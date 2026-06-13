Сияющая Мария Порошина вышла в свет после свадьбы с Ярославом Бойко: актриса перестала прятать кольцо

Порошина счастлива с Ярославом Бойко Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мария Порошина после свадьбы с Ярославом Бойко перестала прятать обручальное кольцо. Сияющая актриса появилась на красной дорожке сочинского кинофестиваля "Евразия Кинофест".

Мария Порошина, которая недавно вышла замуж за Ярослава Бойко, буквально светилась от счастья на открытии кинофестиваля. Светские хроникеры также обратили внимание на обручальное кольцо на безымянном пальце артистки. Многодетная мама загадочно улыбалась и теребила украшение.

Как рассказывали в окружении пары, Порошина и Бойко поженились в начале года. Это была тихая свадьба только для своих. Поздравить жениха и невесту пришли не только друзья, но и дети.

Актриса светится от счастья Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

В браке с актером Ильей Древновым актриса родила дочерей Серафиму, Аграфену и Глафиру. А в начале 2019 года Мария Порошина стала мамой в пятый раз. На свет появился долгожданный сын Андрей.

Ярослав тоже многодетный отец. В браке с танцовщицей Рамуной Ходоркайте у него есть сын Максим и дочь Эмилия.

Актриса Евгения Добровольская родила звезде сериалов сына Яна. Он очень похож на знаменитого отца. "Думаю, после смерти мамы Ян сблизился еще больше с отцом и естественно разделил радость создания новой семьи", - сказала подруга актрисы Марият Мухину.

Напомним, после свадьбы супруги живут в подмосковном доме Порошиной. На строительство коттеджа Мария потратила более 17 лет.