Родить как в сказке: в России начали применять виртуальную реальность по ОМС при родах

Как ожидается, VR-очки помогут будущим мамам расслабиться. Фото: H_Ko/Shutterstock/Fotodom

Родить без боли, наслаждаясь пением птиц или шумом моря? В российских государственных роддомах впервые начали применять виртуальную реальность - VR-очки – как способ обезболить женщину при схватках. Такой необычный способ родить теперь можно опробовать в родильном доме имени Н.А. Семашко в Томске. Это продолжение эксперимента по внедрению виртуальной реальности в процесс родовспоможения. Ранее федеральные и частные перинатальные центры в Москве и Санкт-Петербурге практиковали элементы VR-терапии, гипнородов и аудиовизуальной релаксации по индивидуальным коммерческим контрактам на роды. Если томский опыт окажется полезным, то внедрение родов с использованием виртуальной реальности по ОМС расширят. Действительно ли виртуальная реальность помогает снять тревогу и боль при родах и какие тут есть подводные камни? KP.RU спросил у экспертов – врачей-гинекологов.

- Скажите, это правда работает и помогает снизить боль?

- Как ожидается, VR-очки помогут будущим мамам расслабиться во время схваток и снизить боль без лекарств - с помощью приятных звуков и картинок, - говорит Мария Коновалова, кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог. - Это может помочь женщинам войти в особое трансовое, почти гипнотическое состояние. Вот только такая технология подойдет не всем. Ее не смогут использовать женщины, склонные к укачиванию, с сильной тревожностью или очень болезненными схватками.

- Боль в родах - это не просто физическое ощущение, а еще и переживания, страхи. И облегчить боль действительно можно не только лекарствами, - говорит Екатерина Ефимкова, ведущий научный сотрудник акушерского отдела МОНИИАГ, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории. - По данным зарубежных исследований, VR-очки для роженицы - это работающий инструмент подготовки к родам. VR работает за счет эффекта виртуального «побега» - женщина словно переносится на теплый пляж, в саванну или подводный мир с дельфинами. Такое глубокое иммерсивное переключение внимания приводит к «конкуренции» с болевыми сигналами от матки, и мозг просто «не успевает» обрабатывать оба потока информации одновременно. Участницы исследований отмечали, что боль снижалась, например, с 6 до 4 баллов по десятибалльной шкале, а для снижения тревоги такой метод работает еще лучше.

! Однако важно понимать, что виртуальная реальность не заменяет полноценного обезболивания, продолжает Екатерина Ефимкова.

- И тем не менее, в начале родов она точно помогает сберечь силы, успокоиться, настроиться. Женщина синхронизирует дыхание с пузырьками под водой или с волнами - это работает как гипноз и не требует предварительных тренировок. В итоге женщина перестает бороться со схваткой и начинает «плыть» вместе с ней. Согласно исследованиям, 94% опрошенных порекомендовали бы VR подругам, - говорит врач.

Но есть и минусы. Очки тяжеловаты, особенно если женщина стоит на четвереньках. Если женщина хочет рожать в воду, то очки тоже вряд ли подойдут, они не герметичны.

Да и в разгар родов, когда боль становится очень сильной, очки уже мешают и отвлекают. К тому же некоторым женщинам не нравится чувствовать себя оторванными от контакта с партнером по родам или акушерки.

- А впадать в транс во время родов не опасно?

- На самом деле это естественное и полезное состояние, - объясняет Мария Коновалова. - В трансе женщина перестает слишком переживать и начинает доверять своему телу. Сейчас в России перинатальная психология учит этому заранее, на курсах подготовки к родам. Особенно популярны медитации «ныряния в океан». Женщина учится чувствовать себя в единении со стихией воды. Во время тренировок она настраивает связь с телом и с ребенком. В мозге образуются устойчивые цепи веществ (нейромедиаторов), которые помогают снижать боль, легче переносить схватки и укрепляют материнский инстинкт. Вопрос в том, что современные женщины перегружены информацией и виртуальная реальность становится хорошим помощником, чтобы переключить мозг в более расслабленное состояние.

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