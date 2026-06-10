«Оземпик» снижает риск рака, а интервальное голодание повышает плохой холестерин и лишает сил

Уколы для похудения обладают еще и противовоспалительным и метаболическим действием - улучшают баланс энергии, - что дополнительно снижает риск опухолей. Фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom

Как показали новые исследования, современные препараты для похудения могут в качестве дополнительного эффекта еще и снижать риск рака на 40%, а популярное интервальное голодание может повышать плохой холестерин и проходить небезопасно для силы мышц и тела.

Помогают не только против ожирения

Ученые из США проанализировали данные более 229 000 взрослых с ожирением, у которых не было диабета. Оказалось, что прием препаратов на основе семаглутида и тирзепатида, то есть тех самых «уколов для похудения» «Оземпик» или «Мунджаро», снизил общий риск развития рака на 41%. Рассчитывали, исходя из сравнения с тем, как могло бы быть при похудении изменением образа жизни. А риск одного из самых опасных «женских» видов - рака эндометрия (слизистой матки) был снижен на 58%.

В целом же речь идет о 13 типах рака, которые напрямую связаны с лишним весом. Среди них рак кишечника, молочной железы, печени, почек и поджелудочной железы. На их долю приходится 40% всех онкологических заболеваний. Получался такой дополнительный противораковый эффект за счет того, что лекарства типа семаглутида и тирзепатида обладают еще и противовоспалительным и метаболическим действием - улучшают баланс энергии, - что дополнительно снижает риск опухолей.

«Уколы для похудения» «Оземпик» или «Мунджаро» снизили общий риск развития рака на 41%. Фото: Caroline Ruda/Shutterstock/Fotodom

Интервальное голодание: работает, но не без неожиданностей

Вторая новость в похудении касается тех, кто предпочитает худеть своими силами. Метод «есть 8 часов, голодать 16» или диета 5 на 2 (пять дней едим, два - сильно ограничиваем калории) – тренд в похудении последних лет.

Анализ 28 исследований (более 1800 человек) от китайских ученых из Медицинского университета Нинся показал, что такие методы хороши для 20-летних, а вот для тех, кому уже за 50 работают с большими оговорками.

Теряем мышцы, а не жир

При голодании тело, увы, прежде всего начинает сжигать не жир, а мышцы. Фото: Pormezz/Shutterstock/Fotodom

Дело в том, что при голодании тело, увы, прежде всего начинает сжигать не жир, а мышцы. В среднем, 20-30% потерянного веса приходятся в случае голодания именно на мышечную ткань. В одном из экспериментов и вовсе 65% ушедших килограммов оказались на счету мышц. И если в 20 лет добрать себе мышечной массы белком и тренировками вполне получается, хоть и не без труда, то в возрасте за 50 восстановиться становится сложнее. А ведь в возрасте выше и риск падений, переломов - от чего в первую очередь берегут мышцы. Ну и после диеты вес возвращается скорее, чем в юные годы.

Кроме того, по исследованиям стало понятно, что в крови интервальных голодовщиков растет показатель «плохого» холестерина (ЛПНП), того самого, который забивает сосуды.

Если уж вы выбираете для себя интервальное голодание как способ контроля веса, то следуйте таким правилам:

1. Обязательны силовые тренировки (отжимания, приседания). Именно они сигналят организму о том, что мышцы нужны, их трогать нельзя, а вот жир сжигать – пожалуйста.

2. В «окно еды» 8 часов первым делом съедайте мясо, рыбу, яйца или бобовые. Белок - это строительный материал для тела в целом и для мышц в частности. При голодании его нужно в 1,5 раза больше, чем обычно.

3. Полезно будет сделать и липидограмму (анализ на холестерин) до начала диеты и через 2 - 3 месяца. Если «плохой» холестерин пополз вверх, возможно, этот метод – не то, что нужно.

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