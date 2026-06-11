Невестка-стриптизерша разоткровенничалась о Наташе Королевой: показала истинное отношение к свекрови

Наташа Королева всем сердцем полюбила невестку Фото: Кадр видео.

Невестка Наташи Королевой рассказала о пережитом. Мелисса Глушко отметила, что благодаря испытаниям еще больше сблизилась со звездной свекровью.

Наташа Королева и ее невестка Мелисса Глушко не так давно приняли участие в реалити-шоу в Китае. Они пришли на проект в шестом выпуске и покинули его в восьмом. Жена Архипа Глушко очень расстроилась из-за поражения. Она никак не могла смириться с проигрышем.

Девушка мечтала потратить заработанные миллионы на новую операцию на лице. "Участие в шоу стало для меня настоящим испытанием, которое подарило множество эмоций, воспоминаний и важных уроков", - заявила Глушко в личном блоге.

Певица вместе с невесткой прошла тяжелейшие испытания Фото: Кадр видео.

Мелисса также высказалась о Королевой, с которой бок о бок проходила испытания. "Особенно ценно для меня было пройти этот путь вместе со своей любимой свекровью, которая стала для меня второй мамой", - призналась она.

По ее словам, они вместе были и в радости, и в горе, поддерживали друг друга. "За это время мы стали еще ближе. Я бесконечно благодарна судьбе за такую возможность. Эти воспоминания останутся со мной навсегда", - резюмировала избранница Архипендрия, как зовут его близкие.

Отметим, Наташа не раз говорила, что полюбила невестку всем сердцем. Она дала ей деньги на тяжелое лечение. Мелиссе сделали несколько сложных операций на челюсти. Хирургическое лечение уже обошлось звездной семье более чем в 10 миллионов рублей. "Она меняется, идет большим трудным путем и будет еще долго им идти. Это очень больно и сложно, операции серьезные. Но она молодец, уникальная девчонка, проходит все стойко", - говорила звездная свекровь.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стас Михайлов — про испытания, воспитание детей и отношение к Владимиру Путину