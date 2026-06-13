Чистые пляжи, приплывают дельфины и "все включено": как Анапа встречает туристов этим летом

Корреспондент "КП" отправилась с семьей в Анапу Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Прошлым летом все сопереживали, когда видели пустующие пляжи в Анапе - из-за крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе купаться было запрещено. Волонтеры массово ехали, надевали перчатки, отмывали все - возвращали курорту красоту. Корреспондент "КП" отправилась с семьей в Анапу впервые и вот, что увидела.

Добраться в Анапу из Москвы раньше можно было самолетом за 2,5 часа, но времена меняются. Сейчас можно добраться машиной за 18-20 часов или поездом минимум за сутки, а то и почти двое уйдет на дорогу. Купить билеты, как и раньше, можно за 45 дней до поездки. Отправление с Казанского вокзала, билеты на начало июня - 10 396 рублей (без питания). В южном направлении идут современные двухэтажные поезда, где купе, вагон-бистро с горячими супами (от 210 рублей) и пожарскими котлетами (от 585 рублей), работал кондиционер, чистые туалеты, раздельный сбор мусора. В целом, с интересными книгами и скачанными фильмами (прим.авт. - интернет можно поймать только на станциях) можно доехать без скуки. Но читать в поездах Анапы могли только семьи, которые ехали на отдых без детей. А судя по количеству ребятни в каждом купе, Анапа - подходящий курорт для отдыха с малышней.

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Жить в Анапе можно, арендуя комнату в частном доме - их предлагают прямо на железнодорожном вокзале от 700 рублей в сутки, или в гостинице от 4600 рублей в сутки. А кто-то целенаправленно едет в отели с системой "все включено" - от 5600 рублей в сутки, где трехразовое питание, чай, соки и вина без ограничений, еще и аниматоры развлекают весь день.

Анапа - подходящий курорт для отдыха с малышней Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

- Мы попали в такой отель, сначала обрадовались, ведь это же фактически, как в Турции, когда не нужно задумываться о готовке, бегать по кафе. Но дискотека каждый день была во внутреннем дворике отеля, это не отдельная зона. В общем, когда нам хотелось отдохнуть или пропустить хоть одну тусовку, то такой возможности нет - сидя в номере, приходится слушать громкое пение в караоке, - рассказывает Олег, турист из Пскова.

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

В Анапе много зелени и пока нет дикой жары. Местные говорят, что еще в мае ходили в куртках, а летнее тепло пришло ровно по календарю - с 1 июня.

- Мы приехали в Анапу в марте и к началу июня реально поняли, что такое "сезон начался". Резко увеличилось количество туристов, в кафе переписали цены на 10-20%, хотя бы наше любимое мороженое по пять шариков пока не подорожало, - рассказывает москвичка Алена, которая по совету подруги, купила в Анапе квартиру.

Продавать столичную квартиру и перебираться в Анапу на постоянку Алена с семьей пока не собирается - жилье будет служить дачей.

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

- В нашем ЖК многие купили жилье, чтобы сбегать из Москвы, Питера, Екатеринбурга на время - на майские, на лето, на сентябрь, - продолжает Алена. - У нас двое маленьких детей и мы пока не готовы путешествовать с ними заграницу. В Анапе нам понравилось. Вне сезона было немноголюдно, в любое кафе зайди - никаких очередей. Море еще холодное, но на пляж мы приходили все равно.

Квартиру в Анапе, как и семья Алены, можно взять в ипотеку - двушка в новостройке без ремонта обойдется около 8 млн рублей.

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

- Мы взяли еще до событий с мазутом, у нас сейчас платеж в месяц 35 тысяч рублей, это даже дешевле, чем арендовать жилье. Но с лета 2025 года цены еще упали, - говорит москвичка Алена.

Этой весной, по словам местных, шла полная подготовка к сезону - на пляжи привозили тонны песка и камней, обновлялись кафе. Некоторые гостиницы во время простоя решили начать капитальный ремонт.

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Вода в море чистая и прозрачная, но пока холодновата - выше +20 градусов еще не было. Говорят, что даже Москва-река прогрелась до +21 градуса, когда столицу накрыл зной с отметками воздуха выше +30 градусов. Но купаться в Черном море при +20 нашлось много желающих. Мы в их числе — окунулись. Муж говорил: "Подожди хоть минутку, плавай-плавай, станет теплее". Но мне было достаточно погрузиться и выбегать, чтобы снова греться на солнце.

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Несколько дней мы ходили по набережной и не могли понять - недалеко от берега стоит огромный корабль. Оказалось, что это почти уже достопримечательность Анапы. Три года назад осенью большой иностранный сухогруз сел на мель - в ноябре 2023 судно застало шторм, в это время продолжалась погрузка ячменя в морском порту Тамань. Волны и ветер сорвали корабль с якоря, он стал дрейфовать в сторону берега, пока не оказался на мели. Теперь красуется у всех на виду. На небольших лодках за 700 рублей даже стали предлагать экскурсии к кораблю, а когда спрос вырос, то цена увеличилась до 5000 рублей.

Белая набережная после строительства апартаментов и кафе, по словам местных, теперь модная зона Анапы. Набережную продлили и благоустроили, здесь открываются московские рестораны с собственными сырами и рецептами приготовления мидий. Сюда едут блогеры, молодожены и целыми семьями. Замечают чистоту на берегу - рядом сбор пластика и жестяных банок в символичной урне в виде бутылки.

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

- Именно в районе Белой набережной к нам часто приплывали дельфины и пели песни. Здесь на пляже большие камни и люди редко купаются, но в таком уединенном местечке очень красиво: море, вид на горы. А наблюдать закаты лучше всего в районе маяка, - поделилась советами Марина, приехавшая на отдых из Рязанской области.

Пляжи в Анапе бесплатные, но если хотите разместиться в тени, то за шезлонги и зонтики нужно платить - от 200 рублей. Почти все детские развлечения от 500 рублей - батуты, катания на мини-автомобилях, карусели. Бесплатно можно прокатить детей до трех лет на колесе обозрения, билеты для взрослых - 400 рублей. Практически везде просят готовить наличку.

Вечером в Анапе шумно везде - от музыки не спрятаться. Она доносится из кафе, от продавцов светящихся палочек и летающих шаров, от уличных цирковых артистов и танцоров-самоучек, из отелей с системой "все включено". Но стоит уйти на несколько метров от набережной - и звук становится тише. Даже возле администрации города, куда все идут смотреть на фонтаны, уже спокойнее.

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

- Видимо, так отвыкли от летнего сезона и туристов, что возле администрации даже елки еще в новогодних гирляндах, - заметили отдыхающие.

Но вряд ли нужно осуждать Анапу за громкость - многие едут именно за этим шумом и дурачеством. Целенаправленно выбирают отели, где аниматоры будут весь день занимать детей рисованием, играми и танцами.

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Отдыхать в Анапе можно бюджетно, цены в кафе значительно ниже, чем, например, в Сочи. Есть много столовых, где комплексный обед обойдется от 400 до 700 рублей. На набережной можно купить и модные мидии в сливочном соусе, и початок кукурузы, как в советские годы. Можно встретить девушек на каблуках, дорогие автомобили и сходить на концерт Александра Серова. А еще попить анапской воды (она из источника под бюветом) или семигорской - больше минералов. Контрастов много. А где их нет? В любом курортном месте можно найти плюсы и минусы, "свои" тихие и клубные места.

А если в Анапе взять в аренду автомобиль, то можно отправиться на дикие пляжи, доехать хоть до Тамани или даже изучить Кучугуры на берегу уже Азовского моря. Но это, как говорится, отдельное приключение.

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