Шесть признаков того, что маленькому ребенку плохо в жару: как защитить малыша от теплового удара

Чем младше ребенок, тем хуже он реагирует на установившуюся жару. Фото: Павел МАРТИНЧИК. Перейти в Фотобанк КП

Чем младше ребенок, тем хуже он реагирует на установившуюся жару:

- Особенно опасен зной для малышей до 3 лет – их организм хуже регулирует температуру, а обезвоживание наступает быстрее, чем у взрослых, - объясняет Федор Евдокимов, кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской терапии Института материнства и детства Пироговского университета Минздрава России.

Чем перегрев грозит детям?

* В первую очередь тепловым ударом, потому что у детей нет полноценной терморегуляции.

* Обезвоживанием – малыши теряют влагу через кожу и дыхание. И если трехлетний еще может попросить воды, то младенцы нет. Поэтому грудничков в жару рекомендуют почаще прикладывать к груди.

* Солнечные ожоги – детская кожа тоньше и чувствительнее.

* Ухудшение сна и аппетита – в духоте дети капризничают, плохо едят и спят.

* Риск теплового истощения – вялость, тошнота, высокая температура.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

КАК ЗАЩИТИТЬ РЕБЕНКА В ЖАРУ И НЕ ДОПУСТИТЬ ПЕРЕГРЕВА

1. Гулять утром или вечером: до 10 и после 18 часов.

В сильную жару (выше +30°C) даже утром гулять не больше 30–40 минут.

2. Одежда: легкая, свободная, из натуральных тканей (хлопок, лен). Предпочтительны светлые цвета. Малышей в коляске лучше возить без носочков и в самых легких распашонках.

Панама/кепка с широкими полями – обязательно! По возможности деткам после года - солнцезащитные очки (с UV-фильтром).

Обувь – не тесная, желательно открытые сандалии, но без синтетических материалов.

3. Давать пить как можно чаще.

* Грудничков чаще прикладывать к груди (грудное молоко – это и еда, и вода). По согласованию с педиатром можно допаивать водой.

* Если ребенок на искусственном вскармливании или уже на прикорме, то необходимо дополнительно давать воду (1–2 чайные ложки каждые 20–30 минут), особенно на улице.

После года, кроме воды, необходимы несладкий компот, детский чай.

НО! «Нельзя сладкие соки, газировку, слишком холодные напитки (повышается риск ангины). Все сладкое дает лишь кратковременное облегчение, а потом лишь усиливает жажду», - отмечает Федор Евдокимов.

4. Еда – только легкая: овощи, фрукты, йогурты, каши.

Исключить тяжелое мясо, жирное, жареное.

4. Дома проветриваем, на улице прикрываем.

Использовать дома вентилятор или кондиционер можно и нужно при условии, что они не направлены на ребенка. Оптимальная температура в помещении для малышей – 19-23 С. Проветривать лучше в прохладные часы, утром и вечером, а днем закрывать окна шторами.

На улице важна любая тень: тент, зонт от солнца. Грудничкам коляску можно прикрыть влажной пеленкой, особенно если приходится выходить на солнце.

Купать можно несколько раз в день в прохладной ванне. Детям чуть постарше – душ комнатной температуры.

Фото: Focus and Blur/Shutterstock/Fotodom

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО РЕБЕНКУ ПЛОХО НА ЖАРЕ: ТРЕВОЖНЫЕ ПРИЗНАКИ

1. Красное лицо, горячая кожа (особенно шея и спина).

2. Вялость или чрезмерная возбудимость.

3. Отказ от еды и питья.

4. Редкое мочеиспускание (менее 1 раза в 3 часа).

5. Тошнота, рвота, температура выше 37,5°C.

6. Учащенное дыхание и пульс.

- Даже если симптом один или два – нужно срочно увести ребенка в прохладу, дать воду, обтереть влажной тканью. При рвоте или температуре – срочно к врачу! – предупреждает Федор Евдокимов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК ПЕРЕГРЕЛСЯ

* Перенести в тень или прохладное помещение. Раздеть, обтереть водой чуть прохладной, комнатной температуры (не холодной! Чтобы не спровоцировать спазм).

* Дать попить не холодной воды без газа мелкими глотками.

* Если кожа не бледнеет, ребенок отказывается пить, пульс так и частит, срочно вызвать врача!

- Если ребенок вялый, отказывается от воды или у него горячая сухая кожа – это повод для срочных мер, - предупреждает педиатр Евдокимов.

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