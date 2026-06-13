Короткие мудрости недели: Рождённый ползать любит поучать того, кто был рождён, чтобы летать

Содружество «СОКРАТ» представляет свои одностишия и двустишия
Он взятку даст своей жене, для дела же не жалко,
И может, та его вполне отпустит на рыбалку.
***
Рождённый ползать любит поучать
Того, кто был рождён, чтобы летать.
Владимир Городзейский
Нет, нас не напугаешь айлбибэком!
***
Нашла тебя! Нашла… коса на камень.
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Не хочешь есть – хоть Орбиту пожуй...
Татьяна Кормилицына
Строитель – лодырь и нахал – считал работу вздором.
И кирпичи обычно клал не просто, а с прибором!
***
Среда – моя соратница, четверг – уже подельник.
Они ещё не пятница, зато не понедельник!
Станислав Овечкин
Один-единственный комар
Сон превратил в ночной кошмар!
***
На меня, седого крокодила, девушка вниманье обратила.
Это не любовь и не весна, просто любит ужасы она.
Александр Петрович-Сыров
Две недели дождь стеною: словно тропики вокруг.
Впору нам, подобно Ною, мастерить ковчег, мой друг.
***
…И мальчики нанайские в глазах.
Сергей Сидоров
Ещё лет пять – и сын мне сверстник.
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Незаменимых нет, и заменить их некем.
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Нет! О котлетах - только после загса!
Наталья Хозяинова