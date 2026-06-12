Почему Зюганов не боится продавать буржуинам высокоурожайную пшеницу «Зюгановку»

Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

10 июня, в программе «Партийная среда» (она, кстати, почти «пятилетку» выходит на Радио «Комсомольская правда») участвовал председатель ЦК КПРФ, Герой Труда России Геннадий Зюганов. В ходе эфира состоялся и такой примечательный диалог…

…- Товарищ Генеральный секретарь, у меня по Питерскому форуму, который прошел на днях, знаете, какой вопрос? Я чем остался недоволен, неудовлетворен? Почему-то ожидал, что в экспозиции Орловской области на ПМЭФ мы увидим пшеницу «Зюгановку», урожайность – 185 центнеров с гектара. Вы ее зачем-то не показали? Боитесь, что капиталисты украдут у нас и будут качать, как нефть когда-то, из России и «Зюгановку»?

- Самое любопытное, Саша, как раз тут не боюсь. Если украдут, посеют и получат хороший урожай, думаю, достанется и всем нам.

Если внедрить наши лучшие сорта… «Ермоловка» на Орловщине дала 140 центнеров, а наша – 185.

И вот - если внедрить эту пшеницу в России (сейчас, кстати, белорусы взяли, и они быстро это сделают), мы получим 200 миллионов тонн хлеба, по 1,5 тонны на человека. (Речь о Российской Федерации. - А.Г.)

Мы тогда снизим цены практически по всей линейке. Из хлеба можно изготовить 200 видов продовольствия, от баранок, печенья до тортов, макарон и чего угодно.

- Геннадий Андреевич, я бы буржуинам не отдавал бы «Зюгановку».

- Дело не в буржуинах. И - не в «Зюгановке».

Дело в том, что надо все делать, чтобы мы реализовали на практике все свои достижения и получали от этого выгоду… Для этого надо распространить уникальный опыт. Мы предложили.

Так вот, Клычков в начале июля вместе с Кашиным проводят на Орловщине большой праздник Русского поля.

- Кашин – академик, а Клычков – губернатор.

- Кашин - руководитель Комитета по аграрной политике Госдумы, блестящий специалист.

Мы туда (на Орловщину. - А.Г.) приглашаем всю страну, и там можно будет посмотреть, как этого добились, что нужно сделать, где получить семена?

- Вот!

- Мы там построили новое предприятие, мы отработали все агротехнические приемы. Готов уникальный опыт. Я бы на месте и Мишустина, и Патрушева просто зубами вцепился. Когда президент Владимир Путин проводил Госсовет, я сказал: «Как же так, Владимир Владимирович, получили лучший в мире урожай, надо наградить тех, кто это завоевал».

Так он дал поручение, наградят самыми высшими наградами.

- Отлично!

- Надеюсь, что правительство выполнит это поручение президента.

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