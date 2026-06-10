Панорама Франца Рубо. «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Фото: Титиков Александр

Подло, ночью, чтобы уничтожить знаменитую панораму, при виде которой у посетителей идут мурашки по коже – от мужества и стойкости тех, кто оборонял Севастополь. Именно так в Крыму в ночь на 10 июня, накануне большой выставки к 170-летию основоположника панорамной живописи Франца Рубо, украинские дроны целенаправленно атаковали Музей обороны Севастополя.

Директор Музея обороны Севастополя рассказал о спасении фрагментов панорамы Рубо «Оборона Севастополя»

Сайт KP.RU собрал последние новости об ударе ВСУ 10 июня 2026 года по Севастополю, где находится шедевр Франца Рубо. Как выглядит панорама «Оборона Севастополя» Франца Рубо, есть ли уцелевшие фрагменты знаменитой панорамы и можно ли спасти полотно, читайте в нашем материале.

Фото: Соцсети/Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Последние новости о панораме Оборона Севастополя Франца Рубо после удара ВСУ 10 июня 2026 года

ВСУ направляют дроны на Севастополь практически каждый день, бьют по жилым домам, улицам. А в ночь на 10 июня 2026 года ВСУ целенаправленно атаковали Музей обороны Севастополя и объект культурного наследия - панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.».

Снаряд попал прямо в кровлю главного здания музея. После этого вспыхнул огонь. Пожар до сих пор не потушен, поэтому пока весь масштаб бедствия непонятен. На месте работают сотрудники подразделения МЧС России и все профильные службы.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уже заявил о последствиях для знаменитой панорамы:

- Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен.

Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин назвал удар вражеского дрона тяжелой утратой для всей страны.

- Окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана станет возможным только после того, как специалисты МЧС предоставят доступ в здание. После этого будут проведены необходимые обследования и оформлена соответствующая документация, - прокомментировал директор Музея обороны Севастополя.

По предварительным оценкам, панорама могла быть либо уничтожена, либо получила повреждения.

- Точные выводы будут сделаны после завершения работы экстренных служб и проведения экспертной оценки.

Панорама Франца Рубо. «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Фото: Титиков Александр

Можно ли спасти картину панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» после атаки ВСУ 10 июня 2026 года

Сам зал панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» был закрыт на реставрацию в октябре 2022 года, а полностью завершить работы планировали до весны 2027 года.

На месте происшествия сейчас работают 83 спасателя и 22 машины спасательных служб Севастополя и МЧС России. Пожар получил четвертый ранг.

- Враг нанес удар по объекту культурного наследия, по одному из главных символов Города-Героя. Варвары и нелюди специально били по тому, что нам дорого, пытаясь уничтожить нашу суть. Только полные отморозки могли пойти на такое - целенаправленно бить по музею, - заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

- Это еще один варварский акт, совершенный киевским режимом против гражданского объекта, - заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц прокомментировал атаку на объект культурного наследия от тех, кто называет себя «европейским выбором»:

- Фирменный стиль Украины — воевать с мертвыми. С Нахимовым. С матросом Кошкой. С мальчишками с Малахова кургана, которые подносили ядра, пока их не разрывало на части. И каждый раз, когда в Раде или в Банковой будут произносить слово «европейские ценности» — вспоминайте этот горящий купол на Историческом бульваре. Вот они, ценности. Сжечь Рубо. Сжечь русское. Сжечь то, что никогда им не принадлежало и принадлежать не могло, - говорит Александр Коц.

Кстати, шедевр уже спасали однажды – в годы Великой Отечественной войны. Тогда немцы также атаковали музей и сбросили снаряд на крышу. В 1942-м из огня спасли две трети полотна – его разрезали на 86 кусков и отправили в тыл. Восстановление потом заняло целых 12 лет.

- Архитектор Петропавловский поднял здание заново — три тысячи пробоин в фасаде заделали, металлический каркас крыши восстановили. И 16 октября 1954-го, ровно к столетию обороны, Панорама снова открылась, - добавляет военкор KP.RU Коц.

В пресс-службе музея сообщили РИА Новости, что все исторические фрагменты знаменитой панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» чудом остались целыми после атаки ВСУ 10 июня 2026 года.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Как выглядит Панорама Оборона Севастополя Франца Рубо: история, фото, уцелевшие фрагменты

Панорама Оборона Севастополя Франца Рубо входит в число величайших мировых памятников батального искусства. За последние десятилетия в музее обороны Севастополя побывало свыше 40 миллионов человек.

- Это подтверждает неослабевающий интерес общества к подвигу предков и уникальному художественному наследию, - говорят в музее.

Панораму называют главным символом воинской славы. В основу этого монументального полотна легли драматические эпизоды Крымской войны (1853–1856 гг.), в которой Российская империя противостояла коалиции европейских держав и Османской империи (в составе Франции, Великобритании, Турции и Сардинского королевства). Осенью 1854 года союзные войска сосредоточили ударный кулак на Крымском полуострове, стремясь ликвидировать базу Черноморского флота. Осада крепости Севастополь длилась 349 дней.

Выдержав шесть массированных артиллерийских обстрелов и два ожесточенных штурма, защитники города продемонстрировали беспрецедентный героизм, восхитивший весь мир.

К полувековому юбилею этих событий в России развернулась масштабная кампания по увековечению памяти павших бойцов. Написать картину, отражающую ключевые моменты битвы за город, доверили Францу Рубо — признанному мастеру, заложившему основы отечественной батально-панорамной живописи.

Готовясь к работе, в 1901–1902 годах Рубо лично исследовал Севастополь. Художник детально изучал ландшафт на месте бывших оборонительных укреплений, поднимался на Малахов курган и Исторический бульвар, общался с ветеранами той войны и создал порядка полусотни живописных этюдов.

Центральной темой произведения стал исторический день 18 июня (6 июня по старому стилю) 1855 года, когда гарнизон успешно отразил яростную атаку неприятеля на Корабельную сторону и Малахов курган. Утверждение эскиза состоялось в начале 1902 года в Зимнем дворце Санкт-Петербурга. Само же гигантское полотно создавалось в Германии, в специально оборудованной мастерской Мюнхена. Вместе с Рубо над ним трудились художники Л. Шенхен, К. Фрош, О. Мерте и два десятка студентов Баварской Академии художеств.

Фрагмент панорамы Оборона Севастополя. Фото: sevmuseum.ru

Специальное цилиндрическое здание для экспозиции построили на Историческом бульваре, где в годы осады располагался легендарный Четвертый бастион. Летом 1904 года готовый холст вместе со всеми элементами трехмерного предметного плана привезли в Крым. Торжественное открытие музея под первоначальным названием «Штурм 6 июня 1855 г.» состоялось 27 мая 1905 года.

Музей продолжал принимать посетителей даже в суровые дни Великой Отечественной войны, когда город переживал вторую героическую оборону (1941–1942 гг.). Панорама разделяла участь сражающегося Севастополя вплоть до 25 июня 1942 года. В этот день здание загорелось в результате прямого попадания немецких снарядов и авиабомб.

Спасая шедевр из огня, люди были вынуждены резать холст на куски. Около двух третей картины (86 отдельных фрагментов) удалось уберечь от уничтожения. На борту лидера эскадренных миноносцев «Ташкент» ценный груз эвакуировали в Новороссийск, после чего переправили вглубь страны — сначала в Новосибирск, а затем в Москву.

Сейчас пожар тоже начался с крыши. Есть надежда, что панорама, которая находится на первом этаже, уцелеет.

Фрагмент панорамы Оборона Севастополя. Фото: sevmuseum.ru

Где сейчас посмотреть Панораму Оборона Севастополя Франца Рубо

Сотрудники музея выложили трогательный пост, в котором написали, что скорбят о о повреждении здания Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» – символа города-героя. Но напоминают и саму героическую историю полотна, которое восстанавливалось как птица Феникс.

И уже 11 июня в Севастополе впервые будут представлены подлинные фрагменты панорамы – «Атака» и «Левее Юферова». Именно они пережили в 1942 году бомбардировку и пожар, путешествие в трюме полузатопленного корабля, первичную реставрацию в эвакуации, более полувековое хранение и повторную реставрацию в г. Москве.

Выставка объединила пять музеев, включая Музей-панораму «Бородинская битва» и Севастопольский художественный музей. Она посвящённая 170-летию Франца Алексеевича Рубо – основоположника панорамной живописи в России и приуроченная к 170-летию завершения Крымской войны и будет работать с 11 июня по 25 октября 2026 года в кинотеатре «Украина».

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