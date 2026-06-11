Видео ЦОС ФСБ России о предотвращении теракта в отоношении одного из военнослужащих

Федеральная служба безопасности России предотвратила террористический акт, запланированный украинскими спецслужбами, жертвой которого мог стать высокопоставленный офицер Министерства обороны Российской Федерации.

«В Московской области задержан 36-летний гражданин иностранного государства, который выполнял задание украинских спецслужб по убийству российского военнослужащего с использованием огнестрельного оружия», - заявили в ЦОС ФСБ РФ.

Иностранец признался в подготовке покушения на сотрудника Минобороны Сотрудники ФСБ задержали иностранца, планировавшего по заданию украинских спецслужб убить российского военнослужащего. Мужчину завербовали в Испании, где он скрывался от уголовного преследования

Задержанный рассказал, что у себя на родине он находился в уголовном розыске за преступление, а потому последние три года нелегально жил в Испании. В феврале 2026 года он был завербован знакомыми украинцами, с которыми работал.

Украинские кураторы обещали ему содействие в получении статуса беженца для легализации его пребывания в ЕС.

Сначала иностранцу предлагали выехать на Украину или Молдову для обучения диверсиям. Но он побоялся, что его отправят в тюрьму или армию. Тогда сотрудники СБУ оплатили ему билет в Москву, где он остановился у своего брата.

«Через неделю мне скинули деньги на съем квартиры и координаты тайника в лесу за 150 км. от Москвы. Там я нашел пистолет Макарова с глушителем и 16 патронами», - рассказывает задержанный на допросе.

От него потребовали поехать в лес, опробовать пистолет и сделать запись на телефон. Убедившись, что он может точно стрелять, ему прислали фотографию и адрес российского военнослужащего.

«Дали его фотографию, его машины, приметы и портфеля с которым он всегда ходит. Я приехал на адрес, но человека по этому адресу не обнаружил», - вспоминает диверсант.

После этого ему поручили спрятать оружие и выехать в Молдову, для обучения работы со взрывчаткой, для устранения этого человека уже путем минирования его машины.

ФСБ России снова предупреждает о повышенной активности украинских спецслужб в интернете, особенно в социальных сетях и мессенджерах.

«Они целенаправленно ищут возможных исполнителей для совершения диверсионно-террористических актов, направленных на причинение вреда Российской Федерации. Все, кто согласится на взаимодействие с противником, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание», - напомнили в ФСБ РФ.

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