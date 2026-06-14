Михаил Державин мог стать «нашим Аленом Делоном». Но в советском кино такому места не нашлось

Державина любили, кажется, все. Дружно называли очень светлым, добрым, легким, бесконфликтным человеком. Фото: Global Look Press\Viktor Chernov

«ШИРВИНДТ В 13 ЛЕТ ПИЛ НАСТОЯЩЕЕ ШАМПАНСКОЕ»

Отца Михаила Державина тоже звали Михаилом Державиным. Правда, настоящая фамилия его была Захаров, но, когда в 1924 году он поступал учиться на актера, решил подобрать что-нибудь более звучное, - и вспомнил, что его далекие предки были крепостными у Гавриила Романовича Державина. Под дворянским псевдонимом он вошел в историю Вахтанговского театра, где его звездной ролью стал фельдмаршал Кутузов (в кино ему тоже везло на исторических персонажей - он побывал и Климом Ворошиловым, и поэтом Василием Жуковским, и опричником Малютой Скуратовым).

Семья жила рядом с театром, на Арбате, и Миша с детства привык вращаться в кругу знаменитых актеров - в гости все время захаживали то Николай Черкасов, то Цецилия Мансурова, то Рубен Симонов. То Мария Миронова с Александром Менакером - благодаря этому Миша познакомился с их сыном Андреем Мироновым (которого воспринимал как совсем маленького ребенка - он ведь был младше на пять лет). А на новогодней елке у одного актера Вахтанговского театра он подружился с Шурой Ширвиндтом. Потом в мемуарах писал: «мне было тогда 11, а ему уже 13 лет. Он мне казался уже недостижимо взрослым, тем более что Шура пил настоящее шампанское, а я - все еще лимонад».

Ширвиндт, с которым его на протяжении всей жизни связывала дружба, считал, что из Державина можно было бы сделать советского Алена Делона Фото: фотохроника ТАСС..

И в тех же мемуарах он писал, что с детства очень любил рисовать. Отец хотел, чтобы сын выучился на художника, Миша даже ходил в художественную школу, но... «Совсем рядом со школой и моим домом располагалось Театральное училище имени Щукина. Мне ничего не оставалось, кроме как перейти в соседний подъезд и выучиться на артиста». Папа тут не составлял ему протекции - потому что умер в возрасте 48 лет, когда Мише было 15, от двустороннего воспаления легких, с которым врачи не смогли справиться. Однако практически все педагоги училища были друзьями Державина-старшего, и вряд ли нашли бы в себе силы отказать в приеме его сыну (тем более, юноша был очевидно талантлив, ректор Борис Захава чуть позже писал о нем: «У Державина хорошие данные, красивое лицо, голос и пластичность сочетаются с искренностью, чувством правды, сценическим обаянием. Поет, отлично танцует, музыкален, ритмичен, наблюдателен»...)

Ширвиндт, с которым его на протяжении всей жизни связывала дружба, считал, что из Державина можно было бы сделать советского Алена Делона - внешность позволяла. «Но требовались иные типажи (по крайней мере на роли главных героев) - в 50-е нужны были Рыбников, Белов, Юматов на роли рабочих парнишек, в 60-е - Смоктуновский, Баталов, Лазарев на роли интеллектуалов-физиков… Державин не вписывался ни в каких «кубанских казаков». И сейчас его помнят почти исключительно как комедийного артиста, редко игравшего в кино главные роли.

«Кабачок «13 стульев», где Державин выступал в качестве пана Ведущего, принес ему огромную всесоюзную славу

«ВДРУГ ПОДХОДИТ БРЕЖНЕВ, ОБНИМАЕТ И ЦЕЛУЕТ МЕНЯ»

Судьба как начала в детстве сводить Михаила Михайловича с легендарными людьми, так и продолжила: его первым тестем был Аркадий Райкин, а вторым - Семен Буденный. И с обоими сложились замечательные отношения. Райкин одолжил ему свой костюм для первого концерта, все прошло на ура, и Аркадий Исаакович потом заметил: «Ты же выступал в моем костюме. Думаю, если бы ты вышел в нем на сцену и просто молчал, все равно имел бы успех». Но брак с Екатериной Райкиной был типично студенческим и быстро закончился.

С Ниной Буденной они прожили гораздо дольше и произвели на свет дочь Машу. А жили в квартире у маршала («я попал в какую-то невероятную жизнь, в дом, где жили герои моего детства. Выхожу во двор, а из соседнего подъезда появляется Климент Ефремович Ворошилов, которого играл мой папа в кинофильме «Сталинградская битва» и которому мальчишкой я писал письмо. Из другого подъезда выходит Рокоссовский, красавец, и спрашивает: «Как дела, сынок?») Буденный оказался обаятельнейшим человеком, ездил с зятем на рыбалку и рассказывал ему массу историй из своей жизни. Как до революции учил верховой езде брата царя. Или «как однажды ему на голову «села»… шаровая молния. Дело было на каких-то маневрах, шел дождь, началась гроза. Вдруг к нему подлетел огненный шар, «прокатился» вокруг околыша фуражки и… улетел. После этого голова была будто обручем сжата».

Третьей и уже «окончательной» супругой Державина стала певица Роксана Бабаян. Фото: Global Look Press\Anatoly Lomokhov

«Когда он умер, я, естественно, в составе всей семьи шел за его гробом в первых рядах. А похороны показывали по телевидению. И слышу, телевизионное начальство шипит: «Уберите этого актера из «Кабачка «13 стульев»! Чего он там крутится?» И вдруг ко мне подходит Брежнев, обнимает и целует меня. И я слышу: «Показывайте Державина крупнее!»

Третьей и уже «окончательной» его супругой стала певица Роксана Бабаян. Державину очень нравилось ее имя, «завораживающее какой-то особенной своей энергетикой и музыкальностью», а познакомился он с нею, когда они в составе целой толпы артистов отправились давать концерт на день города в казахском Джезказгане. Оказалось, это какая-то афера: в итоге денег им не заплатили, заселили в какой-то отель и продержали там десять дней (хорошо еще, обеспечили трехразовое питание). Но за эти десять как бы бессмысленных дней Михаил Михайлович влюбился в Роксану по уши («наше положение облегчалось тем, что и Миша, и я были уже практически в состоянии развода» - вспоминала она).

САМОЕ СТРАШНОЕ РУГАТЕЛЬСТВО - «ДА НУ ЕГО В БОЛОТО!»

«Кабачок «13 стульев», где Державин выступал в качестве пана Ведущего, принес ему огромную всесоюзную славу. И кучу проблем в Театре сатиры: главный режиссер Валентин Плучек бесился из-за того, что актеры уделяют слишком много внимания телевидению, порой опаздывают из-за этого на репетиции. А главное - из-за того, что зрители в театре перестают воспринимать их всерьез. Там же шло много драматических постановок, например, «Бремя решения» о Карибском кризисе, где Андрей Миронов играл президента Кеннеди, а Державин и Спартак Мишулин - самых высокопоставленных американских военных. Но когда они выходили на сцену, по залу несся шелест: «О, пан Ведущий!», «О, пан Директор!»

К «Кабачку» бесконечно придиралась цензура, передачу периодически норовили закрыть. Державин вспоминал: «Как-то Леонид Ильич приехал на Останкинскую студию, где снималась передача. (...) Я вышел, смотрю: стоит толпа. А в центре ее — Брежнев. И вдруг слышу: «Леонид Ильич, а какие у вас любимые передачи?» Он отвечает: «Программа «Время», спортивные программы…» И вдруг увидел меня (а я в костюме пана Ведущего, в гриме) и добавил: «И «Кабачок «13 стульев»!» После этих его слов, несмотря на разного рода трудности, мы продержались еще немало лет…» (Передачу безжалостно прикрыли осенью 1980-го, когда в Польше начались волнения и появилось движение «Солидарность» - хотя какое отношение к нему имели веселые поляки из «Кабачка»?)

Кадр из фильма «Трое в лодке, не считая собаки» (1979)

Державин с телевидения не пропал. Его, правда, все чаще воспринимали как составную часть дуэта с Ширвиндтом - в «Кинопанораме», в «Утренней почте», в «Вокруг смеха» (они вместе выступали с 50-х). А кинокарьера Михаила Михайловича вроде как пошла в гору в 90-е, он сыграл во время и после перестройки чуть ли не больше ролей, чем за всю предшествующую жизнь. Правда, это были в основном комедии Анатолия Эйрамджана - «Бабник», «Импотент», «Жених из Майами» и прочее, не отличающееся большой художественной ценностью. Но Державин снимался там с удовольствием.

Его любили, кажется, все. Дружно называли очень светлым, добрым, легким, бесконфликтным человеком (дочь говорила, что самое страшное ругательство, исходившее от него, было «Да ну его в болото!») Главной его страстью была рыбалка (пойманных рыб он выпускал в пруд на даче, «но потом появились охотники на мою рыбку - водяные крысы. Я несколько раз заставал их на месте преступления…»)

10 января 2018 года его не стало. Перед этим обострились болезни сердца и сосудов, от которых он страдал довольно долго. В больнице его ежедневно навещали Роксана Бабаян и дочь Мария. С ее матерью, Ниной Буденной, у него сохранились хорошие отношения, и, когда журналисты спросили ее о завещании Михаила Михайловича, она ответила: «Да ладно вам, какое завещание, что там завещать? Нечего».

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ФИЛЬМЫ

«Трое в лодке, не считая собаки» (1979)

«Моя морячка» (1990)

«Бабник» (1990)

«Жених из Майами» (1994)

«Старые клячи» (2000)

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