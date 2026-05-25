От прицельного удара ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР погиб 21 ребенок Фото: Соцсети.

21 студент Старобельского педагогического колледжа погиб во время атаки ВСУ. Ребята мирно спали, когда раздались первые взрывы. Удары нарастали - беспилотники трижды «прошлись» по общежитию. Здание массированного нашествия дронов не выдержало, сложилось, с пятого этажа начали падать перекрытия. Под ними оказались десятки пострадавших и погибших молодых ребят.

Стена памяти - здесь собраны все имена погибших ребят. Фото: КП

Сегодня о них вспоминают поименно. У разрушенного здания колледжа люди организовали стихийный мемориал. Здесь же установили стенд. На нем - 21 имя и фамилия и фотографии - совсем юные лица, улыбающиеся и полные надежд. Они учились на педагогов, многие хотели связать свою жизнь во школой, путешествовать по России, создавать семьи и растить детей.

В России скорбят по погибшим студентам. В ЛНР 24 и 25 мая объявлены днями траура, по всей республике идут прощания с ребятами. Незамужних девочек хоронят в свадебных платьях...

Ей оставалось немного доучиться

19-летняя Дарья Сердюк была сиротой, она росла с бабушкой. После школы девушка решила стать воспитателем, поступила в педагогический колледж.

Дарья Сердюк Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Подруги вспоминают, что Даша была доброй и очень светлой. До получения диплома ей оставалось совсем немного. А еще студентка мечтала увидеть Санкт-Петербург, собиралась посетить этот город в ближайшее время.

Улыбка не сходила с ее лица

19-летнюю Аню Погрибниченко называют душой компании. Классный руководитель девушки Елена Сенченкова рассказала, она всегда была ответственной.

Аня готовилась к свадьбе - ее парень сделал ей предложение. Фото: соцсети

- Если убирать - значит убирать, если танцевать - значит танцевать. Очень талантливый ребенок. Улыбка почти не сходила с ее лица. Я помню ее улыбающимся ребёнком.

Аня легко находила общий язык с людьми, в том числе с маленькими детьми. И еще в школе она часто помогала учителям с младшеклассниками. Поэтому и решила пойди в педагогику - ей нравилось и получилось.

Аня заканчивала второй курс. А 24 мая с ней простились в родном поселке.

Красавица с русыми косами

20-летняя Ирина Животикова приехала учиться в Старобельск из Белокуракинского района. Друзья говорят - таких, как Ира, было мало.

Ира любила сцену. Фото: соцсети

Жизнерадостная и активная, девушка любила быть на виде. А еще принимала участие в конкурсе «Краса факультета - 2026». Ира завоевала титул «Мисс зрительских симпатий».

Отметила 19-летие и через две недели погибла в страшном аду

Студентка колледжа в Старобельске мечтала работать с детьми.

8 мая Настя Коваленко отметила 19-летие. Это был выходной, и она ездила домой, в Белокуракино, к своей тете. Это в сорока километрах от Старобельска, где на втором курсе педколледжа девушка училась на воспитателя. Мамы нет, с папой виделась редко.

«Настя к нам в школу перешла в 10 классе», - рассказывает классная руководительница девушки из школы №1 в Белокуракино Наталья Буленкова. - «О том, что она собирается поступать в педагогический колледж и стать воспитателем, я узнала уже после выпускного. Знаете, это было логично, ведь Настя очень любила маленьких детей и легко находила с ними контакт. Настя была весёлая, спортивная и активная».

8 мая Настя Коваленко отметила 19-летие. А 22 мая погибла при атаке ВСУ на колледж в Старобельске. Фото: социальные сети.

Такая привязанность к малышам понятна, ведь сама Настя из неполной семьи.

«С отцом они иногда виделись, но в основном она была с тётей. Тётя всегда регулярно посещала собрания, никогда ни от чего не отказывалась», - говорит учительница.

Новенькой в десятом классе была не только Настя, пришли в школу и другие ребята, приехавшие, как и она, с периферии. Девчонка легко влилась в класс, в котором учились 22 человека.

«Она была очень коммуникабельная, и потанцевать, и попеть могла. Первое время она, конечно, особнячком держалась. Но класс у меня очень дружный, ее хорошо приняли», - говорит классная руководитель.

Школу Анастасия Коваленко закончила в 2024 года. Еще пару лет обучения в колледже и девушка смогла бы стать воспитателем и каждый день работать с малышами, которых она так любила. Но ее жизнь перечеркнул удары БПЛА, которые намеренно были запущены по общежитию, в котором спали дети.

Силач, тягавший штанги

Под завалами спасатели нашли тело 20-летнего Артема Ковтуна. Сильный и крепкий парень не только физически, но и духом - так говорят о нем близкие. Парень с легкостью брал тяжелые штанги, был призером турнира «Абсолютная сила».

Артем занимался спортом. Фото: соцсети

Еще один погибший студент - 20-летний Максим Бугаков учился на третьем курсе. Он хотел стать программистом. А у 19-летней Елены Мартимьяновой за две недели до трагедии в Старобельском обстреляли родительский дом. Мама и папа остались без крыши над головой и дочери...

Родительский дом Лены разбомбило за две недели до трагедии в колледже. Фото: соцсети

А В ЭТО ВРЕМЯ

Спасенные под завалами студенты проходят лечение в больницах. Сегодня их навестили глава ЛНР Леонид Пасечник и уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

В реанимации в настоящее время находится 19-летний Максим. Парень в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь врачи борются круглые сутки.

Максим чудом остался жив Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С ним в палате лежит Константин Дубовой. Он живет по соседству с колледжем. В первые минуты 51-летний мужчина бросился на помощь детям.

«У меня у самого две дочери. Как я мог не пойти туда? Как я мог не спасти девочек?» - признался он.

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