

Детей зачастую эвакуируют в первую очередь, - но отдельно от родителей. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ДЕТЬМИ?

- Семьи с детьми эвакуируют принудительно - не давая возможности вывезти свое имущество?

- Грабеж и мародерство со стороны ВСУ камуфлируется установкой: вы можете взять с собой только самое необходимое. При том детей, зачастую, эвакуируют в первую очередь, - но отдельно от родителей. Мы сталкивались с подобными историями и в Авдеевке, и в Угледаре, и в других крупных населенных пунктах. Когда мы заходили в город, то оказывалось, что многие семьи остались без детей. Мальчиков и девочек вывозили насильно, а родители многие до сих пор не имеют с ними никакой связи. И нет информации, куда они делись. Возможно, это связано с торговлей детьми для самых разных целей.

ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ ОТДАСТ?

- На фоне эвакуации их Краматорска и Славянска Зеленский в очередной раз заявил, что не отдаст Донбасс Москве. Те, 15% оставшихся под контролем Киева территории ДНР. Что будет, когда эти 15 % превратятся в ноль?

- Желание самого Зеленского здесь никакой роли не играет. Эти 15% - это территория РФ по конституции России. Эта территория в любом случае будет освобождена. Это произойдет в обозримом будущем. Чтобы там в Киеве не говорили.

Зеленский в очередной раз заявил, что не отдаст Донбасс Москве. Фото: REUTERS.

ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ФРОНТЕ

- Какова сейчас обстановка на фронте?

- По всей ЛБС продолжаем идти вперед. Да, не такими темпами, как в прошлом году. Я это связываю с появлением большого количества беспилотных систем у противника. Они поставляются по нарастающей из нескольких стран Европы. Они тормозят наше наступление потому, что мы стараемся беречь личный состав — а именно на бойцов больше, чем на технику, охотятся сейчас украинские дроноводы. В Славянско-Краматорскую агломерацию входит и Константиновка, в которой сейчас идут серьезные бои. Мы ее уже в значительной степени освободили. Полностью это будет осуществлено достаточно скоро. Логистические пути ВСУ тут под нашем огневым контролем — и группировка в Константиновке снабжаться как раньше уже не может. Дезертирство растет, боевики стараются уходить из города в гражданской одежде. И по одному, и небольшими группами. Заходят в частные дома, чтобы переодеться — и сбежать. Если хозяева дома — то их просто грабят. Помимо одежды стараются забрать и ценные вещи. В худших случаях, хозяев домов просто убивают.

В целом, инициатива в руках наших вооруженных сил. Впереди - генеральное сражение за оставшуюся малую часть Донбасса.

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