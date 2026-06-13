Почему Трамп отказался финансировать биолаборатории и причем тут демократы: ответ дал академик РАН Онищенко

То, что делает сейчас Трамп в отношении биолабораторий, заслуживает дальнейшего и очень пристального рассмотрения и анализа. Фото: REUTERS.

… - Геннадий Григорьевич (Онищенко), здравствуйте. Это Радио «Комсомольская правда», Александр Гамов, помощник академика Онищенко.

- Так, слушаю тебя.

- А в новостной ленте «Комсомольской правды» сегодня вас цитируют по поводу биолабораторий, которые разбросаны по миру Соединенными Штатами, их десятки.

- В чем вопрос?

- А я помню, что мы с вами однажды выясняли, что в мае 2025 года Трамп принял решение не финансировать по всему миру эти биолаборатории, потому что трудно проконтролировать их работу. Они по-прежнему существуют без финансирования, что ли, или это самодеятельность? Как объяснить?

- Указ Трампа, принятый в 2025-м… Это был ответ на те озабоченности, которые высказывались дважды в то время в совместных заявлениях Владимира Владимировича Путина и Си Цзиньпина.

После последнего официального визита нашего президента в Китай, который был совсем недавно… (Кстати, через несколько дней после того, как там побывал президент Трамп.) В совместном заявлении двух лидеров опять была выражена озабоченность наличием этих лабораторий.

В предыдущих заявлениях более широко была отражена тема биологического оружия… А это является, в том числе, свидетельством того, что указ господина Трампа, который предшествовал этому заявлению двух лидеров, вселяет обеспокоенность по поводу того, что указ 2025-го не выполняется.

Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко/ Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Вы имеете в виду указ Трампа?

- Да, я имею в виду то, что имею в виду.

А заявление двух лидеров всегда глубоко, всесторонне прорабатывается и оно является объективным.

- А сейчас в чем проблема?

- Теперь - что касается самого этого майского указа прошлого года. В нем ни слова не говорится о том, что речь идет о разработке биологического оружия. И - что Соединенные Штаты возвращаются в Конвенцию по биологическому оружию. Ведь еще в 2001 году из уст госпожи Клинтон…

- Она тогда была госсекретарем США.

- … прозвучало заявление о том, что Соединенные Штаты вышли из Конвенции по биологическому оружию. А в документе 2005-го об этом ни слова не говорится. Речь лишь о том, что нет достаточного контроля за разработкой рецептур…

По логике, если такой контроль появится, то продолжать эту работу можно. Но в этом - тоже двусмысленность.

Поэтому, вопрос стоит о том, о чем призывали президент Путин и председатель Си Цзиньпин, а они призывали (Соединенные Штаты. - А.Г.) вернуться в Конвенцию по биологическому и токсинному оружию.

- Понял.

- Конечно, то, что сделал господин Трамп, издав указ… И заявление представителя политического руководства, имеется в виду начальник разведки, - говорит о том, что движение, надеюсь, в этом направлении идет.

Но не все так просто, поэтому надо четко понимать: биологическое оружие - это инструмент Демократической партии Соединенных Штатов Америки в решении вопросов дестабилизации, подрыва экономики, смены политических руководств в странах мира. Именно эту цель преследует данная партия.

То, что делает сейчас Трамп, заслуживает дальнейшего и очень пристального рассмотрения и анализа: что будет приниматься или не приниматься. Потому что даже в бывших наших союзных республиках такие лаборатории есть.

- Да, я в курсе, мы об этом говорили с вами. Понял…

- Вашингтон фактически использует тему биологической безопасности как инструмент вмешательства в дела других стран. Это не может не беспокоить.

- Понял.

- То, что ты понял… Я очень рад этому.

- Спасибо огромное, Геннадий Григорьевич. До свидания.