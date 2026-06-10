Россияне рассказали, какую окрошку они любят

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«Окрошечная инфляция» оказалась ниже официальной, с прошлого года ингредиенты для окрошки подорожали в среднем на 2-3%. Это ли не повод порадовать себя любимым летним супом в жаркую погоду?! Сайт KP.RU провел опрос и узнал, какую окрошку предпочитают россияне: на квасе или на кефире.
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Безусловным лидером опроса стала окрошка на квасе. По этому рецепту готовят 59% опрошенных. Эта категория респондентов призналась, что просто не представляют, как можно готовить окрошку иначе, ведь именно квас делает ее такой вкусной, а молочные продукты вообще странно сочетать с колбасой и еще рядом ингредиентов.
«Окрошка должна быть только на квасе — все остальное извращение», - уверенно говорит участник опроса.
Однако 28% опрошенных с этим не согласны, они как раз любят окрошку на кефире, считают этот рецепт лучшим. Респонденты отмечают, что в добавлять в супы сметану или сливки вполне естественно, поэтому и правильная окрошка готовится на молочных продуктах, а не на сладком напитке.
А вот оставшиеся 13% выбрали вариант «другое». Участник опроса поделились своими рецептами, кто-то рассказал, что готовит летний суп на минеральной воде с газом, другие на майонезе или сыворотке, кто-то добавляет тан.
«На кефире с минералкой готовлю», - говорит одна респондентка.
«А я на минералке со сметаной», - делится другая.
Однако большой процент опрошенных их этой категории заявили, что вообще не едят окрошку, считают ее ужасным блюдом, и вообще не понимают, как и зачем смешивать салат с какими бы то ни было напитками.
«Отвратительное блюдо, хоть с чем его сделай», - делится респондент.
«Окрошку никакую не ем. Салат должен быть отдельно, квас – отдельно», - кивает другой.
Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 1,2 тысячи человек.