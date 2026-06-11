Внучка Зюганова Мария пять раз выезжала в зону СВО и сняла фильм о бойцах

Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

10 июня, в программе «Партийная среда» (которая почти «пятилетку» выходит на Радио «Комсомольская правда») участвовал председатель ЦК КПРФ, Герой Труда России Геннадий Зюганов. Легендарный политик по моей просьбе впервые прокомментировал участие своей семьи в Специальной военной операции на Украине.

Вот этот примечательный фрагмент.

Гамов:

"Геннадий Андреевич, по моей информации, ваша внучка Машенька трижды побывала в зоне СВО. Она у дедушки отпрашивалась? Либо она выполняла какое-то специальное задание дедушки Гены?"

Зюганов:

"У нас все депутаты, весь актив, все наши губернаторы регулярно выезжают в зону СВО. Клычков (губернатор Орловской области. - А.Г.) был там минимум 15 раз, с сыном даже ездил.

Александр Ющенко (депутат Госдумы, пресс-секретарь Зюганова. - А.Г.) регулярно там бывает. Казбек Тайсаев (депутат Госдумы. - А.Г.) - Герой Донбасса, - более сотни раз.

10 июня, в программе «Партийная среда» участвовал председатель ЦК КПРФ, Герой Труда России Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Маша была там 5 раз, подготовила специальный фильм о воинах. Она чувствует боль, она понимает, что надо помогать людям, помогать ребятам. Мои (речь о других родственниках, скорее всего, о взрослых внуках. - А.Г.) выезжали и в Курскую область, помогали нашим друзьям из КНДР…

Легендарный политик впервые прокомментировал участие своей семьи в Специальной военной операции на Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Понимаешь, Саша, это принципиально важно. На мой взгляд, каждый человек, живущий в нашей стране, каждый гражданин должен сегодня поддерживать наших защитников, помогать детям Донбасса.

И я горжусь, что наша семья, мои друзья, все делают для этой победы".

Гамов:

"То есть, товарищ Генеральный секретарь, внучку вы свою на фронт отпускаете?"

Зюганов:

"Ну, как отпускаю? Маша - взрослый человек… Она сама решает, где ей быть".

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