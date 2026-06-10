Захарова назвала атаку ВСУ на панораму обороны Севастополя варварским актом. Фото: МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака ВСУ на здание Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» является «варварским актом» и посягательством на объект культурно-исторического наследия.

«Это еще один варварский акт, совершенный киевским режимом против гражданского объекта», - сказала она, комментируя атаку ВСУ на здание панорамы.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на среду, 10 июня, здание Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» было почти уничтожено ударом дрона. Глава региона назвал произошедшие целенаправленным ударом по культурному наследию и символу города. При этом он напомнил, что музей пережил разрушения во время Великой Отечественной войны, отметив, что панорама будет восстановлена.

Позже стало известно, что фрагменты знаменитой панорамы «Штурм 6 июня 1855 года» художника Франца Рубо во второй раз чудом избежали уничтожения.