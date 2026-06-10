На 85-м году жизни умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

На 85-м году жизни умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина. Причина смерти актрисы – сердечная недостаточность. Осенью прошлого года Людмила Алексеевна провела неделю в реанимации кардиологического отделения одной из больниц Санкт-Петербурга. Там ей диагностировали букет болезней - гипертонию, стенокардию, атеросклероз…

Как она сама рассказывала, главная её проблема - хроническая обструктивная болезнь легких. Это расплата за более чем полувековое курение. «Это моя самая большая слабость в жизни, никак не могу избавиться от этой пагубной привычки», - признавалась пожилая актриса.

В 60-70-е Людмила Чурсина считалась одной из самых красивых советского кино. После выхода на экраны детектива «Два билета на дневной сеанс», где её Инка-эстонка говорит: «Я Мерлин Монро, у меня тот же номер лифчика!», не только фраза ушла в народ, но и Чурсину признали, ни много ни мало, «советской Мэрилин Монро». И секс-символом эпохи, хотя в то время это понятие не было в ходу.

Людмила Чурсина в фильме "Олеся", 1970 г. Фото: кадр из фильма.

Людмила Чурсина родилась через месяц после начала Великой Отечественной войны - 20 июля 1941 года в медсанбате под деревней Груздово, что в Псковской области. Её маму привезли туда в родах, когда она покидала Великие Луки в ходе наступления немецко-фашистских войск . На следующий день после рождения дочери, мама с новорожденным ребенком в спешке отправилась в эвакуацию в Сталинабад (Душанбе). Но попала под бомбежку немецкой авиации, во время которой её младенец пропал. Когда авианалёты прекратились, мать услышала на разгромленном картофельном поле детский плач чудом выжившей дочери. Лишь после прибытия в Таджикистан, ребенку выдали свидетельство о рождении. Отец — Алексей Фёдорович Чурсин - в это время был на фронте, он был кадровым военным; мать — Геновефа Ивановна, медицинским работником.

После войны семья Чурсиных воссоединилась, часто меняла города в зависимости от места службы отца: Тбилиси, где Людмила Чурсина пошла в школу, Батуми, Камчатка, Чукотка... И наконец вернулись в Великие Луки.

В детстве Людмила планировала заниматься чем-то серьезным: или самолёты строить, или на мостике корабля стоять. Была она длинная, нескладная, и, по её мнению, некрасивая….

По окончании средней школы с золотой медалью и музыкальной школы, в 1959 году выпускница уехала поступать в Московский авиационный институт (МАИ). Но «за компанию с подругой» подала документы в три вуза театральных вуза: ГИТИС (РАТИ), ВГИК и Театральное училище им. Щукина. Подругу не приняли никуда, а Чурсину взяли в «Щуку». После Театрального училища её пригласили в театр им. Вахтангова, где она прослужила два года.

Дебютировала в кино в фильме Льва Кулиджанова «Когда деревья были большими». До 1974 года актриса очень много снималась в кино. Именно тогда вышли её лучшие фильмы – «Журавушка», «Виринея», «Два билета на дневной сеанс», «Адъютант его превосходительства», «Олеся»…

В 1974 году Чурсина вернулась на театральную сцену – в Московский театр им. Пушкина. Спустя десять лет её пригласили в Театр Армии.

Её первая роль в этом театре - Настасья Филипповна в спектакле «Идиот» по роману Достоевского, где её партнерами были Аристарх Ливанов, Владимир Зельдин и Александр Петров. А всего на сцене ЦАТРА Чурсина сыграла около 20 центральных ролей.

Прощание с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Людмила Чурсина была несколько раз замужем. Первый её муж – режиссер Владимир Фетин, был старше на 16 лет, ради молодой Чурсиной оставил свою первую семью. Он снимал красавицу-жену во всех своих фильмах. Вторым мужем был океанолог, чье имя мало о чем говорит, - Владимир Залитис. Ну а третьим мужем – сын председателя КГБ СССР, а потом и Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова, - дипломат Игорь Андропов. Злые языки говорили, что звание народной артистки СССР Людмила Ивановна получила благодаря влиятельному свёкру.

Но с Андроповым она давно разошлась, Игорь Юрьевич умер 20 лет назад. В последние годы Людмила Чурсина жила скромно, непублично. У неё была небольшая, однокомнатная квартира. Но ей хватало, большую часть жизни она проводила, как и многие артисты, в разъездах.

«Я жила и в 5-комнатных квартирах, поверьте, счастье измеряется не количеством комнат. У меня нет машины, езжу на метро и много хожу пешком. В метро, бывает, подходят и говорят: «Спасибо вам». Скрывать не буду, приятно. Не зря, значит, я эту землю топчу.

У возраста есть свои издержки, но главное что я вижу, хожу и мыслю. Когда кипяток в крови пригасает, то приходит больше серьеза, глубины и сосредоточенности. Ведь ум, породу, достоинство не перешибешь ничем. В том числе и возрастом», - говорила актриса.

Прощание и похороны актрисы Людмилы Чурсиной

Прощание с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной состоится 12 июня в Санкт-Петербурге, похороны пройдут на Сестрорецком кладбище города.

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