Юрий Лоза сравнил Ваню Дмитриенко с осьминогом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Известный певец и музыкант Юрий Лоза в беседе с KP.RU неожиданно провел параллель между молодым исполнителем Ваней Дмитриенко и знаменитым животным-предсказателем. Это произошло в ходе масштабного шоу LAB с Антоном Беляевым на «ВТБ Арене», проходящего 13 июня. Антон Беляев является основателем популярного проекта LAB.

«Откуда я знаю. Вы говорите про человека, которого я вообще не знаю. Мне когда начинают говорить, что сколько у него там лайков, сколько подписчиков. Я все время перевожу фразу, что, был тогда предсказатель футбольных матчей Осьминог Пауль. У него было подписчиков и лайков больше, чем у любых Вань Дмитриенко», — сыронизировал Лоза, отвечая на вопрос, сможет ли молодой артист собрать «Лужники».

Юрий Лоза сравнил Ваню Дмитриенко с осьминогом

Лоза считает, что нельзя оценивать артистов только по лайкам. В качестве примера он привёл джаз, где «лайков ноль», но известному барду гораздо приятнее послушать этот жанр, чем «раскрученного репера».

Отметим, что концерт 20-летнего исполнителя Вани Дмитриенко в «Лужниках» состоится уже 2 августа 2026 года, начало - в 20:00 по московскому времени.

Напомним, что на днях в Москве прошла музыкальная премия «МУЗ-ТВ 2026. Движение». На этом мероприятии 20-летний Ваня Дмитриенко сумел обойти таких монстров сцены, как Дима Билан, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и Леонид Агутин, получив главную мужскую номинацию «Лучший исполнитель». Кроме того, парень взял награду и в категории «Лучшая коллаборация» за хит «Силуэт», который он исполняет дуэтом со своей 17-летней возлюбленной Анной Пересильд.