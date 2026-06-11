Филипп Киркоров мог потратить 1,5 миллиона рублей на новый нос: «Совсем другой человек»

Уже неделю в сети обсуждают неожиданные изменения во внешности Филиппа Киркорова Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Уже неделю в сети обсуждают неожиданные изменения во внешности Филиппа Киркорова, нос которого заметно преобразился. Пока в сети сравнивали народного артиста РФ с Майклом Джексоном, он предпочел отмалчиваться и упорно игнорировал вопросы журналистов. Тем не менее на недавней премии он ответил на вопрос ведущей Аллы Михеевой, когда он в последний раз «делал каляки-маляки».

«Я постоянно занимаюсь каляками-маляками, в своем стиле. Вот недавно сделал нос. Видишь, какая красота неземная? Нравится? Вот, у тебя хороший вкус, молодец», — ответил Киркоров.

Пластический хирург Сергей Свиридов в разговоре с KP.RU высказался о заметных изменениях во внешности Филиппа Бедросовича и предположил, какие процедуры могли помочь артисту изменить черты лица. «Если сравнивать фотографии разных лет, первое, что бросается в глаза, — нос. Он стал уже, аккуратнее и визуально короче. Скорее всего, была выполнена ринопластика. Нос — центральная часть лица, поэтому даже небольшие изменения сразу меняют восприятие внешности», — объяснил Свиридов.

По мнению хирурга, изменился и профиль артиста: «Подбородок стал более выраженным и лучше очерчен. Такой результат можно получить как с помощью филлеров, так и благодаря ментопластике. Когда одновременно меняются нос и подбородок, лицо начинает выглядеть совсем по-другому, появляется более четкий профиль».

Отдельно специалист обратил внимание на скулы. По словам Свиридова, они выглядят более объемными. «Подобный эффект обычно достигается за счет липофилинга или инъекционных методик. Дополнительный объем в средней трети лица делает черты более выразительными и помогает сохранить четкие контуры», — сказал эксперт.

При этом хирург считает, что главная цель подобных вмешательств была достигнута. «Филипп выглядит свежее и моложе. Многие возрастные изменения стали менее заметны. Хотя вместе с этим частично ушли те черты, которые раньше придавали ему характерную брутальность. Но это уже вопрос вкуса и личного выбора человека. Стоимость зависит от клиники, хирурга и объема вмешательств. Если речь идет о специалисте такого уровня, которого мог выбрать Киркоров, то общий бюджет вполне может составлять от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей», — поделился мнением специалист с KP.RU.

При этом окончательный результат, по словам врача, пока еще не сформировался полностью. «Сейчас мы видим практически итоговый результат, но реабилитация еще продолжается. После ринопластики кончик носа обычно становится более изящным по мере схождения отека. Подбородок также будет выглядеть более гармонично. В целом после такого комплекса вмешательств окончательное формирование тканей может занимать до шести-восьми месяцев. Результат получился заметным, и это тот случай, когда изменения невозможно не увидеть. Думаю, в ближайшие месяцы внешность Филиппа еще немного изменится, причем в лучшую сторону», — заключил Сергей Свиридов.

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