Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды14 июня 2026 22:00

Как Демис Руссос разъелся до 147 килограммов, а потом сбросил 50: «Мое пузо стало известнее, чем голос»

Исполняется 80 лет со дня рождения сладкоголосого греческого певца Демиса Руссоса - одной из главных поп-звезд 70-х и 80-х
Денис КОРСАКОВ
Любопытно, что детстве Демис Руссос был «тощим, как зубочистка»: упорно отказывался есть

Любопытно, что детстве Демис Руссос был «тощим, как зубочистка»: упорно отказывался есть

Фото: EAST NEWS.

В 70-е Демис Руссос был одной из главных европейских поп-звезд. И любили его отнюдь не только в СССР и соцстранах, а еще и, например, в Великобритании. Его подруга (и жена его товарища, знаменитого греческого композитора Вангелиса) Вероника Скавинска писала: «Каждый раз, когда он выступал в Альберт-холле, распродавались 6000 билетов, а записи его расходились миллионными тиражами. Би-би-си сняла часовой документальный фильм под очевидным названием «Феномен Руссоса». Английские девушки сходили по нему с ума, несмотря на его 115 килограммов. Для них он воплощал латинские романтику и сексуальность...» А песня «Forever and Ever» (одна из трех самых известных в России, наряду с «Goodbye My Love, Goodbye» и «From Souvenirs To Souvenirs») в 1976 году возглавила британский хит-парад. Еще ни одному певцу, родившемуся на африканском континенте, не удавалось добиться такого успеха.

Ленинград. 1986 год. Демис Руссос на набережной реки Фонтанки

Ленинград. 1986 год. Демис Руссос на набережной реки Фонтанки

Фото: фотохроника ТАСС..

Руссос появился на свет в египетской Александрии, где семьи его родителей-греков жили уже на протяжении пары поколений. Потом утверждал, что Александрия в годы его детства и юности была «очень красивой и похожей на Лондон - ее ведь строили британцы!» Рос энергичным мальчиком, любил музыку: когда болел, отец часами играл ему на гитаре, а мать пела. В 1961 году семья переехала в Грецию; мать хотела, чтобы Демис работал в расцветающей туротрасли, скажем, экскурсоводом (уже подростком он знал, кроме греческого и арабского, французский, итальянский, испанский, португальский и английский). Но его волновала только музыка.

Он с друзьями играл на гитаре (и иногда на трубе) в барах, клубах и тому подобных заведениях. В 20 лет познакомился с Вангелисом, чья тема из фильма «Огненные колесницы» позже станет одной из самых знаменитых мелодий XX века; в Греции музыкант был известен уже тогда по выступлениям с группой The Forminx. Когда Демис пришел к нему в гости, Вангелис попросил его что-нибудь спеть. Он исполнил очень популярную тогда песню «House of the Rising Sun». Вангелис заявил: «Да у тебя уникальный голос!» И Руссос стал петь со сцены - все чаще и чаще.

Английские девушки сходили по нему с ума, несмотря на его 115 килограммов

Английские девушки сходили по нему с ума, несмотря на его 115 килограммов

Фото: EAST NEWS.

В 1968-м они с Вангелисом и общим приятелем Лукасом Сидерисом покинули Грецию, где к власти пришли «черные полковники», не особо (мягко говоря) ценившие рок-музыку. Хотели попасть в Англию, но их туда не пустили: как вспоминал Руссос, Великобритания с 50-х была буквально наводнена бедными музыкантами со всей Европы, попасть туда можно было только с официальным разрешением на работу. В итоге ребята застряли в Париже, мыкались по нему без денег и были вынуждены заключить «один из худших контрактов в истории музыки» со звукозаписывающей компанией Phonogram (каждому полагалось по 0,7% от доходов, при этом все песни, написанные в течение следующих шести лет, становились собственностью компании). Впрочем, и Phonogram можно понять: шансы на то, что эти греки прославятся, были почти нулевыми.

И, тем не менее, песня «Rain and Tears», записанная ими в мае 1968 года, на фоне забастовок и студенческих волнений, возглавила хит-парады. А в июне их группа «Aphrodite’s Child» уже выступала в зале «Олимпия» на разогреве у суперзвезды той эпохи Сильви Вартан. А дальше было еще четыре сингла на вершине хит-парадов по всей Европе и два альбома.

Потом Демис начал сольную карьеру, с более выгодным контрактом. К середине 70-х он уже мог позволить себе особняк под Парижем, отделанный весьма пышно, с гигантскими лестницами, люстрами и зеркалами. У них с женой Доминик было восемь собак и шесть поваров. Последнее неудивительно - кухня была центром дома.

Демис Руссос с женой и дочкой

Демис Руссос с женой и дочкой

Фото: EAST NEWS.

Руссос был весьма крупным мужчиной: к концу 70-х он разъелся до 147 килограммов. Объяснял это тем, что у него «компульсивное переедание» (это вообще-то медицинский диагноз), но тут же уточнял, что до смерти любит чувственные удовольствия. «Я систематически старался удовлетворять все мои прихоти, самые необузданные, пока позволяли приличия, - ел и пил до отвала... Жил во дворцах и пятизвездочных отелях, устраивал для гостей, друзей и семьи пиры, которым позавидовал бы Гаргантюа. Мой живот становился все огромнее и огромнее, как бы доказывая, что получает полное и постоянное удовлетворение. Но в конце концов я стал в большей степени «пашой», чем настоящим музыкантом, и мое пузо стало известнее, чем голос».

Любопытно, что детстве он как раз был «тощим, как зубочистка»: упорно отказывался есть (мать из-за этого приходила в отчаяние), да еще и страдал от хронической дизентерии. Доктор, обследовав мальчика, заявил, что все дело в затяжной инфекции миндалин (расплодившиеся там бактерии воздействовали на пищеварительный тракт), удалил их - и избавил ребенка от проблем с кишечником. А заодно и от стройности. Демис наконец-то открыл для себя еду и решил, что хорошо питаться - дело его жизни.

«Я обожал жареную картошку, пасту и фаршированные помидоры: однажды съел 10 штук за один присест. Мне всегда были нужно много еды, количество важнее, чем разнообразие вкусов. Мои обеды были эпическими. Утром, проснувшись, я выпивал стакан молока и брал с собой в школу большой сэндвич (целую французскую булку с ветчиной и сыром - казалось бы, для семилетнего мальчика это более чем достаточно). Но я помню спазмы голода, которые начинались в желудке, пока я ждал перемены. В полдень меня ждал ланч: мясо, жареная картошка и так далее, плюс много фруктов». И так далее. «Кстати, лучшие фрукты в Бразилии и Египте, в Египте они как мед, инжир тает во рту, у винограда нет косточек, а дыни из Исмаилии вкусны просто бесконечно!..» Греческие родственники, обрадованные чудесным исцелением Демиса, буквально фаршировали его мусакой, жареной бараниной, сырными пирогами и прочими национальными блюдами. «Ешь, малыш, чтобы вырасти красивым!» (еще в то время считалось, что быть толстым - значит быть здоровым и богатым).

В итоге он написал книгу «Вопрос веса» о том, как похудел на 50 килограммов. Наверное, даже нет смысла рассказывать подробно о его диетах: в таких случаях рецепт один - «не жрать». Но гедонистам и эпикурейцам типа Руссоса он не очень подходил.

Исполняется 80 лет со дня рождения греческого певца Демиса Руссоса

Исполняется 80 лет со дня рождения греческого певца Демиса Руссоса

Фото: EAST NEWS.

В середине 80-х он попал на первые полосы, случайно оказавшись на борту самолета, летевшего из Афин в Рим, но приземлившегося в Бейруте: его захватили террористы. Говорят, Руссосу пришлось для них петь. Его вместе с частью пассажиров освободили на второй день, а тем, кому повезло меньше, пришлось томиться в лайнере еще две недели.

Потом с ним уже не происходило чего-то исключительного, однако слава долго не гасла: он пел то во французских церквях (был глубоко религиозен), то на престижных лондонских площадках (критик The Guardian в 2002 году писал: «Когда он пляшет на сцене, как радостный дядюшка на пьяной свадьбе, к нему невозможно относиться без симпатии. И, как и раньше, он совершенно уникален»). Естественно, было много гастролей по бывшему СССР, где к нему относились с восхищением и ностальгией. А умер он в 68 лет от рака - возможно, это была оборотная сторона любви к «чувственным удовольствиям» и пирам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«В Италии Стефания Сандрелли — для всех просто С.С.»: как девушка, победившая в конкурсе «Мисс кино» в 14 лет, стала звездой эпохи и секс-символом

До того, как стать Надей Шевелевой в «Иронии судьбы», Барбара Брыльска была польской секс-бомбой

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стас Михайлов — про испытания, воспитание детей и отношение к Владимиру Путину