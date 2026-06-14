Как ребенку не "слететь с катушек" от безделья и гаджетов на летних каникулах: пять советов родителям

В течение учебного года мозг ребенка работает в режиме постоянной нагрузки, а во время отдыха происходит восстановление нервной системы и накопление ресурсов для нового учебного года Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мы, взрослые, хотим, чтобы ребенок за эти три месяца отдохнул и набрался сил, и готовы дать ему свободу. Дети, и особенно подростки, свободе ой, как рады! А у нас внутри растет тревога: вдруг переборщу и ребенок без контроля и дисциплины слетит с катушек? Что будем делать в сентябре? Из-за конфликта интересов и вспыхивают серьезные ссоры в семьях. Можно ли договориться отцам и детям?

Елена Архангельская – психолог, автор метода РСН (нейрорезонансной сорегуляции) и мама 4 детей - назвала три главных правила лета.

1) Разумный баланс между отдыхом и дисциплиной.

С точки зрения нейрофизиологии периоды восстановления необходимы мозгу не меньше, чем периоды обучения. В течение учебного года мозг ребенка работает в режиме постоянной нагрузки: уроки, домашние задания, контрольные, экзамены, кружки, общение со сверстниками, эмоциональное напряжение - все это требует огромного количества ресурсов. А во время отдыха происходит переработка информации, восстановление нервной системы и накопление ресурсов для нового учебного года.

С точки зрения нейрофизиологии периоды восстановления необходимы мозгу не меньше, чем периоды обучения Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

2) Отказ от идеи идеальных каникул.

Не существует идеального графика, идеального количества кружков, книг или прогулок, не существует родителей, которые всё лето находятся в прекрасном настроении и круглосуточно готовы развлекать ребенка. Мы все живые люди. Мы устаем, раздражаемся, переживаем, хотим побыть в тишине, иногда не знаем, как лучше поступить. И это совершенно нормально.

3) Контакт и доверие важнее правил и ограничений.

Гораздо важнее сохранить хорошие отношения с ребенком на долгие годы, чем выиграть очередной спор о телефоне, режиме или невыполненном задании на лето. Это особенно важно для семей, где есть подростки. Именно в этом возрасте ребенок начинает искать себя, определять свои взгляды, ценности, интересы и свое место в мире. Важно, чтобы рядом были взрослые, которым можно доверять.

Собрали небольшой задачник из самых распространенных спорных ситуаций и попросили нашего эксперта дать рекомендации, как их разрулить с учетом упомянутого разумного баланса.

ЗАДАЧА №1

Дано: хвосты по учебе и список литературы.

Вопрос: заставлять заниматься или отпустить ситуацию до 1 сентября?

Я бы точно не впадала в крайности. Если все лето превратить в продолжение учебного года, не произойдет восстановление. Но и три месяца безделья тоже не лучшая идея. Поэтому первые две-три недели каникул оставьте ребенка в покое, а после постепенно вводите небольшую занятость и режим дня. Список литературы читать пусть понемногу, но регулярно, без скандалов и принуждения. Что касается хвостов по учебе, здесь важно смотреть на их значимость: если пробелы - по темам, без которых будет сложно учиться дальше, их стоит постепенно закрывать в течение лета. Если же речь идет о формальных заданиях, лучше пусть ребенок отдыхает.

Если все лето превратить в продолжение учебного года, не произойдет восстановление Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ЗАДАЧА №2

Дано: подросток гуляет допоздна, ложится после полуночи, потом спит до обеда.

Вопрос: пусть отдыхает или все-таки держать в рамках режима?

- От качества сна зависит работа нервной системы, концентрация внимания, эмоциональная устойчивость, память, настроение и общее самочувствие. Если подросток начинает ложиться в четыре-пять утра, а просыпаться ближе к обеду, это перестает быть отдыхом, и превращается в постепенное нарушение естественных биологических ритмов организма. Поэтому та же рекомендация: две-три недели - отдых и послабления, а потом постепенно возвращаться к более стабильному режиму. Например, ложиться в 23:00-00:00 и вставать не позже 9:00-10:00 утра. Летом режим может быть более мягким, но режим все-таки должен быть.

ЗАДАЧА №3

Дано: подросток все свободное время проводит в телефоне.

Вопрос: пусть отдыхает или настаивать на ограничениях?

- Здесь ответ однозначный - ограничения необходимы. И это даже не вопрос дисциплины, это вопрос здоровья. Длительное использование гаджетов перегружает нервную систему и мозг, вынуждая постоянно обрабатывать информацию, влияет на сон, внимание, концентрацию, настроение, физическую активность и даже на способность получать удовольствие от жизни. Родителям кажется, что если ребенок проводит время в телефоне, лежа на диване, то это отдых. Это не так. Рекомендую устанавливать разумные ограничения на время в телефоне (например, 2-3 часа в день) и обязательно добавлять активности «вне экрана»: прогулки, спорт, общение с друзьями, чтение, поездки, творчество или просто ничегонеделанье. На это время желательно заменить гаджет на обычный кнопочный телефон.

Длительное использование гаджетов перегружает нервную систему и мозг Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ЗАДАЧА №4

Дано: подросток постоянно говорит: «Мне скучно», «Нечего делать», «Ничего не хочу», «Отстаньте».

Вопрос: что делать, если вы не умеете, не любите или просто не хотите постоянно развлекать ребенка и сами хотите отдохнуть?

- Это один из самых частых летних запросов родителей, особенно работающих. Первое - вы не обязаны быть круглосуточным источником развлечений. Второе - скука сама по себе полезна, так как у ребенка появляется возможность начать придумывать что-то свое, создавать, пробовать новое. Учиться организовывать свое время - такой же важный навык, как умение учиться, общаться или принимать решения. Увы, неумение занимать себя самостоятельно - особенность современных детей, которые любой свободный момент заполняют телефоном. Многим детям реально сложно ответить на вопрос: «А что тебе самому интересно?»

Скука сама по себе полезна, так как у ребенка появляется возможность начать придумывать что-то свое Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Хорошим решением могут стать спортивные секции, городские лагеря, кружки, творческие студии, различные летние программы и активности. Если такой возможности нет, обсудите с ребенком, чем он мог бы заниматься летом, составьте список вариантов. Например: спорт, прогулки, настольные игры, встречи с друзьями, творчество, поездки. А иногда полезно просто спокойно ответить на очередное «мне скучно» так: «Я понимаю, такое бывает, попробуй придумать, чем бы тебе хотелось заняться».

ЗАДАЧА №5

Дано: бесконечное «дай денег» на мороженое, напитки, встречи с друзьями и прочие летние радости.

Вопрос: как регулировать денежные желания подростка?

- То, что дети не всегда умеют планировать расходы, - нормально, и лето - хорошее время учиться обращаться с деньгами. Конфликты часто возникают не из-за денег, а из-за того, что не были оговорены правила или правила постоянно меняются. Советую заранее определить, какую сумму и как часто (например, раз в неделю или раз в месяц) вы готовы выдавать ребенку на его личные траты. Если потратил все раньше времени, новых денег не даем до оговоренного срока. Еще один хороший вариант – дать возможность самому заработать дополнительные деньги. Например, предложить взять на себя дополнительные задачи, которые выходят за рамки повседневных обязанностей: помощь родителям по дому или в их делах, бытовые поручения и пр.

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