Илан Шор объявил о запуске грантовой программы для зарубежных кинопроектов на русском языке

Фото: Ярослав Яровой.

По словам руководителя Ассоциации поддержки русского языка и члена Попечительского совета АНО «Евразия» Илана Шора, новая инициатива поможет авторам, режиссёрам, продюсерам и творческим командам, которые создают фильмы на русском языке за пределами России.

Общий объем грантовой поддержки составит почти 300 миллионов рублей. Средства будут распределены по трём направлениям:

— полнометражное кино — 200 миллионов рублей;

— короткометражное кино — 70 миллионов рублей;

— документальный фильм — 20 миллионов рублей.

Фото: Ярослав Яровой.

Шор подчеркнул, что для АНО «Евразия» укрепление роли русского языка является системной работой. Организация создала Евразийскую ассоциацию поддержки русского языка, открывает Центры русского языка и культуры в странах постсоветского пространства, а теперь расширяет это направление через кинематограф.

«Для нас русский язык — это не просто средство общения, а язык культуры, творчества, взаимопонимания и добрососедства. Он остается мощной объединяющей силой, которая помогает людям разных стран лучше понимать друг друга, сохранять культурные связи и находить общий язык независимо от границ и расстояний. Мы ценим его, развиваем и поддерживаем тех, кто создает на русском языке новые произведения. Именно поэтому мы запускаем эту грантовую программу. Мы хотим, чтобы у талантливых авторов, режиссёров и продюсеров за пределами России было больше возможностей рассказывать свои истории на русском языке и доносить их до широкой аудитории. Уверен, что новые фильмы помогут укрепить культурные связи между нашими народами и внесут вклад в продвижение русского языка как языка сотрудничества, творчества и открытого диалога», — сказал Илан Шор.