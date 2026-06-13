Герой СВО Александр Шуваев рассказал о том, как стал главой Белгородчины. Фото: Павел Колядин/ТАСС

«Шарах!» - близкий взрыв чуть потревожил приоткрытые окна в моей квартире в пригороде Белгорода. Излет взрывной волны пробежался легким «тремором» по стеклу.

«Внимание! Внимание! Опасность повторной атаки БПЛА», - уже привычно предупредил громкоговоритель снаружи. Я дождался сообщения в мониторинговом канале «Отбой по ранее объявленным тревогам», спустился к машине, включил дрон-детектор и поехал в центр. По дороге он периодически вибрировал под стеклом, возвращая из летнего безмятежного марева в реальность. Противник пытается расширять зону дронового террора, гражданский транспорт атакуется ежедневно уже не только в приграничных районах. По радио сообщают, что утренний удар пришелся по магазину, в котором я накануне покупал минералку. Есть раненые дети…

Интервью губернатора Белгородской области Александра Шуваева «Комсомольской правде» Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц взял интервью у губернатора Белгородской области Александра Шуваева. Александр Шуваев — уроженец Белгородской области, участник специальной военной операции, Герой России, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, ордена Александра Невского и трех орденов Мужества.

С войны — в кабинет

- Сейчас ведем беседы с основными производителями противодроновых систем, которые проявили себя и в Крыму, и в других регионах, где я успел побывать. Часть инструкторов уже зашла сюда. Начинаем готовить в том числе операторов дронов-перехватчиков, - встречает меня в своем кабинете временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Шуваев. - Плюс во взаимодействии с Министерством обороны готовим людей для работы беспилотниками по вражеским точкам взлёта, которые выявляем. Тут помогают и подразделения Главного разведуправления, и ЦСН ФСБ. Организуем вместе с военными противодронные коридоры, как в Донецке. Пока - около 50 километров затягиваем сетками, потом будем наращивать. Хотя бы процентов на 30 перемещение населения позволит обезопасить. Минимально, но тем не менее.

Александр Шуваев командовал легендарной 1-й славянской бригадой. Он выпускник президентской программы для участников СВО «Время героев». Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Как раз в Донецке мы с Александром Михайловичем последний раз и виделись. Только тогда он был не в деловом костюме, а в полевой форме. И командовал легендарной 1-й славянской бригадой. Боевой генерал, Герой России. И, пожалуй, самый высокопоставленный выпускник президентской программы для участников СВО «Время героев». В какой-то момент решил, что госслужба — это тоже вызов.

- На обучении у нас не только лекции были, но и практические занятия, стажировки, - вспоминает генерал-губернатор. - Мы ездим по разным регионам, есть выбор, куда поехать, с каким министерством плотно работать. Плюс аппарат наставничества. У меня наставником был губернатор Иркутской области Игорь Иванович Кобзев. За время стажировки я был постоянно с ним на всех мероприятиях. Вплоть до того, что в 6:00 утра я его встречал возле бассейна. Вместе плавали, потом ехали на совещание...

- А потом вас назначили его заместителем. Трудно перестроиться с армейской на гражданскую службу?

- Абсолютно резкий контраст, потому что в армии все выполняют приказы. А здесь необходимо более тщательно подходить к каждому вопросу. Но алгоритм принятия решения не отличается. Только в армии - военные термины, здесь - гражданские. Тем более, в Иркутская область я отвечал за безопасность и направление СВО. Поэтому привыкание прошло плавно.

Боевые награды гражданским

- И тут вдруг перебрасывают в Белгород. Для вас это было внезапно?

- Позвонили, сказали: «Завтра должен быть в Москве». Зашёл к Сергею Владиленовичу Кириенко: «Мы решили вам предложить стать губернатором Белгородской области».

- Вы же местный, из Нового Оскола. Тяжело, наверно, осознавать, что война пришла на родную землю.

- Да, конечно, тяжело. Там я мог дать команду на огневое поражение противника. Здесь у меня этого нет. Но президент мне сказал: «Ты едешь не воевать, а управлять регионом». И то, что это моя малая Родина, сказал Владимир Владимирович, накладывает на меня вдвойне, а где-то втройне больше ответственности.

В графике у губернатора — мероприятие к Дню России. В Доме творчества Александр Шуваев вручает государственные награды. В том числе — боевые. Орден Мужества — Юрию Уварову, специалисту-инспектору взвода БПЛА РЭБ СГУП «Орлан». Или проще — бойцу местного военизированного отряда, стоящего на пути пролетов дронов на Белгород.

Медаль «За храбрость» - Александру Семянникову, старшему инженеру по эксплуатации базовых станций и антенно-мачтовых сооружений. Представьте, что надо лезть на высоченный столб, чтобы починить выбитый дроном элемент связи, понимая, что в тебя может прилететь следующий. Награды получают энергетики и тепловики, которые минувшей зимой в буквальном смысле не дали выморозить полумиллионный город. Учителя, коммунальщики, аграрии, которые работают фактически в боевых условиях.

Александр Шуваев рассказал о новых мерах по защите Белгородчины от атак ВСУ Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Мирные заботы

- У нас сейчас в связи со сложной обстановкой ряд земель не задействован, - перемещаемся после церемонии на следующую точку. - Сейчас около 200 000 гектаров под обработку земель посева. Перекрываем площадь поля мобильными группами и создаём условия, чтобы люди продолжали работать и чтобы мы показывали свои результаты. За отчётный период этого года мы уже сделали больше, чем в 2025-м.

За окном машины — живущий своей жизнью несломленный Белгород. Если не знать, что вот в эту высотку когда-то влетела ракета, то обычный мирный город. А вот здесь, на Щорса, от удара обвалился целый подъезд. Где-то временно отсутствует свет — это понимаешь по молчащему светофору. Вместо него — регулировщик в форме гаишника. А мимо — девчонки в летних платьицах.

- Повреждения домов в приграничье мы сейчас ремонтируем за счет федерального бюджета, - возвращает меня во фронтовой регион Шуваев. - За прошлую неделю создали четыре дополнительных гуманитарных центра. Мне утвердили порядок, по которому будем помогать частным компаниям, предпринимателям возмещать ущерб от обстрелов - в ближайшее время деньги поступят. Но главное не только восстановлением заниматься, но и строительством. Это и здравоохранение, и социальные объекты для детей… Например, мы уже трем школам оплатили дополнительные средства, чтобы к 1 сентября пустить их в эксплуатацию. Плюс два детских сада. В Детской клинической больнице будем делать новое приемное отделение…

Дети войны

- Сегодня поступили две девочки. Одна пятилетняя, вторая девятимесячная. Обе в состоянии средней тяжести, - встречает губернатора главврач «Детской областной клинической больницы» Ирина Кизилова. - Им проведена первичная хирургическая обработка ран в условиях операционной. В переводе в федеральный центр дети не нуждаются. Телемедицинские консультации проведены с федеральной клиникой, лечение согласовано.

В палате на ручках у мамы малютка Полина с пластырем на щеке.

В палате на ручках у мамы малютка Полина с пластырем на щеке. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

- Когда ж порядок наведем? — спрашивает Марина Колесникова.

Ее малышка здоровенными глазищами рассматривает гостя, который принес яркие цветы и пакет с фруктами. Марина с коляской выходила из того самого магазина, скатила дочку по парапету и вдруг — взрыв. Ребенка вроде накрыла, но в щеку осколок залетел.

Марина с коляской выходила из магазина, скатила дочку по парапету и вдруг — взрыв. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

- Не всё так просто и быстро, к сожалению, - признается Александр Шуваев. - Знаем, что делать. Пока есть ряд инструментов, которые мы можем побороть. Ну, в общем, работаем. Поправляйтесь.

Пятилетняя Кира только отходит от наркоза. На соседней кровати на нее понимающе смотрит девочка с загипсованной рукой.

Пятилетняя Кира только отходит от наркоза. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

- Когда сирена, не надо на улицу, надо подождать, - объясняет она дяде с подарками правила поведения при обстрелах. — На улицу надо аккуратно выходить.

- Молодец, и Киру научишь, договорились, - улыбается Ирина Кизилова.

На соседней кровати на Киру понимающе смотрит девочка с загипсованной рукой. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Татьяна Ашурова с дочкой, сыном и мужем Василием тоже выходили из того магазина в момент прилета дрона. Супруг, боец местного отряда «Барс Белгород», — на костылях, сам недавно только вернулся из Тульского госпиталя после ранения. Дрон влетел в машину мобильной огневой группы, когда она отбивала налет.

- Муж присел отдохнуть у магазина. Я стою, вдруг взрыв, огонь. Я сразу беру из коляски маленького сына, Кире кричу: «Кира за мной». Муж встаёт на костылях, и мы бегом. Спасибо, что из магазина выскочила женщина, кричит: «Сюда, сюда, сюда». У Киры кровь, ребёнок боится. И тут двое из «Барса» подбежали к нам, я только у одного запомнила позывной - «Хитрый». Сразу рану дочке обработал и повезли ее с мужем в больницу. А я с сыном маленьким еще в магазине пряталась, потому что передавали, что может быть повторный удар…

Татьяна Ашурова выходила с детьми и мужем Василием из магазина, семья попала под украинскую атаку. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

- За все время к нам поступил 251 раненый ребенок-житель Белгородской области, - вводит в курс Ирина Кизилова. — Плюс 24 ребёнка погибли. Две трети — это дети в состоянии средней тяжести, ну и одна треть — тяжёлые ранения. И в любом случае детям нужна реабилитация для того, чтобы они вышли уже после заболевания в нормальный социум и могли обучаться, жить, развиваться, улыбаться.

Особые люди

- Каждый удар воспринимается очень тяжело, - признается мне Александр Шуваев. - Какое-нибудь строение или техника ещё может потерпеть, а жизнь, здоровье превыше всего. Поэтому принимаем и будем принимать меры не только по спасению, но и предотвращению. И серьезно снизим угрозу. Мы понимаем, что противник может замышлять. Знаем, как реагировать. Не буду вдаваться в детали, но я только прибыл из федерального центра, где мне утвердили все наши новые решения.

Будем готовы и к отопительному зимнему периоду.

- Можно по сложности эту задачу сравнить с какой-нибудь боевой?

- По опыту службы и не такое было. Невыполнимых задач не было, – улыбается выпускник Рязанского воздушно-десантного училища. — Были те, которые долго готовили. Вспомните операцию под Авдеевкой в 2024 году — та самая первая труба. Готовили её 8 месяцев. Долго шли, шли, вышли в тыл противника и отодвинули его от Донецка. И тем не менее туда тоже продолжает лететь с разных сторон.

- Согласитесь, и там, и там — люди особенные.

- А они здесь всегда такие были, с древних времен. Даже если не углубляться в историю, вспомните Великую Отечественную. Здесь начиналась Прохоровская битва. Этот ген не изъять ни у кого. В критической ситуации равно люди сближаются, друг другу начинают помогать. Поэтому здесь это на подсознании прописано.

- Ну, вы почувствовали, что люди вас приняли?

- Рано пока об этом говорить, потому что я ещё ничего ощутимого не сделал. Доверие надо заслужить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За девчонок отомстят наши мужики: почему Запад не услышал людского горя и каким будет лучший ответ Украине на убийство детей в Старобельске

"Если русскому солдату куда-то захочется, ему визы не понадобятся": Военкор Коц высмеял идею запрета на въезд в ЕС участникам СВО