Фото: REUTERS.
… - Геннадий Григорьевич (Онищенко), здравствуйте. Это Радио «Комсомольская правда», Александр Гамов, помощник академика Онищенко.
- Так, слушаю тебя.
- А в новостной ленте «Комсомольской правды» сегодня вас цитируют по поводу биолабораторий, которые разбросаны по миру Соединенными Штатами, их десятки.
- В чем вопрос?
- А я помню, что мы с вами однажды выясняли, что в мае 2025 года Трамп принял решение не финансировать по всему миру эти биолаборатории, потому что трудно проконтролировать их работу. Они по-прежнему существуют без финансирования, что ли, или это самодеятельность? Как объяснить?
- Указ Трампа, принятый в 2025-м… Это был ответ на те озабоченности, которые высказывались дважды в то время в совместных заявлениях Владимира Владимировича Путина и Си Цзиньпина.
После последнего официального визита нашего президента в Китай, который был совсем недавно… (Кстати, через несколько дней после того, как там побывал президент Трамп.) В совместном заявлении двух лидеров опять была выражена озабоченность наличием этих лабораторий.
В предыдущих заявлениях более широко была отражена тема биологического оружия… А это является, в том числе, свидетельством того, что указ господина Трампа, который предшествовал этому заявлению двух лидеров, вселяет обеспокоенность по поводу того, что указ 2025-го не выполняется.
Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
- Вы имеете в виду указ Трампа?
- Да, я имею в виду то, что имею в виду.
А заявление двух лидеров всегда глубоко, всесторонне прорабатывается и оно является объективным.
- А сейчас в чем проблема?
- Теперь - что касается самого этого майского указа прошлого года. В нем ни слова не говорится о том, что речь идет о разработке биологического оружия. И - что Соединенные Штаты возвращаются в Конвенцию по биологическому оружию. Ведь еще в 2001 году из уст госпожи Клинтон…
- Она тогда была госсекретарем США.
- … прозвучало заявление о том, что Соединенные Штаты вышли из Конвенции по биологическому оружию. А в документе 2005-го об этом ни слова не говорится. Речь лишь о том, что нет достаточного контроля за разработкой рецептур…
По логике, если такой контроль появится, то продолжать эту работу можно. Но в этом - тоже двусмысленность.
Поэтому, вопрос стоит о том, о чем призывали президент Путин и председатель Си Цзиньпин, а они призывали (Соединенные Штаты. - А.Г.) вернуться в Конвенцию по биологическому и токсинному оружию.
- Понял.
- Конечно, то, что сделал господин Трамп, издав указ… И заявление представителя политического руководства, имеется в виду начальник разведки, - говорит о том, что движение, надеюсь, в этом направлении идет.
Но не все так просто, поэтому надо четко понимать: биологическое оружие - это инструмент Демократической партии Соединенных Штатов Америки в решении вопросов дестабилизации, подрыва экономики, смены политических руководств в странах мира. Именно эту цель преследует данная партия.
То, что делает сейчас Трамп, заслуживает дальнейшего и очень пристального рассмотрения и анализа: что будет приниматься или не приниматься. Потому что даже в бывших наших союзных республиках такие лаборатории есть.
- Да, я в курсе, мы об этом говорили с вами. Понял…
- Вашингтон фактически использует тему биологической безопасности как инструмент вмешательства в дела других стран. Это не может не беспокоить.
- Понял.
- То, что ты понял… Я очень рад этому.
- Спасибо огромное, Геннадий Григорьевич. До свидания.