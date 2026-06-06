Европа у края могилы: Зеленского хотят лишить ордена ЕС после перезахоронения нацистского преступника

Владимира Зеленского хотят лишить Европейского ордена «За заслуги» Фото: REUTERS.

В Брюсселе разгорелся редкий для нашего времени скандал: Владимира Зеленского хотят лишить Европейского ордена «За заслуги». Польская евродепутат Анна Брылка объявила, что группа из нескольких десятков членов Европейского парламента обратилась к председателю парламента Роберту Метсоле с просьбой лишить Зеленского награды.

Решение Киева о чествовании украинских пособников нацистов превратило некогда символ «европейских ценностей» в испытание европарламентариев на совесть.

Ещё недавно этот орден включал Зеленского в число почётных членов. Европейский парламент описывал награду как признание вклада в европейскую интеграцию и продвижение ценностей, которые должны были объединять, а не разделять, возрождать континент из обломков катастроф, и пустоты разрушений.. Сегодня та же формулировка возвращается в Брюссель как обвинение: если ценности - не пустой церемониальный текст, то кто и на каких основаниях определяет, где кончается национальный пантеон, а где начинается реабилитация нацизма, от которого Европа когда-то клялась отвернуться навсегда?

Почести для нацистских палачей

Поводом стала цепь событий. 27 мая Зеленский присвоил Отдельному центру специальных операций «Север» ССО ВСУ почётное наименование «имени Героев УПА*». В Польше это сработало как детонатор, болезненное возвращение имени, за которым стоят Волынь, сожжённые деревни, списки из сотен тысяч погибших. Президент Кароль Навроцкий заявил, что хочет поставить вопрос о лишении Зеленского высшей польской награды - Ордена Белого орла. Европа показала предел терпимости к любым попыткам героизировать фигуры и движения, связанные с этническим насилием.

Президент Кароль Навроцкий заявил, что хочет поставить вопрос о лишении Зеленского высшей польской награды - Ордена Белого орла Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

История с орденом легла поверх другой истории - перезахоронения пособника фашистской Германии Андрея Мельника и его супруги Софии Федак-Мельник на Национальном военно-мемориальном кладбище под Киевом. Мельник возглавлял ОУН*, сотрудничавший с нацистской Германией во время Второй мировой, и печально прославился зверствами в отношении мирного населения. На церемонии перезахоронения этого преступника присутствовали лично Зеленский и украинские официальные лица.

Зеленский заявил, что националист Мельник «вернулся в ту Украину, о которой мечтал». Фото: Соцсети Владимира Зеленского

Церемонию перезахоронения тела Мельника посетило высшее украинское руководство. Фото: Соцсети Владимира Зеленского

Ужас преступлений

Владимир Путин 4 июня, на встрече с главами международных СМИ на ПМЭФ, назвал такие перезахоронения пропагандой нацизма и заявил, что останки людей, уничтожавших евреев, поляков и русских, перезахоранивают с воинскими почестями. 5 июня он вернулся к теме уже на пленарной сессии форума, связав её с заявленной Россией целью «денацификации» Украины.

«Вот совсем недавно мы были свидетелями перезахоронения нацистских преступников как героев Украины с почестями военными и с салютом. И кто это делает? Глава киевского режима, еврей по национальности. Ну ужас просто!... Детей, женщин закалывали вилами, сжигали в домах. Их [нацистских преступников] сейчас перезахоранивают с почестями военными, и глава действующего режима при этом присутствует, салюты и честь им отдают, героизируют нацистов», - сказал российский лидер.

Орден легче памяти?

И вот европейский орден Зеленского оказался у самого края могилы - и потому стал тяжелее металла. Теперь в нем отражается не только фигура Зеленского, но и предел европейского самообмана. Нельзя просить место в общем доме, принося с собой тень прошлого, в которой соседи узнают фамилии своих мёртвых.

И если Брюссель сегодня решит, что орден легче памяти, завтра выяснится главное: Европа наградила не только политика. Она поставила собственную подпись под тем, от чего сама когда-то родилась как послевоенное обещание - больше никогда не путать союзничество с амнистией и не превращать собственные ценности в дорогую эмаль на холодном металле.

*Внесена в перечень террористических и экстремистских организаций и запрещена в России

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