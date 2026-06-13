Короткие мудрости недели: Рождённый ползать любит поучать того, кто был рождён, чтобы летать

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Содружество «СОКРАТ» представляет свои одностишия и двустишия

Он взятку даст своей жене, для дела же не жалко,

И может, та его вполне отпустит на рыбалку.

***

Рождённый ползать любит поучать

Того, кто был рождён, чтобы летать.

Владимир Городзейский

Нет, нас не напугаешь айлбибэком!

***

Нашла тебя! Нашла… коса на камень.

***

Не хочешь есть – хоть Орбиту пожуй...

Татьяна Кормилицына

Строитель – лодырь и нахал – считал работу вздором.

И кирпичи обычно клал не просто, а с прибором!

***

Среда – моя соратница, четверг – уже подельник.

Они ещё не пятница, зато не понедельник!

Станислав Овечкин

Один-единственный комар

Сон превратил в ночной кошмар!

***

На меня, седого крокодила, девушка вниманье обратила.

Это не любовь и не весна, просто любит ужасы она.

Александр Петрович-Сыров

Две недели дождь стеною: словно тропики вокруг.

Впору нам, подобно Ною, мастерить ковчег, мой друг.

***

…И мальчики нанайские в глазах.

Сергей Сидоров

Ещё лет пять – и сын мне сверстник.

***

Незаменимых нет, и заменить их некем.

***

Нет! О котлетах - только после загса!

Наталья Хозяинова