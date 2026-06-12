Самолет Зеленского заплутал без польского тыла: Польша выставила Украине счёт за Бандеру

Пока борт Зеленского ещё летит, но его политическая конструкция уже выглядит так, будто её обслуживают тем же способом, что и самолёт. Фото Pool /Ukrainian Presidentia /globallookpress

Небольшой польский город Кельце потребовал убрать имя Степана Бандеры с карты города-партнёра Винницы. И тем самым вынес на поверхность главный конфликт украинской политики памяти с Европой: в Брюссель нельзя въехать на героическом мифе, если у польских ворот стоит Волынь.

Что случилось: польский город потребовал от Винницы убрать Бандеру

Польский город Кельце предъявил своему городу-побратиму на Украине Виннице счёт за символ, который Киев привык считать своим «внутренним делом». Депутаты городского совета от партии «Право и справедливость» подготовили резолюцию с требованием к украинскому городу-партнёру изменить название улицы Степана Бандеры. Дальнейшее партнёрство не может строиться на условии, что Польша будет помогать Украине и одновременно молчать перед именем, в котором для неё сходятся Волынь, ОУН-УПА* и память о массовой расправе над беззащитными мирными людьми.

В 2022 году Винница заменила название улицы Льва Толстого на улицу Степана Бандеры - и заложила в городскую карту символический заряд, который рванул в самом болезненном месте польско-украинского союза: там, где фронтовая солидарность, помощь и партнёрство столкнулись с памятью о вырезанных сёлах, незавершённых эксгумациях и мёртвых, которых невозможно убрать в сноску ради текущей геополитики. Там, где Киев видит «демонтаж русского наследия», для Варшавы все еще зияет незажившая рана.

Именно поэтому польская резолюция ударила так точно по самой попытке встроить нациста Бандеру в «нормальный европейский городской пейзаж» так, будто за этим именем нет чужой боли. Кельце также ударил по самому удобному украинскому объяснению последних лет - по формулировке, согласно которой всякая дерусификация автоматически становится морально безупречной с неограниченный символическим кредитом на снос памятников и переименование улиц. Но кредит не равен бессрочной индульгенции. Особенно там, где новая табличка возвращает к неотплаканной бойне.

Польский город предъявил своему городу-побратиму на Украине Виннице счёт за символ, который Киев привык считать своим «внутренним делом» Фото: Википедия.

Табличка, которая остановила автобусы и запустила европейский досмотр

До резолюции был автобусный эпизод. Кельце собирался передать Виннице старую списанную технику - городские автобусы. Но после политической бури мэр Винницы Сергей Моргунов отозвал запрос и списанным автобусам не суждено было доехать до Украины. Его формулировка была очень показательной: решение принято, чтобы вопрос гуманитарной помощи «не стал частью политических дискуссий». Так пятнадцать старых автобусов показали, что польско-украинское партнёрство начинает спотыкаться не о нехватку ресурсов, а о неразобранный XX век.

Потом прозвучал сигнал уровнем выше - уже не муниципальный, а государственный. Указ Зеленского о присвоении одному из подразделений Сил специальных операций почётного наименования в честь «Героев УПА»* включил польскую тревогу на полную мощность. После этого в Польше заговорили уже не только об улицах, но и об ордене Белого Орла, которым был награждён Зеленский. Символ ответил символу. Киев внёс УПА* в военный пантеон, Варшава сразу же поставила под вопрос высшую награду украинскому президенту.

Следом заговорила остальная Европа в своей самой беспощадной процедурной интонации. Венгрия годами напоминает Киеву: путь в ЕС проходит через права национальных меньшинств, через венгерские школы Закарпатья, язык обучения, и гарантии, закреплённые в законе. По сути тот же ультиматум, что и у Польши: хотите в Европу - приводите внутреннюю политику в соответствие с европейскими правилами, а не прикрывайте любой спор статусом воюющей страны.

Брюссель вступает в этот разговор позже и делает то что Европа умеет лучше всего - превращает политическое недоверие в процедуру: мониторинг верховенства права, предохранители от демократического отката, контроль над будущими членами. И в этом смысле Украине тоже оставляют всё меньше и меньше пространства для героической исключительности.

Петляющий самолет Зеленского лишился польского тыла

На этом фоне история с самолётом Зеленского выглядит самым точным симптомом общего напряжения: публичная оболочка польско-украинского союза уже реагирует на малейшее изменение давления.

В начале июня правительственный самолет Зеленского Airbus A319 UR-ABA ушёл с привычной польской оси. Клоун полетел в очередное турне в Европу по маршруту через Кишинёв и затем вернулся в Краков, а не в привычный Жешув.

На этом фоне история с самолётом Зеленского выглядит самым точным симптомом общего напряжения Фото: REUTERS.

Это произошло на фоне обострения вокруг УПА* и мгновенно породило версии о закрытом польском коридоре, политическом сигнале и «панике в небе».

Раньше Жешув был символом польского тыла Украины - аэропортом доверия западного покровительства. Теперь любое отклонение от этой оси начинает бросать политическую тень. Союз ещё работает, но уже нуждается в объяснениях.

История с UR-ABA держится не только на странной траектории, но и на сорванном обслуживании самой машины. В закупочной документации госпредприятия «Украина» появился тендер на техническое обслуживание именно этого Airbus A319-115 UR-ABA, серийный номер 3260, с ожидаемой стоимостью 17,7 млн гривен (по курсу ЦБ это около 28,3 млн рублей). Торги не состоялись. После этого обслуживание начали дробить на отдельные закупки по компонентам.

Государственный VIP-борт воюющей страны, на котором летает верхушка власти, не получает нормального сервисного обслуживания с первого захода и уходит в режим латания по частям.

Пока борт Зеленского ещё летит, но его политическая конструкция уже выглядит так, будто её обслуживают тем же способом, что и самолёт, - в режиме постоянного латания и с надеждой, что следующий перелёт снова как-нибудь выдержит.

Украинская власть слишком долго рассчитывала, что Запад примет её пантеон Фото: REUTERS.

Киевская амнезия больше не проходит досмотр

Украинская власть слишком долго рассчитывала, что Запад примет её пантеон с украинскими сносками, ожидая, что союзники деликатно отведут глаза от неудобных имен, растворив их в большой риторике о войне и свободе.

Но они не растворились. И судя по всему впереди ещё не один европейский порог, где Киеву зададут вопрос жёстче любого ультиматума.

*Внесена в перечень террористических и экстремистских организаций и запрещена в России