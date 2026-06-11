Внучка Зюганова Мария пять раз выезжала в зону СВО и сняла фильм о бойцах

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
10 июня, в программе «Партийная среда» (которая почти «пятилетку» выходит на Радио «Комсомольская правда») участвовал председатель ЦК КПРФ, Герой Труда России Геннадий Зюганов. Легендарный политик по моей просьбе впервые прокомментировал участие своей семьи в Специальной военной операции на Украине.
Вот этот примечательный фрагмент.
Гамов:
"Геннадий Андреевич, по моей информации, ваша внучка Машенька трижды побывала в зоне СВО. Она у дедушки отпрашивалась? Либо она выполняла какое-то специальное задание дедушки Гены?"
Зюганов:
"У нас все депутаты, весь актив, все наши губернаторы регулярно выезжают в зону СВО. Клычков (губернатор Орловской области. - А.Г.) был там минимум 15 раз, с сыном даже ездил.
Александр Ющенко (депутат Госдумы, пресс-секретарь Зюганова. - А.Г.) регулярно там бывает. Казбек Тайсаев (депутат Госдумы. - А.Г.) - Герой Донбасса, - более сотни раз.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Маша была там 5 раз, подготовила специальный фильм о воинах. Она чувствует боль, она понимает, что надо помогать людям, помогать ребятам. Мои (речь о других родственниках, скорее всего, о взрослых внуках. - А.Г.) выезжали и в Курскую область, помогали нашим друзьям из КНДР…
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Понимаешь, Саша, это принципиально важно. На мой взгляд, каждый человек, живущий в нашей стране, каждый гражданин должен сегодня поддерживать наших защитников, помогать детям Донбасса.
И я горжусь, что наша семья, мои друзья, все делают для этой победы".
Гамов:
"То есть, товарищ Генеральный секретарь, внучку вы свою на фронт отпускаете?"
Зюганов:
"Ну, как отпускаю? Маша - взрослый человек… Она сама решает, где ей быть".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Геннадий Зюганов: Американцы с помощью Пашиняна хотят подпалить Кавказ
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Настоящая история появления Украины: существовало ли государство «Киевская Русь» и являлось ли оно общей колыбелью для русских и украинцев