В сети разоблачили «обращение» Сергея Аксенова к Турции за бензином

Глава Крыма Сергей Аксенов не обращался к Турции за помощью с бензином Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В социальных сетях появился видеоролик, на котором глава Республики Крым Сергей Аксенов якобы обращается к руководству Турции с просьбой организовать экстренные поставки топлива на полуостров из-за «катастрофического дефицита». Речь идет о «братской взаимовыручке». Авторы публикаций преподносят это видео как сенсацию, заявляя о неспособности региональных властей справиться с логистическими вызовами своими силами. KP.RU рассказывает, как именно был смонтирован этот ролик, почему подобное обращение юридически невозможно в рамках российского законодательства и как обстоят дела с топливом на полуострове в действительности . Проверка сообщения проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Ни на одном официальном ресурсе правительства Республики Крым, ни в личном канале Сергея Аксенова подобного видеообращения к главе Турции нет.

Секрет «сенсации» кроется в использовании нейросетей для подмены звука и мимики. Поиск по видеоархивам показал, что за основу фальшивки было взято реальное видеообращение главы Крыма, опубликованное 31 декабря 2025 года. В том ролике Сергей Аксенов поздравлял жителей полуострова с наступающим 2026 годом оригинал записи доступен в его верифицированном канале по ссылке..

Чтобы превратить праздничное поздравление в панический международный призыв, создатели фейка прибегли к нехитрому кадрированию: они обрезали новогодний фон с праздничной символикой, изменили масштаб картинки так, чтобы у зрителя создалось ощущение, будто ролик записан в обычном официальном кабинете во время рабочей недели.

Затем авторы дипфейка наложили новую звуковую дорожку с текстом про «топливный кризис» и «просьбу к Турции», сгенерированную нейросетью, имитирующей голос Аксенова. Однако технологии искусственного интеллекта пока не способны идеально синхронизировать мимику и звук. При внимательном просмотре ролика отчетливо видно явное несоответствие артикуляции произносимым словам. Речь звучит монотонно, а мимика лица выглядит неестественной и застывшей.

Помимо технической несостоятельности, авторы фейка продемонстрировали незнание российского законодательства. В правовом поле РФ существует строгое и однозначное разграничение полномочий между федеральным центром и субъектами Федерации.

Главы регионов (губернаторы и главы республик) не имеют права вести самостоятельную внешнюю политику, заключать межгосударственные договоры или напрямую обращаться к лидерам иностранных государств (включая президентов) без прямой санкции и координации со стороны федерального центра.

В частности, статья 1 Федерального закона № 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» устанавливает исчерпывающий перечень иностранных партнеров, с которыми регионы имеют право вступать в контакты. Субъекты РФ могут взаимодействовать исключительно с субъектами иностранных федеративных государств или их административно-территориальными образованиями. Крым может общаться с отдельной провинцией Турции по вопросам культурного или торгового обмена, но никак не с ее президентом по государственным вопросам поставок энергоресурсов.

Трудности с поставками горючего в Крым действительно существуют, и власти региона этого не скрывают. Однако решается проблема планомерно и исключительно в рамках внутренних ресурсов страны, без привлечения иностранных государств. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее подробно комментировал ситуацию с горючим и предупреждал об увеличении числа фейков на эту тему:

- Мы отчетливо понимаем, что топливный дефицит негативно сказывается на экономике нашей республики, создает неудобства для людей. Однако сейчас время требует от нас всеобщей консолидации. В условиях проведения специальной военной операции нельзя позволять врагу манипулировать собой через различные вбросы и фейки. Это играет противнику на руку. Хочу подчеркнуть: за все эти годы мы ни разу не вводили вас в заблуждение, всегда старались действовать максимально прозрачно. Прошу жителей республики набраться терпения и сохранить доверие, которое у нас с вами сформировалось. Органы власти делают все возможное, чтобы оправдать его и оперативно решить сложившуюся проблему.

На сегодняшний день на полуострове принят ряд мер по распределению и стабилизации топливного рынка. Министерством промышленной политики РК организована работа по первоочередному обеспечению топливом автомобилей логистических и дистрибьюторских компаний, ритейла и крупных торговых сетей. В приоритетном порядке заправляется транспорт, доставляющий строительные и продовольственные товары. Также в ручном режиме осуществляется бесперебойная доставка в аптечную сеть лекарственных препаратов. Для контроля ситуации Минпромполитики Крыма запустило специальную горячую линию для обращений граждан и бизнеса.

За этим вбросом прослеживается работа той же скоординированной сети дезинформации, которая ранее атаковала Краснодарский край аналогичным топливным фейком. Там создали дипфейк, в котором губернатор Вениамин Кондратьев обращается за топливом к руководству Беларуси.

Первоисточником распространения ложного обращения выступил анонимный телеграм-канал, созданный 22 апреля 2026 года. Этот ресурс изначально маскировался под новостной агрегатор, пишущий о жизни Кубани и Ростова-на-Дону. Сразу после публикации сфабрикованного видео с Аксеновым боты начали массово распространять ссылку на него в комментариях к крупным крымским сообществам и чатам автолюбителей, пытаясь искусственно спровоцировать панику и очереди на АЗС.