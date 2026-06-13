«Чувствую себя беспомощно»: Ольга Бузова вышла на связь и показала фото после сложной операции на ноге Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Певица и телеведущая Ольга Бузова впервые вышла на связь после операции. Она призналась, что тяжело приходит в себя после наркоза. Пост артистка опубликовала в социальных сетях.

Бузова призналась, что сразу после наркоза ей было плохо. По ее словам, все доходило даже до падений в обморок. Тем не менее, сейчас ей удалось более-менее прийти в себя. Хотя записывать видео для аудитории все еще сложно.

«Чувствую себя беспомощно»: Ольга Бузова вышла на связь и показала фото после сложной операции на ноге. Фото: соцсети Ольги Бузовой.

«Очень сложно отходила, падала в обморок. Очень страшно, больно и обидно, что так на ровном месте может произойти такое», — рассказала Бузова.

Артистка поблагодарила поклонников за сообщения и поддержку. Но призналась, что отвечать пока не может. По ее словам, у нее просто нет сил.

«Пока так. Ночь прошла беспокойно. Спасибо всем за слова любви и поддержку. Чувствую себя отвратительно и беспомощно. Стараюсь принять то, что случилось», — написала певица.

Бузова также поблагодарила скорую помощь и врачей. По ее словам, медики быстро приехали к ней домой, перевязали, положили на носилки и отвезли в больницу. Уже там были проведены обследования и операция.

«Если бы у меня была хотя бы одна возможность быть с вами, я бы была с вами, вы знаете. Но врачи меня даже не отпускают из больницы», — заявила артистка.

Бузова извинилась перед зрителями и подчеркнула, что физически не может выйти на сцену. Все выходные артистка проведет под наблюдением врачей. По остальным съемкам и проектам команда будет принимать решения уже по мере восстановления.

Напомним, Бузовой ранее потребовалась операция после падения в душе. По словам ее пиар-директора Антона Богославского, артистка рассекла колено, а хирургическое вмешательство длилось около трех часов. Из-за травмы певице пришлось перенести ближайший концерт в Ростове-на-Дону.