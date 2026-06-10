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НовостиПолитика10 июня 2026 7:45

Захарова назвала атаку ВСУ на панораму обороны Севастополя варварским актом

Захарова прокомментировала атаку на здание Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Захарова назвала атаку ВСУ на панораму обороны Севастополя варварским актом. Фото: МИД

Захарова назвала атаку ВСУ на панораму обороны Севастополя варварским актом. Фото: МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака ВСУ на здание Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» является «варварским актом» и посягательством на объект культурно-исторического наследия.

«Это еще один варварский акт, совершенный киевским режимом против гражданского объекта», - сказала она, комментируя атаку ВСУ на здание панорамы.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на среду, 10 июня, здание Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» было почти уничтожено ударом дрона. Глава региона назвал произошедшие целенаправленным ударом по культурному наследию и символу города. При этом он напомнил, что музей пережил разрушения во время Великой Отечественной войны, отметив, что панорама будет восстановлена.

Позже стало известно, что фрагменты знаменитой панорамы «Штурм 6 июня 1855 года» художника Франца Рубо во второй раз чудом избежали уничтожения.