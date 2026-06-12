"Никакой Украины в нынешнем виде быть не должно": Виктор Бут - о грядущей победе, силе русского народа и о том, что на самом деле простые американцы думают о России

Виктор Бут Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Известный предприниматель и общественный деятель Виктор Бут в День России ответил на вопросы политобозревателя KP.RU Александра Гамова.

…- Виктор Анатольевич, здравствуйте. Мы вас поздравляем с Днем России!

- Взаимно, Александр. Я тоже вас поздравляю. Вас и всех читателей, слушателей «Комсомольской правды» с Днем России!

- Спасибо вам огромное. Ну, наши читатели и слушатели знают, что вы не только известный общественный деятель и предприниматель. Но, прежде всего, наверное, сегодня - депутат Ульяновской областной думы. Кроме того, Виктор Бут очень много ездит по стране, по большой России, включая Донбасс. Вы, как человек наблюдательный - как бы охарактеризовали ситуацию, которая сейчас складывается на просторах родной страны?

- Вы знаете, Александр, я бы, наверное, начал вот с чего… Я же являюсь также членом высшего совета ЛДПР. И в последние недели получаю много обращений, особенно после террористического акта просроченного режима Зеленского по Старобельскому колледжу… С требованием сурово наказать нацистов и сделать так, чтобы такие вещи больше не проходили.

Да, мы понимаем, что режим Зеленского сейчас ничего не может сделать на поле боя… Мы видим, что наши воины, наши Герои освобождают населенные пункты Донбасса один за другим. Может быть, не так быстро, как хотелось бы нам всем. Но этот процесс идет и ничего с этим весь коллективный запад, несмотря на все оружие, которое они поставляют укронацистам, сделать не может.

В нашем обществе есть понимание, что в агонии киевский режим будет предпринимать различные террористические атаки. И, прежде всего, против мирного населения, как мы это видим.

Вот здесь какой смысл преследуют бывший комик и его западные кукловоды? Им нужно запугать нас, посеять хоть какую-то панику … И - попробовать, как они мечтают, добиться смены власти в России. И - расчленить ее на много-много частей, которые бы всегда воевали между собой. Ну, и отдали бы все свои ресурсы западу.

Но такого не произойдет. Настроение везде хоть и тревожное, но решительное. А главная задача - нужно заканчивать вот этот конфликт на Украине на наших условиях. С достижением всех целей, которые поставил наш президент и Верховный Главнокомандующий.

- Понятно. Скажите, пожалуйста, почему до запада никак не дойдет то, что абсолютно подавляющее большинство наших людей за Россию, за веру, за наши ценности? И почему политтехнологам западным это непонятно? Почему они никак поймут русскую душу? Почему это все никак не дойдет до их мозгов?

- Вы правильно сказали – не понять русскую душу. Они же меряют нас и пытаются подойти к нам по своему шаблону. У них же самих там - все на продажу, за все можно заплатить некую цену.

Можно купить, можно найти предателя. И они думают, вот применяя такой стандарт свой к нам, что должно же быть здесь больше предателей, чем патриотов.

А, оказывается, все совсем наоборот.

Наш многонациональный русский народ - настоящие патриоты своей Родины. И они делают все возможное, чтобы мы, как страна, не только победили. Но и действительно стали общепризнанным мировым лидером во многих отраслях.

- Вот вы в эти дни, в эти недели, - будем так говорить, тревожные, как вы их назвали, - изучаете и западные, в том числе, американские, СМИ, Они что - по-прежнему недоумевают, почему вот вся Европа борется, борется с Россией и - никак… И уже там у них проблески сознания, что Россию невозможно победить, нагнуть, завоевать, расчленить, как сказал вот Виктор Бут.

- Ну, на самом деле голоса разума, будем так говорить, звучат с самого начала конфликта.

Мы с вами наблюдаем, например, как Такер Карлсон, очень известный американский журналист, несмотря на всю критику со стороны и Трампа, и демократов, отстаивает точку зрения… Что Россию невозможно победить на поле боя.

И таких лидеров общественного мнения, которые говорят, что нужно устанавливать хорошие отношения, что надо прекращать эту войну - много.

Но здесь, Александр, нам надо иметь в виду, что запад по-любому будет нас обманывать.

- Ах, вот так?

- В том виде, в котором запад существует сейчас, он недоговороспособен.

Мы с вами уже обсуждали, что все эти переговорные группы – это попытка выиграть время, попытка создать иллюзию. Ничего реально американская сторона из тех своих обещаний не делает…

Хотя, в общем-то, если бы Трамп действительно захотел остановить этот конфликт, хотя бы, как он говорит, стать миротворцем… То его команда о том, чтобы была прекращена помощь со стороны Америки - особенно в предоставлении разведданных, услуг Старлинка, моментально заставила бы украинцев буквально за считанные часы сложить оружие.

Но Трамп этого не делает. Так же, как и не делает другие вещи, якобы, которые обсуждались еще в Анкоридже, ссылаясь на то, что европейцы ему не дают это делать.

На самом деле, это не так. И здесь нам нужно всегда рассчитывать только на свои силы. И понимать, что победу мы сможем достичь только в бою, а уже потом пусть это будут переговоры о капитуляции, а не переговоры о будущем мирном соглашении.

И - никакой Украины после того, что происходит, быть не должно. Это мое мнение. Личное.

- Ну, Украины - в том виде, в каком она сейчас предстает перед нами. Я так понял, вы это имели в виду.

- Да.

- Ну, и, наверное, всегда я вас спрашиваю – вы участвуете в различных политических ток-шоу, по видеосвязи общаетесь с американской аудиторией, в частности. Так о чем говорит наш Виктор Бут? О чем вы вещаете?

- Да, вот как раз на этой неделе общались с большой аудиторией и были звонки в студию от простых американцев, пишут очень много комментариев. И я бы сказал, что большинство простых американцев разделяют нашу позицию. И - высказывают свою критику в адрес Трампа. Считают, что Америка перестала быть независимой, так как ею сейчас «управляет израильское лобби». И Нетаньяху определяет, «будет ли Трамп воевать или нет».

И вот эти такие мнения уже приняли, будем говорить, характер цунами. То есть, очень большой сегмент американского общества это разделяет и это обсуждает.

- Понятно. Ну и у вас есть сейчас возможность поздравить россиян, соотечественников с сегодняшним праздником. Пожалуйста.

- Да, дорогие братья и сестры! Дорогие мои соотечественники! Желаю вам в День России, прежде всего, уверенности, сил, энергии. Мы живем в великой стране, мы живем в России, где наши предки оставили нам очень хорошие традиции, которые мы должны укреплять и продолжить.

Мы живем в стране, которая по праву может быть не только самой большой, но и самой процветающей, самой богатой в мире, и у нас для этого есть все.

А самая главная ценность – это наши люди.

Ну, и чтобы мы с вами жили в самой счастливой стране мира.

- Я присоединяюсь к вашим словам. Спасибо вам огромное! И еще раз с праздником!