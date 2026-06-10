НАСА огласило детали следующей лунной миссии и состав экипажа «Артемиды 3»: что может помешать амбициозным планам

НАСА назвало состав экипажа «Артемиды 3» и огласило детали лунной миссии, запланированной на следующий год. Фото: REUTERS.

НАСА назвало состав экипажа «Артемиды 3» и огласило детали лунной миссии, запланированной на следующий год. В НАСА говорят, что полет станет «колоссальным шагом на пути к Луне». Но есть нюансы. KP.RU рассказывает о том, что может помешать амбициозным планам.

КТО ЭТИ ЛЮДИ

Несмотря на то, что «Артемида 3» - часть лунной программы, во время этой миссии никто к Луне не полетит. Все действо будет разворачиваться на низкой околоземной орбите. Цель – обкатать оборудование и отточить маневры. Не очень зрелищно. Но крайне важно.

НАСА торопится внести конкретику в свои планы. В агентстве уже назвали имена тех, кто полетит: пилот Лука Пармитано, два специалиста миссии Андре Дуглас и Фрэнк Рубио, а командиром назначен Рэнди Бресник.

Рэнди Бресник родился в 1967 году, не молод, и совершил всего два полета (а может, уже два): в 2009 году на корабле «Атлантис», и в 2017-м – на «Союзе», следуя на МКС. Полковник в отставке. Читая правильную биографию этого человека (хоть на доску почета вешай), не улавливаешь, а почему именно его командиром поставили. В НАСА говорят, что как летчик-испытатель он очень хорош, то есть не спасует, если что пойдет не так, а еще имеет выдающийся опыт работы в открытом космосе (наверняка пригодится). НАСА виднее.

Лука Пармитано – итальянец из Европейского космического агентства, и он словно клон командира. Тоже два полета. Тоже летчик-испытатель. Тоже часто выходил в открытый космос. Правда, чуть помоложе Бресника (1976 год рождения). Кажется, эти двое готовы подменить друг друга в случае «мало ли что».

Что касается специалистов, то Андре Дуглас молод (родился в 1985 году), в астронавтах с 2021 года и никогда еще не летал. Зато человек ученый: закончил и Академию береговой охраны США (ну это ладно), и Мичиганский университет, и университет Хопкинса, а еще университет Вашингтона. Про Николая Коперника, который закончил к зрелым годам несколько университетов, говорили, что он слишком уж учен. Дуглас превзошел Коперника. Если понадобится узнать диаметр Луны, будет у кого справиться.

Наконец Фрэнк Рубио (НАСА, родился в 1976 году) – врач, летал один раз, зато с приключениями. Отправившись на МКС на «Союзе» в 2022 году, он думал, что едет на полгода, но застрял на 371 день из-за поломки на станции.

Общее впечатление: трое стрессоустойчивы, а один еще и академически подкован. Хороший выбор. Но состав экипажа – это еще полдела. Есть задачи посерьезней.

Пилот Лука Пармитано, два специалиста миссии Андре Дуглас и Фрэнк Рубио, а командиром назначен Рэнди Бресник. Фото: REUTERS.

ВСЕ ВЗРЫВАЕТСЯ

Итак, что именно они будут делать на околоземной орбите.

Космонавты прибудут на орбиту на лунном корабле «Орион», где их будут поджидать лунные посадочные модули Starship HLS от Илона Маска и Blue Moon от Джеффа Безоса.

И если «Орион» недавно почти без проблем (там сломался туалет) облетел Луну, то у партнеров далеко не все радужно.

Во-первых, Starship у Илона Маска все еще находится в стадии разработки. Хорошо бы ему разок без проблем взлететь и столь же благостно приземлиться. Последний испытательный полет в конце мая был неплох, но сопровождался инцидентами вроде отказа новых двигателей Raptor 3 на старте и сбоя этих же двигателей при посадке (один даже взорвался). Картинка получилась красивая, но вообразим, что все это не испытания, а всерьез. Маск возится со своим Starship уже несколько лет, и не сказать, что успехов нет вообще, однако, продукт выглядит предельно сырым. До «Артемиды 3» осталось всего ничего, а им еще надо, до миссии, не просто отработать старт-посадку, а и дозаправку в космосе, без чего лунный полет в нынешней конфигурации невозможен.

Во-вторых, не лучше обстоят дела у Джеффа Безоса. Недавно во время решающих испытаний ракета New Glenn, которая должна доставить на орбиту лунный модуль, феерически взорвалась, разнеся стартовый стол. В НАСА негласно оценивают инцидент как сильнейший риск для «Артемиды 3».

Когда презентовали экипаж «Артемиды», старший вице-президент Blue Origin по лунным проектам Джон Кулурис убеждал, что компания «добивается отличных результатов в расследовании и очистке стартовой площадки», после чего «мы начнем восстановление» и «продолжим строительство». «Мы уверены, что Blue Origin справится, но если что, мы им постоянно помогаем», усилил слова коллеги руководитель программы «Артемида» Джереми Парсонс.

На самом деле, конечно, все держится на энтузиазме и честных словах. Что в целом нормально для уникальных проектов.

Лунный посадочный модуль Starship HLS. Фото: SpaceX / NASA via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ К ЛУНЕ

Хотя именно НАСА подвергалось жесточайшей критике за неповоротливость, прожорливость и даже «тупость», тогда как частные космические компании рассматривались как «свет в окошке» и «блестящее будущее», именно сегодня у НАСА все более-менее хорошо, а у партнеров не очень.

Но все может измениться во время собственно миссии. Мы сейчас волнуемся, поднимутся ли физически на орбиту изделия Маска и Безоса. Допустим, поднялись, но ведь это только начало.

Космонавтам предстоит выполнить сложнейшие и невиданные прежде маневры, и испытать кучу оборудования, каждое из которых может выкинуть фортель.

Пока что посадка на Луну запланирована на 2028 год («Артемида 4»), причем космонавты будут топтать поверхность нашего естественного спутника примерно неделю. И это будет не только туризм: понемногу начнут строить будущую лунную станцию.

Может, испытания стоило проводить все-таки на окололунной, а не на околоземной орбите? Изначально так и предполагалось, как и строительство орбитальной лунной станции. Но недавно НАСА от этого этапа отказалось (от станции тоже), и теперь вот так. Еще раз повторим: НАСА виднее, наверное. Но чувство, что сроки высадки опять могут подвинуться, не покидает.

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