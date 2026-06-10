«Мама помогает людям»: как в Шебекино строят сообщество поддержки

Центр поддержки семьи «Единство» из Шебекино создает пространство, где люди перестают чувствовать себя одинокими, находят поддержку и учатся заново доверять друг другу. Фото: Личный архив героя публикации.

В первой части мы рассказали о проекте «СОП — не приговор», который помогает семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Во второй части — о том, как центр поддержки семьи «Единство» из Шебекино создает пространство, где люди перестают чувствовать себя одинокими, находят поддержку и учатся заново доверять друг другу.

Секрет счастливой семьи — на общей кухне

Один из самых необычных проектов организации называется «Добрые традиции».

Один из самых необычных проектов организации называется «Добрые традиции». Фото: Личный архив героя публикации.

На первый взгляд все выглядит просто: родители и дети собираются вместе, готовят, общаются, учатся печь пироги или лепить пельмени. Но за этой уютной атмосферой скрывается гораздо больше, чем обычный кулинарный мастер-класс.

По словам руководителя центра Анастасии Нечаевой, многие семейные конфликты начинаются с ощущения, что человека не слышат и не замечают.

Особенно это касается подростков.

— Подростковый бунт — это крик: «Меня не видят», «Меня не слышат». А когда родители спрашивают у ребенка совета, сколько добавить соли или какой ингредиент выбрать, начинается совсем другой разговор, — объясняет она.

На кухне нет оценок, нравоучений и давления. Здесь есть общее дело и общий результат.

Не менее важно и то, что такие встречи проходят без телефонов и социальных сетей.

— Кухня из места бытовой нагрузки превращается в пространство для души. Когда мама, папа и дети вместе раскатывают тесто, лепят пельмени или украшают торт, рождается то самое семейное тепло, которое остается с нами на всю жизнь, — говорит Анастасия.

Участники подтверждают это собственным опытом.

Одна из многодетных мам после мастер-класса призналась, что благодаря проекту научилась печь пирожки и теперь готовит их каждые выходные для всей семьи.

«Очень здорово. Советую тем, кто хочет сблизиться со своей семьей и вернуть добрые традиции», — написала она в отзыве организаторам.

Фото: Личный архив героя публикации.

Когда помощь должна быть в одном месте

За несколько лет работы команда «Единства» накопила большой опыт общения с семьями, оказавшимися в самых разных жизненных обстоятельствах.

Именно поэтому у Анастасии Нечаевой появилась мечта, которая постепенно превращается в конкретный проект.

Она хочет создать в Шебекино социальное МФЦ.

Но не то, где выдают справки и документы.

Речь идет о центре, в котором семья сможет получить всю необходимую помощь в одном месте.

Фото: Личный архив героя публикации.

Юридическую консультацию. Поддержку психолога. Вещевую и продуктовую помощь. Социальную няню. Информацию о льготах. Возможность записаться в клуб поддержки или на семейное мероприятие.

Без бесконечных очередей и походов по разным учреждениям.

— Мне хочется, чтобы человеку не говорили: идите в другой кабинет или в другое ведомство. Чтобы ему сказали: садитесь, сейчас мы все решим, — говорит руководитель организации.

Пока этот проект существует как идея, но команда уже делает первые шаги к его реализации.

За несколько лет работы команда «Единства» накопила большой опыт общения с семьями, оказавшимися в самых разных жизненных обстоятельствах. Фото: Личный архив героя публикации.

Четыре гранта и тысячи людей

Сегодня центр «Единство» реализует сразу несколько социальных проектов.

Среди них — «СОП — не приговор», клуб поддержки семей участников СВО «СВОи люди», «Семейная академия», «Открытые лектории» и «Добрые традиции».

Организация уже получила поддержку нескольких грантовых конкурсов и продолжает участвовать в новых программах.

Но главным результатом здесь считают не количество выигранных заявок.

Гораздо важнее люди, которым удалось помочь.

По словам Анастасии Нечаевой, за последние годы участниками различных проектов центра стали около четырех тысяч человек.

Среди них семьи с детьми, многодетные родители, жители пунктов временного размещения, семьи участников СВО и люди, оказавшиеся в кризисной ситуации.

Фото: Личный архив героя публикации.

Главная фраза, которую здесь слышат чаще всего

За годы работы сотрудники центра заметили одну закономерность.

Люди редко начинают разговор с просьбы о помощи.

Чаще всего сначала они испытывают страх и стыд.

Боятся осуждения.

Боятся признаться в собственных проблемах.

Именно поэтому самая важная фраза, которую слышит команда «Единства», звучит неожиданно.

— Обычно говорят не «спасибо». Чаще всего мы слышим: «Я думала, что я одна такая» или «Мы думали, что мы такие одни», — рассказывает Анастасия.

По ее словам, именно в этот момент начинает рушиться самая тяжелая стена — стена одиночества.

Когда человек понимает, что рядом есть другие семьи с похожими трудностями, появляется надежда и силы двигаться дальше.

Фото: Личный архив героя публикации.

«Мама помогает людям»

У Анастасии Нечаевой четверо детей.

Во время интервью ведущая спросила ее, как дети объяснили бы друзьям, чем занимается их мама.

Ответ оказался простым и очень точным.

— Мама помогает людям.

Наверное, именно эта короткая фраза лучше всего описывает работу центра «Единство».

Здесь помогают семьям пережить кризис, поддерживают родителей, объединяют людей вокруг общих ценностей и создают пространство, где каждый может почувствовать: он не один.

А сегодня организации нужна помощь в ремонте нового помещения, которое выделила администрация города. Именно там в будущем команда мечтает открыть пространство комплексной поддержки семей и сделать еще один шаг к своей главной цели — чтобы помощь была рядом тогда, когда она нужна больше всего.

Фото: Личный архив героя публикации.

СПРАВКА

АНО «Центр поддержки семьи "Единство"» работает в Шебекино Белгородской области. Организация оказывает поддержку семьям с детьми, помогает многодетным, неполным и приемным семьям, семьям с детьми-инвалидами, а также семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Одно из ключевых направлений работы центра — профилактика социального сиротства и сохранение детей в родных семьях. Для этого реализуется проект «СОП — не приговор», направленный на комплексное сопровождение семей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Среди других проектов организации — клуб поддержки семей участников СВО «СВОи люди», просветительский проект «Открытые лектории», программа «Семейная академия» и семейные кулинарные встречи «Добрые традиции».

Проект «СОП — не приговор» получил поддержку Фонда Тимченко, а проект «Семейная академия» стал победителем муниципального грантового конкурса. За последние годы помощь организации получили около 4000 жителей Шебекинского округа и Белгородской области.

Фото: Личный архив героя публикации.

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