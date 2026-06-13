Как отдыхают российские звезды: Саша Петров убыл на римские каникулы, а Светлана Дружинина зачитала Лермонтова на море

Петров с женой отправился в путешествие по Европе Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Период летних отпусков стартовал не только для рабочего люда, но и для знаменитостей. Упахавшись на съемках и в интернет-цеху, тянутся на юга сбитым клином музыканты, олимпийцы, актеры, ведущие и прочие небожители. В освежающем обзоре «КП» несколько примеров того, как стоит грамотно проводить лето.

Александр Петров

У Саши Петрова работы всегда хватает. Артист влился в коллектив очередного сезона «Фишера», а еще снимается в киносказке «Варвара-краса» и спин-оффе фильма «Сто лет тому вперед» про Весельчака У. Везде — в главных ролях, разумеется. Так что как только выдался свободный денек, артист сразу старается сменить обстановку, чтобы выдохнуть.

И потому на днях вместе с женой отправился в путешествие по Европе (без сына Феди). Сначала пара посетила Венгрию, затем — Италию.

— Полное белиссимо! — подписала селфи с мужем на фоне Колизея Виктория Антонова, супруга артиста. — Римские каникулы втроем: с любимым и прыщом на половину лба, решила не замазывать.

Яна Кошкина

Яна Кошкина Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Обладательница одной из самых эффектных и холмистых фигур российского кинематографа Яна Кошкина, актриса, модель и ведущая, провела вместе с мамой в реалити-шоу «Сокровища императора» в Китае несколько изнурительных эфиров. Были и разборки, и шокирующие признания (Маргарита Кошкина запрещает называть себя мамой — можно только «подружкой», а собаку назвала так же, как и старшую сестру Яны), и слезы. Но все это позади. Теперь пришло время восстановить нервную систему на солнышке и у воды. Для этого звезда «Домашнего ареста» выбрала один из морских курортов, на котором охотно попозировала для соцсетей.

— Счастлива, — подписала актриса снимки, где являет подписчикам холеные телеса и так, и эдак.

Наблюдательные фанаты, наблюдая за безупречной фигурой Кошкиной, сделали два главных вывода. Первый: Яна без изъяна. Второй: явно в активном поиске.

Елизавета Туктамышева

Елизавета Туктамышева Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Елизавета Туктамышева Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Красивая и максимально фигуристая фигуристка Елизавета Туктамышева официально закончила с профессиональной карьерой — и теперь может проживать лучшую часть своей жизни. Счастьем и солнцем чемпионка мира (вместе со своим парнем, фигуристом Петром Гуменником) напитывается в США. Пара путешествует не только по одноэтажной, но и по живописной Америке — например, в Аризоне посетили Каньон Антилопы, где, разумеется, пофоткались для соцсетей.

А еще были в Палм-Спрингс и голливудской студии Paramount Pictures, где запечатлели себя с Терминатором и Оптимусом Праймом.

Аделия Петросян

Аделия Петросян Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Еще одна фигуристка — трехкратная чемпионка России и участница Олимпиады-2026 Аделия Петросян на днях отметила 19-летие. А перед этим — и перед началом сезона — решила дать себе возможность выдохнуть и отправилась в Таиланд. Аделия выложила в соцсетях фото, на котором позирует, лежа в бассейне и под пальмой в черном раздельном купальнике. Лазурь Сиамского залива и клубящиеся облака только усилили великолепие фона.

Софья Акатьева

Софья Акатьева Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Софья Акатьева Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Участница шоу «Ледниковый период» и чемпионка России Софья Акатьева тоже выбирает азиатское направление. Правда, не Таиланд, максимально популярный у русских фигуристов, а не менее красивый Вьетнам. В социалистическую республику миниатюрная спортсменка отправилась одна — и поделилась с подписчиками снимками, на которых делает «ножкой эть», стоя в теплой водичке Южно-Китайского моря в черном платье выше колен.

— Красиво, — подписала фото Софья. И не поспоришь.

Светлана Дружинина

Светлана Дружинина Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Вынуждены заранее огорчить читателя: фото в бикини не будет. Есть кое-что покруче. Только посмотрите на искреннюю радость Светланы Дружининой от дуновения морского бриза. В 90 лет звезда «Девчат» и режиссер «Гардемаринов» не теряет жизнелюбия, энергии и интереса к миру. Неподдельный детский восторг от новых впечатлений и любовь к русской литературе — вот залог (не только московского) долголетия. В соцсетях звезда советского экрана опубликовала новый ролик. Сначала за кадром (даже в отпуске режиссер остается режиссером) Светлана Сергеевна на фоне морских пейзажей и живописных видов побережья выразительно зачитала «Белеет парус одинокий» Михаила Лермонтова, а затем в финале выплыла в кадре и сама: радостная, счастливая и вечно молодая душой. Вся в белом — и элегантной шляпке.

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