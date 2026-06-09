Диана Гурцкая на ПМЭФ: «Необходимо сделать так, чтобы инклюзия стала устойчивой практикой для всех»

Фото: пресс-служба Общественной палаты РФ

В ходе одной из тематических сессий, прошедшей 4 июня, участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассмотрели инклюзию с точки зрения стратегического ресурса. Экспертом дискуссии «Инклюзия как стратегический ресурс: объединяя усилия государства, бизнеса и общества» выступила первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по вопросам социального партнерства, попечения и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая. Об этом рассказала пресс-служба Общественной палаты РФ.

Центр социальной интеграции Дианы Гурцкая дает путевку в жизнь детям с ограниченными возможностями здоровья, подчеркнула модератор сессии заместитель председателя Совета Федерации РФ Инна Святенко. Она напомнила, что учреждение, подведомственное Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы, с 2018 года помогает людям с инвалидностью в возрасте от пяти до 35 лет интегрироваться в жизнь мегаполиса благодаря творчеству, адаптированным реабилитационным программам, инновационным технологиям, программам дополнительного образования.

Диана Гурцкая поделилась практиками центра, в том числе успехами в раскрытии творческого потенциала воспитанников, формировании вокруг них команды единомышленников и всех тех, кто верит в их возможности.

Инклюзия — это тема, которая формирует прочный фундамент общества, где каждый должен быть равным среди равных, уверена Диана Гурцкая.

Отвечая на вопрос о том, существуют ли сегодня барьеры развития в инклюзивной экономике, эксперт выразила уверенность в том, что любой барьер можно преодолеть, если человек верит в себя: «Знаю по своему опыту: если общество и окружение наших воспитанников будет верить в их талант, не воспринимать их исключительно через призму инвалидности или жизненных обстоятельств, а прежде всего видеть в ребятах личность, их потенциал, тогда совершенно точно для такого человека в жизни станет возможным очень многое».

В то же время Диана Гурцкая отметила, что одной веры в талант недостаточно, и подчеркнула значимость обсуждения данной темы на площадке ПМЭФ среди представителей бизнес-сообщества.

«Именно здесь мне хотелось бы сказать о том, насколько необходимо заинтересовать компании и сделать так, чтобы инклюзия стала устойчивой практикой для всех. Чтобы все больше компаний поддерживали, не боялись трудоустраивать людей с инвалидностью и популяризировать их достижения», — уверена спикер.

По ее мнению, подобные успешные примеры уже существуют на трудовом рынке. Это крупные креативные цифровые бизнесы, которые развивают это направление в своих компаниях.

Значимую роль в жизни человека с инвалидностью, как и в жизни каждого, играют новые технологии, поэтому все цифровые решения и сервисы должны помнить о факторе доступности, уверена Диана Гурцкая.

«Это настоящее техническое средство реабилитации, с помощью которого мы совершаем звонки, ведем переговоры, проводим досуг и, самое главное, можем общаться с близкими людьми и работать», — сказала она.

Кроме того, Диана Гурцкая высоко оценивает появление государственных национальных цифровых платформ, мессенджеров, но, по ее мнению, крайне важно делать их доступными для людей с инклюзией.

«11 миллионов человек с инвалидностью проживает на территории нашей страны. Это значительная часть нашего общества. Именно поэтому о цифровой доступности нельзя забывать», — акцентировала член ОП РФ.

Подводя итоги выступления, Диана Гурцкая призвала всех участников ПМЭФ продолжать мечтать и поделилась своей мечтой.

«Мы создали инфраструктуру в сфере социокультурной реабилитации в Москве и хотим двигаться дальше. Мы мечтаем и верим, что когда-нибудь появится первый государственный инклюзивный театр. Театр, где люди с инвалидностью могли бы находить работу актеров, но и в качестве специалистов, отвечающих за свет, звук, декорации, костюмы, сценическое оформление. Все это потенциальные рабочие места, где люди могли бы найти своего зрителя и свое призвание», — рассказала Диана Гурцкая и выразила благодарность организаторам форума.