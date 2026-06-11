«Нос — каляка-маляка»: Киркоров остался недоволен сделанной ринопластикой

Киркоров публично признался, что сделал ринопластику Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На премии МУЗ-ТВ певец Филипп Киркоров подтвердил, что перенес ринопластику, но признался, что остался недоволен результатом. 59-летний музыкант не стал называть имя пластического хирурга, который делал ему операцию.

Филипп Киркоров. Фото: специальный корреспондент KP.RU

«Нос — каляка-маляка, что получилось, видишь, как…», — сказал король отечественной поп-музыки.

Несколько лет назад артист уже переносил пластику тела у скандально известного хирурга Тимура Хайдарова. Тогда певец был доволен результатом и хвастался стальным прессом и накачанными руками. По словам Хайдарова, после операции Киркоров выполнял все рекомендации, похудел на 12 килограммов, убрал из рациона хлебобулочные изделия, калорийные десерты и газированные напитки.

Ранее KP.RU писал, что 6 июня российский певец Филипп Киркоров появился на светском рауте в образе Майкла Джексона, удивив всех изменившейся формой носа, однако тогда артист не стал комментировать изменения. Публика сразу же обратила внимание на преображение поп-короля.