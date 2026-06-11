Подсчитана вероятность военной операции США на Кубе. Фото: REUTERS.

Министр войны США во время своей поездки на военно-морскую базу Гуантанамо сыпал угрозами в адрес Кубы (где эта самая база и расположена). Он заявил, что, если Гавана решит приобрести оружие, способное нанести удар по территории США и Гуантанамо, это спровоцирует конфронтацию, которая обернется для кубинцев крахом.

Хегсет не исключил, что американцы рассмотрят захват президента Мигеля Диас-Канеля.

Действительно ли Белый дом решится на такую операцию и готовы ли кубинцы сражаться - в отличие от венесуэльцев, рассказал политолог Андрей Манойло.

Президент Мигеляь Диас-Канель Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Вероятность нападения США на Кубу

- Когда угрожаете американцам или самой Америке, это ничем хорошим не заканчивается, - вещал Хегсет. - Будущее Кубы находится в руках президента Соединенных Штатов и кубинского руководства.

Журналисты поинтересовались, сколько времени потребуется для свержения режима на Кубе и рассматривает ли администрация Трампа вариант похищения президента Мигеля Диас-Канеля.

- Захват и уничтожение по-прежнему остаются возможными вариантами, на столе их множество, - ответил министр. - Если потребуется, мы используем огневую мощь.

Профессор факультета политологии МГУ Андрей Манойло считает:

- Американцы прощупывают твердость кубинского руководства. Если лидеры Кубы хоть немного прогнутся под этими угрозами, то их начнут дальше нагибать. А если Гавану не удастся запугать, то с вероятностью 99,8% американцы проведут операцию похищения, как это было с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, скажем, в августе, за пару-тройку месяцев до промежуточных выборов.

Прогноз эксперта по конфликту США с Кубой

По словам американиста, для Трампа это вопрос престижа и политического будущего. На фоне проблем с Ираном ему нужна быстрая и яркая победа перед ноябрьскими промежуточными выборами в Конгресс. К тому же мощное кубинское лобби в США, включая госсекретаря Марко Рубио, сильно давит на Трампа в плане решительных действий против Кубы.

- У них свои детские травмы, связанные с бегством от Кастро. И эти гештальты до сих пор преследуют их, - отмечает Манойло.

Что касается реакции самой Кубы, то политолог настроен довольно пессимистично. По его мнению, масштабной партизанской войны против американцев ждать не стоит.

- Нынешнее молодое поколение кубинцев уже сильно коммерциализировано. Они не помнят, в какой нищете жили их деды при Фульхенсио Батисте (диктатор, которого сверг Фидель Кастро — Ред). Для них американская мечта выглядит гораздо привлекательнее, чем борьба за свободу. А кубинская номенклатура, как в позднем Советском Союзе, в первую очередь думает о сохранении своих привилегий и готова договариваться с американцами. По-настоящему стоять насмерть готовы только считанные ветераны, вроде Рауля Кастро. В военном плане без серьезной внешней помощи, например, от России, Куба долго не выстоит.

Визит Хегсета стал одним из целой череды поездок высокопоставленных американских чиновников на Остров Свободы (по соглашению от 1934 года, расторгнуть договор аренды американцами Гуантанамо можно только при согласии обеих сторон, кубинцы не принимают от США арендную плату, что не мешает янки оставаться на острове).

Несколько недель назад Кубу посетил командующий американскими войсками в Латинской Америке, генерал Фрэнсис Донован. Помимо посещения Гуантанамо, он провел переговоры с кубинским генералом. До этого в Гаване побывал директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Параллельно Вашингтон продолжает беспрецедентное политическое и экономическое давление на Кубу. В начале этого года США организовали энергетическую блокаду острова. После похищения и ареста Николаса Мадуро Трамп неоднократно давал понять, что кубинское руководство может стать следующим.

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