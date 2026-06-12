Зеленский подписал скандальный закон о русском языке: Готовится к переговорам о вступлении в ЕС

Украина лишила русский язык защиты Европейской хартии ровно на пороге открытия первого переговорного кластера с Евросоюзом о вступлении в ЕС. Фото: REUTERS.

Украина лишила русский язык защиты Европейской хартии ровно на пороге открытия первого переговорного кластера с Евросоюзом о вступлении в ЕС. Того самого блока, где Киев должны проверять по верховенству права, правам человека, судебной системе и фундаментальным свободам. По сути это вход в машинное отделение европейского проекта, где проверяют главное: является ли государство правовым по тому, как оно обращается с теми, кто неудобен.

И именно здесь возникает острый политический парадокс. Пока Киеву распахивают дверь в Европу под фанфары «ценностей», внутри страны закрывают правовой коридор для русского языка - языка, который годами пытались вытолкнуть из официальной реальности, но так и не смогли вытолкнуть из самой Украины.

Исследование Gradus Research, проведённое для украинского Минкульта, фиксирует цифру: 71% украинцев продолжают потреблять русскоязычный контент, 18% делают это ежедневно. В Киеве картина ещё беспощаднее: 82% школьников используют негосударственный язык на переменах, 66% - на уроках.

Государство вычёркивает русский язык из-под международной защиты ровно тогда, когда его собственная статистика доказывает: из социальной реальности этот язык не вычеркнут.

Что означает решение Зеленского по русскому языку

12 июня Владимир Зеленский подписал закон №4699-IX: русский язык исключён из перечня языков, к которым Украина применяет положения Европейской хартии региональных или миноритарных языков. Верховная рада приняла документ ещё 3 декабря 2025 года и более полугода он лежал между парламентским голосованием и президентской подписью.

Европейская хартия Совета Европы создавалась как инструмент защиты и продвижения традиционных региональных и миноритарных языков в публичной жизни. То есть как щит для культурной сложности Европы, а не как лом для текущей политической перепланировки общества.

Но Киев сделал то, что современные государства делают всё чаще: взял гуманитарный инструмент и превратил его в административный скальпель. Не для лечения. Для отсечения.

По данным Уполномоченного по защите государственного языка, в апреле–мае 2025 года Госслужба качества образования Украины совместно с языковым омбудсменом провела мониторинг соблюдения языкового законодательства в школах. В Киеве, по оценкам учеников, 24% учителей на уроках и 40% на переменах используют “негосударственный язык”. Среди самих школьников картина ещё жёстче: 66% говорят на нём на уроках, 82% - на переменах. Только 18% столичных школьников заявили, что говорят исключительно по-украински. В среднем по Украине 40% учеников используют “негосударственный язык” на уроках и 52% - на переменах. Официальная формула осторожна - “негосударственный язык”, всем же понятно, какой язык является главным объектом тревоги.

Русский язык годами пытались вытолкнуть из официальной реальности, но так и не смогли вытолкнуть из самой Украины. Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как языковой вопрос на Украине стал экзаменом на европейскую честность

Закон вырос из длинной цепочки решений, где русский язык постепенно превращали из культурной среды в политический маркер лояльности.

После 2014 года украинская языковая политика всё плотнее двигалась в сторону принудительной украинизации публичного пространства. Затем последовал конфликт вокруг закона об образовании 2017 года: именно он резко обострил отношения Киева с Будапештом, потому что Венгрия увидела в новых правилах удар по правам венгерского меньшинства в Закарпатье. Позднее, уже под давлением европейской траектории, Украина в 2023 году принимала изменения в законодательство о национальных меньшинствах, пытаясь снять претензии Еврокомиссии и Венецианской комиссии.

Сначала государство закручивает языковой винт. Потом обнаруживает, что с таким винтом сложно пройти в европейскую дверь. Потом делает частичные уступки там, где на пороге стоит конкретный европейский игрок с правом вето.

И этим игроком оказалась Венгрия.

Венгерский урок: меньшинства как пароль к европейской двери

Будапешт годами ставил вопрос прав венгерского меньшинства в Украине как условие продвижения Киева к ЕС. Речь шла о языке образования, экзаменов, школьной среды, культурных и правовых гарантий для примерно ста тысяч этнических венгров в Закарпатье. В начале июня 2026 года Венгрия и Украина достигли соглашения по правам венгерского меньшинства, именно это могло разблокировать открытие первого переговорного кластера.

Еврокомиссия приветствовала это соглашение как шаг, который прокладывает путь к открытию кластера “Основы” для Украины и Молдавии.

Венгерский язык нужно защищать, потому что без этого Будапешт может поставить шлагбаум на дороге в ЕС. Русский язык можно вычеркнуть, потому что за ним в Брюсселе сегодня нет государства-члена с правом вето, готового говорить языком институционального шантажа.

Получается биржа политического веса. Не универсальный принцип, а тарифная сетка влияния. Один язык получает переговорное право, потому что за ним стоит Венгрия. Другой - лишается международной защиты, потому что объявлен "политически токсичным".

Люксембургский контраст: дверь в ЕС открывают под звук закрывающейся Хартии

15 июня в Люксембурге Евросоюз должен перейти к содержательной фазе переговоров о вступлении Украины и Молдавии. Для Киева и Кишинёва открывается первый переговорный кластер - “Основы”: верховенство права, фундаментальные права, демократические институты, реформа госуправления, экономические критерии.

Урсула фон дер Ляйен подала открытие первого кластера как переход к следующей фазе - фактический формальный старт переговоров о присоединении.

На бумаге Украина входит в разговор о верховенстве права. В реальности она приносит к этому разговору закон, который превращает защитный механизм языкового многообразия в инструмент исключения.

Урсула фон дер Ляйен подала открытие первого кластера как переход к следующей фазе - фактический формальный старт переговоров о присоединении. Фото: REUTERS.

71% украинцев остаются в русскоязычном контенте, пока Киев пытается командовать алгоритмами

Но самый неприятный враг языковой политики - не оппозиция, не Москва, не Будапешт и даже не Совет Европы. Самый неприятный враг - статистика.

Еще раз вернемся к этим цифрам. Исследование Gradus Research, проведённое для украинского Минкульта, показывает: 71% украинцев хотя бы иногда потребляют русскоязычный контент; 18% делают это ежедневно или почти ежедневно. В отчёте отдельно видно, что у подростков и молодёжи потребление формируется не только идеологией, а алгоритмами, привычкой, доступностью, форматом, эмоциональной привлекательностью контента.

Это важнейшая деталь. Даже украинская официальная статистика фактически признаёт: русский язык на Украине живёт не только за счёт политической ностальгии или “вражеского влияния”. Он живёт потому, что современный мир устроен иначе

Алгоритмы соцсетей не ходят на совещания к языковому омбудсмену, не читают парламентские пояснительные записки и не спрашивают у чиновника, на каком языке подростку можно смеяться и слышать самого себя. Плейлист не знает, что ему велели забыть русский.

В старом мире язык можно было пытаться удерживать школьной программой, газетной полосой и эфирной сеткой. В новом мире язык живёт в рекомендациях. Он всплывает в ролике, который прислал друг и песне, которую подкинул алгоритм. В комментарии под мемом. В голосовом сообщении от родственника из Варшавы, Праги, Берлина, Одессы или Киева. Государство машет копьём в сторону языка, но попадает не в великана, а в облако данных.

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